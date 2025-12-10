Plata cu cardurile de credit, tot mai întâlnită în perioada Sărbătorilor. Avertismentele specialiștilor

În perioada Sărbătorilor, tentațiile la cumpărături sunt mari. Românii s-au obișnuit să își facă toate poftele cu cardul de credit, tranzacțiile cresc și cu 40% în preajma Crăciunului, o soluție rapidă pentru cadouri, mese festive și reduceri atractive doar că de multe ori uităm de dobânzile mari care vin la pachet.

„La toate cumpărăturile, cumpăr exclusiv cu cardul. De la cadouri, la alimente, toate cumpărăturile pe care le facem în casă”, spune o doamnă

Cardul de credit e tot mai folosit mai ales în perioada Sărbătorilor

„V-ați gândit ulterior să restituiți sumele de bani? Da, se face automat din cont la noi”; „Cumpărături, ceva așa scurte sau…Care costau mai mult. Da, care dintr-o dată să cheltui bugetul ca să îl pot eșalona”; „Este foarte util, ca o rezervă să zic, care nu e a noastră, iar faptul că avem mai mulți bani la dispoziție ne face să cumpărăm mai mult.”, spun cumpărătorii.

„Se reflectă în creșterea vânzărilor și a traficului în magazine, dar și online, pentru a veni în sprijinul clienților avem opțiunea de plată în rate. Pentru Sărbători avem pregătită o colecție specială de Crăciun cu seturi ediție limitată la prețuri speciale.”, spune Bianca Popa, reprezentat marketing și PR magazin, potrivit Observator News.

Plata în rate, combinată cu discount-uri ne accelerează achizițiile. Estimările specialiștilor ne arată că tranzacțiile cu cardurile de credit cresc cu 30-40% în luna decembrie, față de restul anului.

„Oamenii consumă și consumă de pe aceste plastice, de cele mai multe ori perioada Sărbătorilor ne duce într-o mică capcană, cea emoțională, avem tendința să cumpărăm mai mult decât consumăm sau decât am putea noi să consumăm. Mă gândesc 24 de ore înainte să iau decizia. Să calculez rata pe care mi-o va da acel plastic la un maxim de 5% din venitul meu, ăla să fie gradul meu de îndatorare și atunci pot să mă declar fericit că voi avea niște sărbători frumoase”, Claudiu Trandafir, expert financiar.

Românii s-au obișnuit să cumpere de toate cu aceste carduri, nu doar lucruri scumpe, de la alimente la produse cosmetice și chiar haine sau electrocasnice, însă ar trebui să fim atenți cum îi cheltuim.

„Putem ajunge să fim înscriși în biroul de rate ca rău platnic pentru că nu am știut cum să utilizăm acest produs de creditare. Să verificăm raportul de activitate, să achităm suma datorată până la scadență ca să nu plătim dobândă”, Camelia Grădinaru, avocat specializat în drept bancar.

Iar dobânda poate ajunge și la 30%, românii au în portofele în jur de 3 milioane de carduri de credit.

Recomandările autorului: