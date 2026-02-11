Netanyahu, a 7-a vizită la Washington în mandatul lui Trump. Israelul presează SUA să impună Iranului limitări nucleare și pe rachete balistice

Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a călătorit la Washington pentru a discuta cu administrația Trump despre negocierile în curs dintre Statele Unite și Iran pe tema armelor nucleare și a rachetelor balistice, scrie BBC.

Benjamin Netanyahu a mers personal în Statele Unite pentru a convinge Washingtonul ca, în cadrul discuțiilor pe care le are în curs cu Iranul, să includă pe agenda discuțiilor cu Teheranul și restricționarea rachetelor balistice și oprirea sprijinului pentru grupurile militante regionale (precum Hamas și Hezbollah).

Cei doi lideri de stat s-au întâlnit la Casa Albă pentru o discuție privată care a durat aproximativ 3 ore. Președintele Trump a declarat ulterior că a insistat ca negocierile cu Iranul să continue, în ciuda rezervelor, și a menționat că dorește să vadă dacă se poate ajunge la un acord. Această întâlnire a fost a șaptea dintre cei doi în cadrul celui de-al doilea mandat al lui Trump, având loc pe fondul unor discuții indirecte recente între SUA și Iran desfășurate în Oman.

„Tocmai am terminat întâlnirea cu prim-ministrul Netanyahu al Israelului și cu diverși reprezentanți ai săi. A fost o întâlnire foarte bună, relația extraordinară dintre cele două țări continuă. Nu s-a ajuns la nimic definitiv, în afară de faptul că am insistat ca negocierile cu Iranul să continue pentru a vedea dacă se poate sau nu încheia un Acord. Dacă se poate, îl informez pe prim-ministru că aceasta va fi o preferință. Dacă nu se poate, va trebui să vedem care va fi rezultatul. Ultima dată când Iranul a decis că este mai bine să nu încheie un Acord și a fost lovit de operațiunea „Midnight Hammer” – asta nu a funcționat bine pentru ei. Sperăm că de data aceasta vor fi mai rezonabili și mai responsabili. În plus, am discutat despre progresul extraordinar înregistrat în Gaza și în regiune în general. Există cu adevărat PACE în Orientul Mijlociu”, a scris Donald Trump pe Truth Social după întâlnirea cu Benjamin Netanyahu.

Israelul își rezervă dreptul de a ataca Iranul dacă nu se ajunge la un acord nuclear

Benjamin Netanyahu susține de mult timp că Iranul reprezintă o amenințare existențială la adresa statului Israel și a presat de multe ori Statele Unite să ia măsuri pentru a limita influența Teheranului în regiune.

„Prim-ministrul consideră că orice negocieri trebuie să includă limitarea rachetelor balistice și încetarea sprijinului pentru axa iraniană”, a declarat biroul lui Netanyahu într-un comunicat înainte de vizita sa. De asemenea, oficialii israelieni au declarat că țara lor își rezervă dreptul de a întreprinde acțiuni militare împotriva Iranului dacă acesta nu ajunge la un acord nuclear cu SUA.

Benjamin Netanyahu este sub presiunea aliaților de extremă dreapta din guvernul său și este forțat să își folosească legăturile cu Trump pentru a promova un acord amplu între SUA și Iran, care să răspundă preocupărilor de securitate ale guvernului israelian.

Israelul a aderat oficial la „Consiliul Păcii” al lui Trump

Înainte de a merge la Casa Albă, Netanyahu s-a întâlnit cu Secretarul de Stat Marco Rubio la Blair House (reședința oficială pentru oaspeți a președintelui). În cadrul acestei întrevederi, Netanyahu a semnat oficial acordul prin care Israelul se alătură „Consiliului Păcii” (Board of Peace), o inițiativă internațională promovată de administrația Trump. De asemenea, Netanyahu a avut discuții și cu alți oficiali americani, inclusiv cu ginerele președintelui, Jared Kushner, și cu trimisul special Steve Witkoff, care l-au informat despre stadiul discuțiilor din Oman.

„Iranul nu va ceda în fața agresiunii”

Într-un discurs rostit miercuri la un miting de la Teheran, care a marcat cea de-a 47-a aniversare a revoluției islamice din Iran, președintele Masoud Pezeshkian a declarant că „Iranul nu va ceda în fața agresiunii, dar continuăm dialogul cu toate forțele noastre cu țările vecine pentru a instaura pacea și liniștea în regiune”.

Președintele iranian a reiterat, de asemenea, că țara sa „nu urmărește să dobândească arme nucleare”. „Am afirmat acest lucru în repetate rânduri și suntem pregătiți pentru orice verificare”, a adăugat el.

