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Un fost consilier prezidențial susține că România ar trebui să dețină arme nucleare. Ce argumente aduce fostul demnitar

Ruxandra Radulescu
Un fost consilier prezidențial susține că România ar trebui să dețină arme nucleare. Ce argumente aduce fostul demnitar
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Iulian Fota, fostul consilier prezidențial al lui Traian Băsescu pentru apărare și securitate națională, susține, într-o postare pe Facebook, chiar de Ziua Armatei, că România ar trebui să ia în calcul dotarea cu arme nucleare. Acesta a dat exemplul Coreei de Sud și al Arabiei Saudite, state care au cerut părerea cetățenilor cu privire la adoptarea unei astfel de strategii de securitate.

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Iulian Fota este de părere că țara noastră ar trebui să ia în considerare dotarea cu arme nucleare și a argumentat că este dreptul României, ca țară suverană, să ia o astfel de măsură de securitate.

„Eu sunt de acord cu o astfel de abordare. Si Romania ar trebui sa exploreze o astfel de varianta. Mai ales ca deja am parcurs o parte importanta din drumul asta, exploatand civil energia nucleara. Cat de greu e sa dam si o dimensiune militara ? Este dreptul nostru suveran!”, a transmis fostul consilier prezidențial, printr-o postare pe Facebook.

„Trebuie compensat deficitul de securitate, când ai vecini neprietenoși”

Fostul consilier a menționat că statul român ar trebui să urmeze exemplul Coreei de Sud, dar și al Arabiei Saudite, care au cerut părerea cetățenilor cu privire la adoptarea unor strategii nucleare.

„65% din cetățenii Coreei de Sud sunt favorabili dotării țarii cu o armă nucleară. Deasemenea și în Arabia Saudită crește sprijinul popular pentru adoptarea unei strategii nucleare”, se arată în postare.

De asemenea, acesta subliniază necesitatea unei astfel de măsuri, în contextul în care un stat are „vecini neprietenoși”.

E de înțeles. Ambele țări depind de SUA și încrederea în americani scade. Trebuie compensat deficitul de securitate, mai ales când ai vecini neprietenoși , care au deja armă nucleară”, a mai explicat Iulian Fota.

Fota a făcut parte din Administrația Prezidențială sub conducerea lui Traian Băsescu. Mai apoi, și-a construit experiența în Apărare ca secretar de stat al Ministerului Apărării Naționale.

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