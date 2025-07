Alexandru Nazare: „Vor fi bani si de salarii si de pensii, dar asta nu inseamna ca ipotezele pe care a fost construit acest buget sunt realiste”

Alexandru Nazare susține că vor fi în continuare bani de salarii și pensii, dar trebuie remediată situația economică.

„Vor fi bani si de salarii si de pensii, dar asta nu inseamna ca ipotezele pe care a fost construit acest buget sunt realiste. Avem meteahna sa construim bugetul si, la final anumiti, ordonatori de credite sa aiba mai putini bani decat le trebuie. Suntem in mijlocul anului, va trebui sa remediem situatia, dar nu e usor sa faci asta. Urmatoarea rectificare nu e deloc un exercitiu usor. Avem presiuni din multe parti, avem PNRR de terminat, cele care raman in program trebuie sa mearga repede inainte”, a spus ministrul.

„Pentru alte multe cheltuieli nu vor mai fi bani, care nu sunt neaparat necesare si care din nefericire au ajuns o obisnuinta in ultimii ani. Acesti bani, ca sa fie la dispozitie, trebuie sa ii imprumutam. Si ii imprumutam la dobanzi mari. Nu ne mai permitem sa facem festivaluri sau investitii care nu sunt neaparat necesare. Risipa din sectorul public, trebuie sa revenim intr-o zona de echilibru. Nu poti sa auzi ca indemnizatiile din anumite institutii s-au triplat, este o sfidare. E un efort pe care trebuie sa il facem impreuna. In octombrie avem din nou evaluare, agentiile de rating emit din nou rapoarte in aceasta toamna si daca nu vad ca Romania chiar realizeaza ca trebuie sa schimbe foaia, ca o facem pentru noi, nu pentru Bruxelles.”

