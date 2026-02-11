Evenimentul care a şocat Canada, soldat cu 10 morţi şi 25 de răniţi, l-au determinat pe preşdintele Nicuşor Dan să transmită „cele mai calde gânduri de compasiune către familiile și apropiații victimelor nevinovate”.

Atacul armat de la de la şcoala din Tumbler Ridge, catalogat de preşedinte drept un „act de violență aleatorie”

„Suntem șocați de evenimentele tragice de la o școală din Tumbler Ridge, Canada. Cele mai calde gânduri de compasiune se îndreaptă către familiile și apropiații victimelor nevinovate și le urez o recuperare rapidă tuturor celor răniți. Astfel de acte de violență aleatorie sunt de neînțeles. Suntem solidari cu prietenii noștri canadieni în aceste vremuri foarte triste”, transmite preşedintele.

We are shocked by the tragic events at a school in #TumblerRidge, Canada. My warmest thoughts of compassion go out to the families and close ones of the innocent victims and I wish a quick recovery to all those who were injured. Such acts of random violence are incomprehensible.… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) February 11, 2026

