Anca Alexandrescu s-a enervat după ce Nicușor Dan și-a anunțat favoritul: Cătălin Drulă. Jurnalista vrea să candideze la PRIMĂRIA Capitalei

Jurnalista Anca Alexandrescu ia în calcul să candideze la alegerile locale din București.

Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” de la Realitatea Plus a precizat că, deși a fost încurajată să candideze la alegerile prezidențiale, a ales inițial să rămână în lupta jurnalistică începută în urmă cu aproape șase ani. Totuși, în urma celor mai recente mișcări de pe scena politică, Alexandrescu susține că „lucrurile au mers prea departe”.

În mesajul său, Anca Alexandrescu lansează acuzații grave la adresa președintelui României, Nicușor Dan, pe care îl acuză că a făcut blat cu Ilie Bolojan pentru funcțiile de președinte și premier.

„Au sfidat o țară întreagă”, spune Alexandrescu, adăugând că actualul președinte continuă în aceeași direcție, fiind înțeles cu Drulă, care ar fi propus pentru Primăria București.

„Unii m-au încurajat să candidez la alegerile prezidențiale! M-am gândit serios și după ce m-am sfătuit cu familia, am considerat că e mai bine să rămân la lupta pe care am început-o acum aproape 6 ani. Însă după ce am văzut azi la Palatul Cotroceni, cred că lucrurile au mers prea departe! Când Nicușor s-a dus la Bolojan și au făcut blat pentru președinte și premier, au sfidat o țară întreagă! Acum, Nicușor Dan continuă cu Drulă, pe care îl vrea primar la București. Fix pe același model! Și trădătorul Bolojan e înțeles cu ei! Cred că a venit momentul să iau în serios o eventuală candidatură independentă la Primăria Capitalei! Nu mai pot sta deoparte! Nu puteți doar voi între voi!”, transmite Anca Alexandrescu pe Facebook.