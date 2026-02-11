Prima pagină » Actualitate » Ministrul Miruță s-a întâlnit cu comisarul european pentru Apărare și Spațiu. Zilele trecute, Miruță spunea că vrea să cumpere un satelit împreună cu mai multe țări

Ministrul Miruță s-a întâlnit cu comisarul european pentru Apărare și Spațiu. Zilele trecute, Miruță spunea că vrea să cumpere un satelit împreună cu mai multe țări

Luiza Dobrescu
11 feb. 2026, 15:43, Actualitate
Ministrul Miruță s-a întâlnit cu comisarul european pentru Apărare și Spațiu. Zilele trecute, Miruță spunea că vrea să cumpere un satelit împreună cu mai multe țări
Galerie Foto 3

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a avut o întrevedere cu Andrius Kubilius, comisarul european pentru Apărare și Spațiu. Dialogul dintre cei doi oficiali a evidențiat importanța implementării inițiativelor europene dedicate creșterii nivelului de pregătire pentru apărare, în conformitate cu foaia de parcurs „Defence Readiness Roadmap 2030”.

Miruţă şi Kubilius „au subliniat nevoia de consolidare a competitivității industriale europene și dezvoltarea unei baze industriale și tehnologice de apărare echilibrate la nivel european, capabile să producă rapid echipamentele necesare până în 2030”.

„Eforturile inițiate prin SAFE vor trebui valorificate prin continuarea investițiilor în infrastructua existentă și emergentă. Acest efort trebuie concretizat printr-o manieră coerentă și cuprinzătoare, inclusiv în sprijinul nevoilor Ucrainei, care va beneficia de noul instrument de sprijin – Ukraine Support Loan”, transmite MApN.

„România este pe deplin angajată să implementeze viziunea comună europeană privind pregătirea până în 2030 a industriei de apărare. Este important să avansăm mai rapid pentru a dezvolta local o industrie de apărare puternică, inovatoare, competitivă, astfel încât în fața provocărilor actuale de securitate să putem oferi un răspuns echilibrat și din punct de vedere geografic”, a transmis şi ministrul Apărării Naționale, în cadrul întrevederii.

„Importanța proiectelor fanion dezvoltate la nivel european pe Flancul Estic”

Discuţiile celor doi oficiali s-au axat în special pe „importanța proiectelor fanion dezvoltate la nivel european pe Flancul Estic cu accent pe operaționalizarea Eastern Flank Watch, subliniind importanța conectării la aceste eforturi a nevoilor de securitate specifice statelor europene cu ieșire la Marea Neagră”.

„Discuțiile au prilejuit și abordarea tematicii mobilității militare, ministrul român subliniind că facilitarea deplasării rapide a forțelor spre Flancul Estic reprezintă o prioritate strategică. În acest sens, viitorul Cadru Financiar Multianual va avea un rol esențial în susținerea proiectelor necesare, cu efecte directe asupra consolidării posturii de descurajare și apărare a NATO”, mai informează MApN. 

