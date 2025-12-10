Radu Marinescu reacționează după documentarul Recorder: „Este absolut inacceptabilă orice interferență politică în actul de justiție”

Ministrul Justiției Radu Marinescu a oferit o serie de explicații pe pagina oficială de Facebook, ca urmare a investigației Recorder pe tema corupției de la nivelul structurilor din justiției. Acesta a subliniat că orice interferență politică în actul de justiției este „inacceptabilă”. Totodată acesta a adăugat că ministerul Justiției nu poate interveni în alegerea magistraților din Consiliul Magistraturii. Radu Marinescu a menționat că abaterile de „disciplinare” sau „penale” trebuie sancționate.

„În legătură cu documentarul Recorder despre justiție , consider necesar ,ca ministru al justiției, a face câteva precizări, reușind să îl urmăresc chiar și în contextul unor deplasări succesive la consiliul JAI și întâlnirea miniștrilor justiției din Consiliul Europei pe probleme de migrație. Precizez, legat de situația statului de drept în RO, ca în marja primului eveniment am avut o întâlnire cu dl comisar european pentru justiție McGrath, în cadrul căreia au fost apreciate progresele făcute in timp de România în justiție dar și analizat modul în care în viitor se pot consolida și amplifica aceste evoluții pozitive și corecta problemele rămase, despre care trebuie discutat transparent onest , profesionist și constructiv.

„Eventuale abateri disciplinare sau penale,dacă există, trebuie investigate și sancționate prin instituțiile abilitate”

Concret, legat de acest reportaj, fac câteva observații, cu precizarea ca respect libertatea deplină a mass media de a aborda critic orice domeniu social și apreciez importanța rolului acesteia în societatea democratică în care dorim să trăim.

-se invocă pretinsa manipulare a justiției în diferite cazuri judiciare de prim plan, prin abordări procedurale dilatorii sau chiar abuzive sau prin achitări sau încetări ale procesului penal, apreciate de unii participanți la documentar ca fiind suspecte. Precizez ca responsabilitatea exclusivă pentru aplicarea corectă a legii, atât materiale cat și procedurale, la speță, revine magistraților și eventuale abateri disciplinare sau penale,dacă există, trebuie investigate și sancționate prin instituțiile abilitate IJ si CSM respectiv structura de parchet specializata și instanțele judecătorești.

„Ministerul justiției nu are dreptul de a interveni în modul cum magistrații aplică legea”

Ministerul justiției nu are dreptul de a interveni în modul cum magistrații aplică legea la speța și ca ministru nu pot face aprecieri privind soluționarea acestor cauze.

– România a adoptat în 2022 OUG 71 care rezolvă reglementarea prescripției penale speciale, consecutiv deciziilor CCR în materie , a adoptat tot în 2022 legile justiției (privind statutul magistratilor, organizarea judiciară și a CSM) legi evaluate pozitiv în rapoartele Rule of Law ale RO inclusiv cel din 2025. Aceste legi sunt si jalon înscris in PNRR, apreciat de noi ca îndeplinit și pentru care se va depune cererea de plată nr 4 foarte curând, ca să primim banii europeni. Așadar MJ și-a îndeplinit competențele în legiferarea unui cadru modern pentru a asigura independența și funcționarea eficientă a justiției, mai departe acestea ținând de autoritatea judecătorească, parchete și CSM;

„Ministerul justiției nu poate interveni în alegerea de către magistrați a membrilor CSM”

-MJ nu poate interveni în alegerea de către magistrați a membrilor CSM și nici în procedurile disciplinare și ca ministru nu pot face aprecieri despre “capturarea” acestor instituții de către membrii aleși de magistrați.

Principiul esențial al independenței justiției impune neamestecul politic iar CSM este,conform Constituției, garantul independenței justiției . Am observat ca totuși se menționează ca majoritatea magistraților este considerată de bună credință ori membrii CSM se aleg prin formule majoritare. Toate procedurile privind alegerile, cercetarea si promovarea, selecția în funcții de conducere se desfășoară conform legilor sus menționate recent adoptate ca jalon în PNRR.

– dacă există situații concrete de abuz, neglijență, favorizare sau corupție în exercitarea funcției judiciare acestea trebuie prompt investigate și sancționate și MJ susține necesitatea combaterii oricărei forme de pervertire a actului de justiție de la exigențele obiectivității imparțialității și aflarii adevarului;

„Este absolut inacceptabilă orice interferență politică în actul de justiție”

-MJ aplică strategia pentru justiție stabilită prin acord cu colegii din toate partidele actualei coaliții și înscrisă în programul de guvernare. În acest sens recent MJ a contribuit esențial la succese foarte importante pentru RO în evaluarea pe anticorupție și integritate, în grupurile WGB și PIAC ale OCDE, este în grafic cu proiectele PNRR între care digitalizarea justiției prin ECRIS V, participă activ la elaborarea și implementarea legislației europene pe zona de competență și dezvolta soluții legislative pentru simplificarea și eficientizarea procedurilor judiciare adică la MJ inițiem cadrul modern legal în care să funcționeze eficient și responsabil autoritățile judiciare.

-consider ca ministru ca este absolut inacceptabilă orice interferență politică în actul de justiție și nu voi solicita niciodată autorităților judiciare să abordeze cauze concrete conform unor opinii sau viziuni politice

-MJ este deschis pentru orice reformă care intră în competența sa, care asigură exigentele independenței justiției, constituționalității și eficienței, respectării statului de drept. În justiție sunt încă chestiuni de corectat și acest lucru trebuie făcut în mod responsabil și profesionist”, a transmis Ministrul Justiției, Radu Marinescu.

