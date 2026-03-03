Anunțul MAE pentru românii disperați că nu pot contacta consulatele: „Această problemă va rămâne pe toată durata crizei”

Andrei Țărnea, reprezentantul MAE, ține o conferință de presă la sediul Ministerului cu privire la situația din Orientul Mijlociu.

„Rămâne dificultatea de a contacta consultatele. Această problemă va rămâne pe toată durata crizei. Nu avem capacitatea de a prelua toate telefoanele. Dubai și Abu Dhabi”

„Oamenii au tot dreptul să critice limitele acțiunilor noastre. Am făcut tot ce se poate pentru cetățenii român”

Andrei Țărnea a comentat și motivul pentru care ministra MAE, Oana Țoiu, nu a întâmpinat cetățenii români la aeroport.

„Doamna ministru nu a venitpentru o conferință de presă. Ea a fost oprită de presă în timp ce se îndrepta spre avionul spre Varșovia.”