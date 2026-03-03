Prima pagină » Știri politice » Simion: „Guvernarea uzurpatoare trebuie să cadă! Fără un alt guvern nu vom avea niciodată alegeri libere”

Simion: „Guvernarea uzurpatoare trebuie să cadă! Fără un alt guvern nu vom avea niciodată alegeri libere”

03 mart. 2026, 14:06, Știri politice

George Simion a postat un videoclip pe pagina sa de Facebook în care critică actuala guvernare și face apel la implicarea susținătorilor săi în administrația locală. Pe lângă videoclip, liderul AUR a transmis și un mesaj scris în care transmite că „guvernarea uzurpatoare trebuie să cadă” și susține că fără o schimbare la nivel executiv nu pot exista alegeri libere în România.  

„Guvernarea uzurpatoare trebuie să cadă! Fără un alt guvern nu vom avea niciodată alegeri libere. Vorbesc aici și despre guvernările locale iar mâine voi vorbi de la Washington despre crizele din lume și locul nostru, al românilor”, a scris George Simion pe Facebook. 

În videoclipul postat pe rețelele de socializare, Simion spune că, după ultimul său mesaj transmis public, a primit numeroase comentarii din partea cetățenilor nemulțumiți de activitatea administrațiilor locale. Acesta a subliniat că partidul pe care îl conduce a fost construit „ca pe o forță de la firul ierbii”, dar a recunoscut că au existat dificultăți în primii ani de organizare .

„De la ultimul mesaj pe care l-am dat, mi-au venit foarte multe comentarii legate de diferite localități. N-aveți un om bun acolo, consilierii locali au votat pentru mărirea taxelor. Chiar dacă sunt excepții, este o problemă. Am construit Alianța pentru Unirea Românilor ca pe o forță de la firul ierbii dintre oameni și România este una dintre țările care are cele mai multe localități, cele mai multe primării pe numărul de locuitori. E greu să găsești oameni buni peste tot, mai ales în primii ani de când existăm ca AUR. A fost o reticență a oamenilor de a se implica în politică și de a veni alături de noi din diferite motive.”

De asemenea, liderul AUR a lansat un apel direct către susținătorii săi și îi îndeamnă să candideze la alegerile locale și să se implice activ în consiliile locale și județene. În final, George Simion le-a adresat o invitație susținătorilor de a se alătura partidului pe care îl conduce și de a contribui la dezvoltarea comunităților locale.

„Apelul meu către voi este ca să candidați voi, să vă implicați în politică, să vă luați soarta în mâini. În fiecare consiliu local din țara noastră se poate interveni, se pot apăra drepturile locuitorilor fiind în interior. Așa cum și noi, legislatura trecută, am reușit să intrăm în Parlamentul României și de atunci multe s-au întâmplat, i-am devoalat, de-au ajuns până și alegerile să le anuleze. Așa că, dragii mei, în luna martie, la acest început de primăvară, dacă vreți să facem cu adevărat ceva, vă invit să vă gândiți la viitorul dumneavoastră. Implicați-vă în consiliile locale, în primării, în consiliile județene. Implicați-vă în soarta localităților voastre pentru ca aceste comunități să prospere. Veniți în AUR!”

