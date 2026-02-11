Prima pagină » Știri externe » Netanyahu, a 7-a vizită la Washington în mandatul lui Trump. Israelul presează SUA să impună Iranului limitări nucleare și pe rachete balistice

Netanyahu, a 7-a vizită la Washington în mandatul lui Trump. Israelul presează SUA să impună Iranului limitări nucleare și pe rachete balistice

11 feb. 2026, 22:41, Știri externe
Netanyahu, a 7-a vizită la Washington în mandatul lui Trump. Israelul presează SUA să impună Iranului limitări nucleare și pe rachete balistice

Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a călătorit la Washington pentru a discuta cu administrația Trump despre negocierile în curs dintre Statele Unite și Iran pe tema armelor nucleare și a rachetelor balistice, scrie BBC.

Benjamin Netanyahu a mers personal în Statele Unite pentru a convinge Washingtonul ca, în cadrul discuțiilor pe care le are în curs cu Iranul, să includă pe agenda discuțiilor cu Teheranul și restricționarea rachetelor balistice și oprirea sprijinului pentru grupurile militante regionale (precum Hamas și Hezbollah).

Cei doi lideri de stat s-au întâlnit la Casa Albă pentru o discuție privată care a durat aproximativ 3 ore. Președintele Trump a declarat ulterior că a insistat ca negocierile cu Iranul să continue, în ciuda rezervelor, și a menționat că dorește să vadă dacă se poate ajunge la un acord. Această întâlnire a fost a șaptea dintre cei doi în cadrul celui de-al doilea mandat al lui Trump, având loc pe fondul unor discuții indirecte recente între SUA și Iran desfășurate în Oman.

„Tocmai am terminat întâlnirea cu prim-ministrul Netanyahu al Israelului și cu diverși reprezentanți ai săi. A fost o întâlnire foarte bună, relația extraordinară dintre cele două țări continuă. Nu s-a ajuns la nimic definitiv, în afară de faptul că am insistat ca negocierile cu Iranul să continue pentru a vedea dacă se poate sau nu încheia un Acord. Dacă se poate, îl informez pe prim-ministru că aceasta va fi o preferință. Dacă nu se poate, va trebui să vedem care va fi rezultatul. Ultima dată când Iranul a decis că este mai bine să nu încheie un Acord și a fost lovit de operațiunea „Midnight Hammer” – asta nu a funcționat bine pentru ei. Sperăm că de data aceasta vor fi mai rezonabili și mai responsabili. În plus, am discutat despre progresul extraordinar înregistrat în Gaza și în regiune în general. Există cu adevărat PACE în Orientul Mijlociu”, a scris Donald Trump pe Truth Social după întâlnirea cu Benjamin Netanyahu.

Israelul își rezervă dreptul de a ataca Iranul dacă nu se ajunge la un acord nuclear

Benjamin Netanyahu susține de mult timp că Iranul reprezintă o amenințare existențială la adresa statului Israel și a presat de multe ori Statele Unite să ia măsuri pentru a limita influența Teheranului în regiune.

„Prim-ministrul consideră că orice negocieri trebuie să includă limitarea rachetelor balistice și încetarea sprijinului pentru axa iraniană”, a declarat biroul lui Netanyahu într-un comunicat înainte de vizita sa. De asemenea, oficialii israelieni au declarat că țara lor își rezervă dreptul de a întreprinde acțiuni militare împotriva Iranului dacă acesta nu ajunge la un acord nuclear cu SUA.

Benjamin Netanyahu este sub presiunea aliaților de extremă dreapta din guvernul său și este forțat să își folosească legăturile cu Trump pentru a promova un acord amplu între SUA și Iran, care să răspundă preocupărilor de securitate ale guvernului israelian.

Israelul a aderat oficial la „Consiliul Păcii” al lui Trump

Înainte de a merge la Casa Albă, Netanyahu s-a întâlnit cu Secretarul de Stat Marco Rubio la Blair House (reședința oficială pentru oaspeți a președintelui). În cadrul acestei întrevederi, Netanyahu a semnat oficial acordul prin care Israelul se alătură „Consiliului Păcii” (Board of Peace), o inițiativă internațională promovată de administrația Trump. De asemenea, Netanyahu a avut discuții și cu alți oficiali americani, inclusiv cu ginerele președintelui, Jared Kushner, și cu trimisul special Steve Witkoff, care l-au informat despre stadiul discuțiilor din Oman.

„Iranul nu va ceda în fața agresiunii”

Într-un discurs rostit miercuri la un miting de la Teheran, care a marcat cea de-a 47-a aniversare a revoluției islamice din Iran, președintele Masoud Pezeshkian a declarant că „Iranul nu va ceda în fața agresiunii, dar continuăm dialogul cu toate forțele noastre cu țările vecine pentru a instaura pacea și liniștea în regiune”.

Președintele iranian a reiterat, de asemenea, că țara sa „nu urmărește să dobândească arme nucleare”. „Am afirmat acest lucru în repetate rânduri și suntem pregătiți pentru orice verificare”, a adăugat el.

Recomandările autorului:

Mark Rutte a lansat oficial misiunea „Arctic Sentry” în Arctica. Ce spune șeful NATO despre relația cu SUA și viitorul Alianței

Germania iese la atac. Berlinul pregătește o lege care îi permite să riposteze la atacurile cibernetice. Principalul agresor: Rusia

Haos în Texas. Armata SUA a închis spațiul aerian pentru 10 zile din cauza unui balon de petrecere pe care l-a doborât cu un laser de ultimă generație

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS A murit fulgerător. James Van Der Beek, îndrăgitul actor din serialul „Dawson’s Creek”, s-a stins la 48 de ani
22:27
A murit fulgerător. James Van Der Beek, îndrăgitul actor din serialul „Dawson’s Creek”, s-a stins la 48 de ani
MILITAR Haos în Texas. Armata SUA a închis spațiul aerian pentru 10 zile din cauza unui balon de petrecere pe care l-a doborât cu un laser de ultimă generație
21:43
Haos în Texas. Armata SUA a închis spațiul aerian pentru 10 zile din cauza unui balon de petrecere pe care l-a doborât cu un laser de ultimă generație
ACTUALITATE Eroul patruped. Un câine i-a ghidat pe polițiști până la locul în care se afla un copil dispărut
21:42
Eroul patruped. Un câine i-a ghidat pe polițiști până la locul în care se afla un copil dispărut
REFERENDUM Referendum istoric în Elveția. Locuitorii vor să decidă prin vot limitarea populației țării la maximum 10 milioane de locuitori
21:05
Referendum istoric în Elveția. Locuitorii vor să decidă prin vot limitarea populației țării la maximum 10 milioane de locuitori
CONTROVERSĂ Viktor Orban spune că Uniunea Europeană și Ucraina „au declarat război” Ungariei
20:06
Viktor Orban spune că Uniunea Europeană și Ucraina „au declarat război” Ungariei
MILITAR Mark Rutte a lansat oficial misiunea „Arctic Sentry” în Arctica. Ce spune șeful NATO despre relația cu SUA și viitorul Alianței
19:36
Mark Rutte a lansat oficial misiunea „Arctic Sentry” în Arctica. Ce spune șeful NATO despre relația cu SUA și viitorul Alianței
Mediafax
România vrea să fie hub în domeniul feroviar. O mare companie vrea să fabrice trenuri pe hidrogen și o cale ferată de mare viteză
Digi24
Medic român stabilit în Franţa, despre obligarea doctorilor să profeseze în ţară: „Atunci să se facă la fel și cu alte profesii”
Cancan.ro
Cauza morții afaceristului Sorin a fost publicată. Ce arată rezultatele autopsiei bărbatului care a decedat în accidentul din Iași
Prosport.ro
FOTO. Una dintre cele mai frumoase sportive a trădat SUA pentru China! A ales să concureze la Jocurile Olimpice pentru țara părinților nu pentru țara ei natală
Adevarul
Primele imagini cu fiul lui Ramzan Kadîrov după accidentul în care a fost implicat. Adam, vizibil schimbat
Mediafax
Investiție uriașă. Un startup va investi 1,2 miliarde de euro în centre de date și modele AI
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Avertismentul Rusiei. Moscova spune pentru prima dată ce ar putea face dacă „Groenlanda creează capacități militare”
Cancan.ro
Asta ar fi fost scăparea soților Sorin și Diana Iacob din accidentul produs în Iași? Tatăl lui rupe tăcerea: 'Nu înțeleg de ce a plecat cu
Ce se întâmplă doctore
Cine este Oase de la Power Couple? CRBL a povestit cum a fost „trădat“ de acesta după ce au câştigat „Asia Express“
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Mașina diesel pentru cei care vor performanță în teren și confort pe asfalt. Disponibilă imediat în România
Descopera.ro
Misterul apei de pe Marte: Ce au descoperit oamenii de știință?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Măștile cu LED pentru îngrijirea pielii funcționează sau nu?
SĂNĂTATE Alexandru Rogobete anunță un pas important pentru medicina din România. Radiologii vor fi pregătiți la standarde europene
23:00
Alexandru Rogobete anunță un pas important pentru medicina din România. Radiologii vor fi pregătiți la standarde europene
INFRASTRUCTURĂ Ministrul Transporturilor anunță construirea mai multor drumuri de mare viteză: „255 kilometri, gata până la finalul anului 2026”
22:01
Ministrul Transporturilor anunță construirea mai multor drumuri de mare viteză: „255 kilometri, gata până la finalul anului 2026”
Marius Tucă Show începe joi, 12 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
22:00
Marius Tucă Show începe joi, 12 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
FLASH NEWS Marcel Ciolacu, previziuni negre: „Vom intra în recesiune. Cei săraci vor fi și mai săraci”
21:33
Marcel Ciolacu, previziuni negre: „Vom intra în recesiune. Cei săraci vor fi și mai săraci”
FLASH NEWS Ciolacu confirmă dezvăluirile Gândul: Deficitul a fost scăzut printr-o șmecherie contabilicească, ca Bolojan să fie salvatorul României
21:11
Ciolacu confirmă dezvăluirile Gândul: Deficitul a fost scăzut printr-o șmecherie contabilicească, ca Bolojan să fie salvatorul României

Cele mai noi

Trimite acest link pe