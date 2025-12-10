Prima pagină » Actualitate » Plata cu cardurile de credit, tot mai întâlnită în perioada Sărbătorilor. Avertismentele specialiștilor

Plata cu cardurile de credit, tot mai întâlnită în perioada Sărbătorilor. Avertismentele specialiștilor

10 dec. 2025, 20:56, Actualitate

În perioada Sărbătorilor, tentațiile la cumpărături sunt mari. Românii s-au obișnuit să își facă toate poftele cu cardul de credit, tranzacțiile cresc și cu 40% în preajma Crăciunului, o soluție rapidă pentru cadouri, mese festive și reduceri atractive doar că de multe ori uităm de dobânzile mari care vin la pachet.

„La toate cumpărăturile, cumpăr exclusiv cu cardul. De la cadouri, la alimente, toate cumpărăturile pe care le facem în casă”, spune o doamnă

Cardul de credit e tot mai folosit mai ales în perioada Sărbătorilor

„V-ați gândit ulterior să restituiți sumele de bani? Da, se face automat din cont la noi”; „Cumpărături, ceva așa scurte sau…Care costau mai mult. Da, care dintr-o dată să cheltui bugetul ca să îl pot eșalona”; „Este foarte util, ca o rezervă să zic, care nu e a noastră, iar faptul că avem mai mulți bani la dispoziție ne face să cumpărăm mai mult.”, spun cumpărătorii.

„Se reflectă în creșterea vânzărilor și a traficului în magazine, dar și online, pentru a veni în sprijinul clienților avem opțiunea de plată în rate. Pentru Sărbători avem pregătită o colecție specială de Crăciun cu seturi ediție limitată la prețuri speciale.”, spune Bianca Popa, reprezentat marketing și PR magazin, potrivit Observator News.

Plata în rate, combinată cu discount-uri ne accelerează achizițiile. Estimările specialiștilor ne arată că tranzacțiile cu cardurile de credit cresc cu 30-40% în luna decembrie, față de restul anului.

„Oamenii consumă și consumă de pe aceste plastice, de cele mai multe ori perioada Sărbătorilor ne duce într-o mică capcană, cea emoțională, avem tendința să cumpărăm mai mult decât consumăm sau decât am putea noi să consumăm. Mă gândesc 24 de ore înainte să iau decizia. Să calculez rata pe care mi-o va da acel plastic la un maxim de 5% din venitul meu, ăla să fie gradul meu de îndatorare și atunci pot să mă declar fericit că voi avea niște sărbători frumoase”, Claudiu Trandafir, expert financiar.

Românii s-au obișnuit să cumpere de toate cu aceste carduri, nu doar lucruri scumpe, de la alimente la produse cosmetice și chiar haine sau electrocasnice, însă ar trebui să fim atenți cum îi cheltuim.

„Putem ajunge să fim înscriși în biroul de rate ca rău platnic pentru că nu am știut cum să utilizăm acest produs de creditare. Să verificăm raportul de activitate, să achităm suma datorată până la scadență ca să nu plătim dobândă”, Camelia Grădinaru, avocat specializat în drept bancar.

Iar dobânda poate ajunge și la 30%, românii au în portofele în jur de 3 milioane de carduri de credit.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Război total în justiție, după documentarul Recorder. Curtea de Apel București lansează acuzații dure la adresa unui judecător prezent în dezvăluirea de presă
19:04
Război total în justiție, după documentarul Recorder. Curtea de Apel București lansează acuzații dure la adresa unui judecător prezent în dezvăluirea de presă
CONTROVERSĂ Rodica Stănoiu, captiva iubitului mai tânăr cu o jumătate de secol? „Se opera excesiv pentru a fi pe placul lui/Era să moară pe masa de operație”
18:44
Rodica Stănoiu, captiva iubitului mai tânăr cu o jumătate de secol? „Se opera excesiv pentru a fi pe placul lui/Era să moară pe masa de operație”
Gala Mari Sportivi ProSport 2025 | Constantin Popovici, premiat pentru medalia de bronz obținută la Campionatele Mondiale de Natație
17:10
Gala Mari Sportivi ProSport 2025 | Constantin Popovici, premiat pentru medalia de bronz obținută la Campionatele Mondiale de Natație
Mediafax
Care sunt candidații cei mai căutați pe piața locurilor de muncă în acest moment
Digi24
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre cele mai eficiente unități din armata ucraineană
Cancan.ro
Rodica Stănoiu va fi deshumată?! Detalii despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de gardă 'subnutrită și lovită'
Prosport.ro
FOTO. Cum arată iubita fotbalistului care e pe placul lui Gigi Becali
Adevarul
Kremlinul „crește amenințarea” pentru Kiev: forțe militare și drone în regiunea separatistă din Republica Moldova
Mediafax
Impulsivitatea cumpărăturilor de Crăciun. Cum ne influențează neuromarketingul și ce spun specialiștii
Click
Monica Pop a spus care este rețeta pentru creșterea imunității. Nu recomandă Vitamina C: „O prostie”
Digi24
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie
Cancan.ro
Rodica Stănoiu va fi DESHUMATĂ?! Detalii tulburătoare despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de gardă 'subnutrită și lovită'
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Este oficial: Impozitul auto va crește, în 2026! Decizia luată de Curtea Constituțională
Descopera.ro
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Descopera.ro
Premieră științifică: Astronomii au surprins o gaură neagră bizară într-un moment critic
POLITICĂ Bolojan ia de la persoanele cu handicap ca să acopere deficitul bugetar: „Facilități în exces. Orice persoană trebuie să contribuie”
21:17
Bolojan ia de la persoanele cu handicap ca să acopere deficitul bugetar: „Facilități în exces. Orice persoană trebuie să contribuie”
FLASH NEWS Ilie Bolojan anunță o posibilă decizie pe salariul minim săptămâna viitoare: „Personal, susțin o menținere a salariului minim”
21:15
Ilie Bolojan anunță o posibilă decizie pe salariul minim săptămâna viitoare: „Personal, susțin o menținere a salariului minim”
FLASH NEWS Radu Marinescu reacționează după documentarul Recorder: „Este absolut inacceptabilă orice interferență politică în actul de justiție”
20:51
Radu Marinescu reacționează după documentarul Recorder: „Este absolut inacceptabilă orice interferență politică în actul de justiție”
LIVE 🚨 Bulgarii ies din nou în stradă împotriva Guvernului. 100.000 de oameni strigă „Peevski și Borisov, plecați de la putere”
20:02
🚨 Bulgarii ies din nou în stradă împotriva Guvernului. 100.000 de oameni strigă „Peevski și Borisov, plecați de la putere”
HOROSCOP Zodiile care vor trăi o perioadă de fericire intensă, începând din 10 decembrie 2025. Cine sunt nativii norocoși
19:45
Zodiile care vor trăi o perioadă de fericire intensă, începând din 10 decembrie 2025. Cine sunt nativii norocoși
JUSTIȚIE Mai multe ONG-uri din zona „Rezist” au organizat un protest în fața Consiliului Suprem al Magistraturii
19:44
Mai multe ONG-uri din zona „Rezist” au organizat un protest în fața Consiliului Suprem al Magistraturii

Cele mai noi