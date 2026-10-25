Luca Niculescu se întâlnește luni cu guvernatorul BNR, Mugur Isărescu. Premierul are, tot luni, și o întâlnire cu reprezentanții mediului de afaceri

Premierul Luca Niculescu are programate luni, 25 octombrie, două întâlniri, una cu guvernatorul Băncii Naționale a Românei (BNR), Mugur Isărescu, și cealaltă cu reprezentanții mediului de afaceri, potrivit programului oficial al prim-ministrului României.

Prima întrevedere este programată pentru ora 11:00 la sediul BNR, iar a doua va avea loc la ora 14:00 la Palatul Victoria.

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Programul premierului nu precizează temele care vor fi abordate în cadrul celor două întrevederi.

Reducerea deficitului, una din marile provocări pentru Niculescu

Întâlnirile au loc într-un moment în care noul Executiv trebuie să reducă deficitul bugetar și să mențină încrederea investitorilor, pe fondul unei perioade prelungite de instabilitate politică. Guvernul condus de Luca Niculescu a primit votul de învestitură al Parlamentului pe 20 octombrie, după mai multe încercări eșuate de formare a unei majorități guvernamentale.

România se află în continuare sub presiunea consolidării fiscale, după ce deficitul bugetar a depășit 9% din PIB în 2024. Pentru 2026, acesta este estimat la 6,2% din PIB, în timp ce obiectivul asumat de autorități este coborârea sub pragul de 3% până în 2030.

În acest context, discuțiile cu reprezentanții Băncii Naționale și ai mediului de afaceri pot contribui la conturarea direcțiilor de politică economică ale Guvernului. Până în prezent, însă, agenda detaliată a celor două întrevederi nu a fost făcută publică.