Reprezentantul MAE a declarat pentru Gândul, în cadrul unei conferințe de presă, că Ministerul Afacerilor Externe știa de pericolul care există în țările din Golf, cum ar fi Iran. Oficialul a mai precizat că instituția a informat cu privire la riscul de călătorie prin alerte pe site.

„Situația în Orientul Mijlociu era în creștere încă din vara anului trecut și a escaldat în toamna asta. Riscul de călătorie, alertele de călătorie pe site-urile specifice erau ridicate la maxim. La Iran era 9 din 9 alerta”, a declarat Andrei Țărnea, reprezentant MAE.

Reporter Gândul: Cu toate acestea nu ați închis spațiul?

„Asta înseamnă 8/9 și 9/9 „părăsiți zona”, „nu călătoriți în acea zonă”. În Doha Quatar nu era riscul pe care îl știm, nu sunt parte din conflict”,a declarat Țărnea.

Reporter Gândul: În afară de alerte au mai fost luate măsuri preventive?

„Nu există alte măsuri. Singurul lucru pe care îl poate face MAE este să informeze cetățenii asupra acestor riscuri. Noi am spus cetățenilor că trebuie să fie atenți atunci când există un conflict într-o țară sau alta. Într-o țară ca Emiratele Arabe Unite, de ex la Abu Dhabi, are un anumit tip de activitate, care și-au pierdut actele de identitate, o poșetă, de exemplu. Când vorbim despre mii de oameni în condițiile când spațiul aerian este închis, e dificil”, a adăugat Țărnea. „Mai multe resurse consulare nu ar schimba situația de fapt. Oamenii ar primi aceleași informații de pe canalul de WhatsApp”, a mai precizat Țărnea.

MAE vine în ajutorul românilor din zonele de conflict cu un… formular

Ministerul Afacerilor Externe a emis un comunicat de presă marți dimineața, în care era precizat că ministerul Turismului din Israel a pus la dispoziție un formular oficial de înregistrare, destinat colectării datelor de contact ale turiștilor străini pentru a ușura comunicarea și asistența în procesul de plecare din țară pe cale terestră.

MAE le-a recomandat cetățenilor să completeze formularul doar dacă sunt turiști și zborurile le-au fost anulate. Formularul pus la dispoziție românilor este un instrument administrativ al statului gazdă care vine în sprijinul eforturilor de repatriere făcute de România.

”În atenția cetățenilor români care sunt în Israel

În completarea măsurilor de asistență oferite de Celula de Criză a MAE, informăm cetățenii români care se află temporar în Statul Israel și întâmpină dificultăți în părăsirea teritoriului că Ministerul Turismului din Israel a pus la dispoziție un formular oficial de înregistrare. Acest instrument este destinat colectării datelor de contact ale turiștilor străini pentru a facilita comunicarea și, unde este posibil, asistența în procesul de plecare din țară pe cale terestră. Recomandări MAE:

– Completați formularul dacă sunteți turist și zborurile dumneavoastră au fost anulate.

– Rămâneți în contact cu misiunile diplomatice ale României.

– Urmăriți canalul nostru oficial de WhatsApp pentru actualizări în timp real

Reiterăm că acest formular este un instrument administrativ al statului gazdă care vine în sprijinul eforturilor noastre diplomatice de repatriere. Rămâneți prudenți, respectați indicațiile autorităților locale, siguranța dumneavoastră este prioritară”, se arată în comunicatul emis de MAE.

