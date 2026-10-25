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Rogobete, control la Institutul de Psihiatrie Socola, după informațiile despre un pavilion infestat cu ploșnițe. Ce a decis ministrul Sănătății

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Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a mers duminică dimineață la Institutul de Psihiatrie „Socola” din Iași, după apariția informațiilor privind existența unui pavilion infestat cu ploșnițe. Ministrul a vizitat spațiile afectate și a anunțat că va trimite Inspecția Sanitară de Stat pentru a verifica respectarea normelor sanitare în întregul spital.

Rogobete a mers personal la pavilionul afectat

Ministrul Sănătății a anunțat, într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, că a decis să viziteze unitatea medicală, deși această oprire nu era inclusă în programul oficial al deplasării sale la Iași.

„Am văzut în spațiul public informațiile privind existența unui pavilion infestat cu ploșnițe la Institutul de Psihiatrie „Socola” din Iași.

Deși această vizită nu era inclusă în programul oficial al deplasării mele la Iași, în această dimineață am decis să merg personal la fața locului, pentru a vedea care este situația reală.

Am discutat cu conducerea spitalului și am vizitat pavilionul în cauză”, a transmis Alexandru Rogobete.

Potrivit primelor constatări prezentate de ministru, conducerea spitalului a luat deja măsuri pentru gestionarea situației. Pavilionul a fost eliberat de pacienți, iar procedurile de dezinsecție și reabilitare a spațiilor afectate au fost demarate.

Inspecția Sanitară de Stat va verifica întregul spital

Chiar dacă primele măsuri au fost luate, Alexandru Rogobete a anunțat un control la nivelul întregii unități medicale, pentru a verifica respectarea procedurilor sanitare și a măsurilor de prevenție.

„Cu toate acestea, am decis să trimit Inspecția Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătății pentru un control la nivelul întregului spital, astfel încât să verificăm dacă toate procedurile sanitare și măsurile de prevenție sunt respectate corespunzător”, a precizat ministrul.

Acesta a transmis că siguranța pacienților și a personalului medical trebuie să rămână o prioritate și că astfel de probleme nu trebuie trecute cu vederea.

„Astfel de situații nu trebuie ascunse, minimalizate sau ignorate. Ele trebuie semnalate, investigate și rezolvate rapid, cu responsabilitate și transparență”, a scris Rogobete.

Ministrul nu vrea să stabilească vinovății înaintea controlului

Alexandru Rogobete a precizat că nu va indica responsabili înainte de a avea concluziile verificărilor, dar a avertizat că nu va accepta neglijența atunci când sănătatea oamenilor este pusă în pericol.

„Nu caut vinovați înainte de a avea concluziile verificărilor, dar nici nu voi tolera neglijența acolo unde sănătatea oamenilor poate fi pusă în pericol.

Încrederea în sistemul de sănătate se construiește inclusiv prin modul în care recunoaștem și corectăm problemele”, a transmis ministrul Sănătății, care și-a încheiat mesajul cu formula „O să fie bine!”.

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