03 mart. 2026, 14:57, Actualitate
Moartea liderului suprem al Iranului, Ali Khameni, în urma atacului din 28 februarie, nu a fost doar rezultatul unei lovituri militare. Din informațiile apărute ulterior în presa internațională, operațiunea a fost pregătită în detaliu, pe mai multe niveluri, cu luni înainte.

Potrivit unor relatări publicate de Axios, ambasadorul Israelului la Washington, Yehiel Leiter, i-a informat pe oficialii americani imediat după operațiune că liderul suprem a fost eliminat în urma atacului coordonat.

Noi detalii: CIA și Mossad ar fi fost implicate 

Conform unei investigații publicate de Financial Times, rutele de securitate și ale șoferilor personali ai oficialilor iranieni au fost urmărite prin sistemele de supraveghere video ale orașului.

De asemenea, se raportează că, înainte de operațiune, funcționarea mai multor turnuri de telefonie mobilă din apropierea locului atacului a fost întreruptă, ceea ce a părut a fi o suprasolicitare obișnuită a rețelei.

Ședința dinaintea atacului

Surse citate de presa financiară internațională arată că în dimineața zilei de 28 februarie, Khamenei participa la o reuniune restrânsă cu responsabili din zona de securitate. Nu a fost o deplasare publică, ci o întâlnire internă, într-un cadru considerat sigur.

Informațiile publice indică faptul că operațiunea nu a fost exclusiv israeliană. CIA ar fi furnizat suport informativ, inclusiv confirmări privind prezența lui Khamenei la acea ședință.

În paralel, înainte de atac, mai multe turnuri de telefonie mobilă din zona vizitată au înregistrat întreruperi temporare. Oficial, au apărut suprasolicitări tehnice. În realitate, potrivit acelorași surse, ar fi fost o metodă de a limita comunicarea în timp real și de a reduce riscul scurgerilor de informații în ultimele minute.

Alireza Arafi a fost numit în Consiliul de Conducere al Iranului

Alireza ⁠Arafi, membru clerical al Consiliului Gardienilor, a fost numit membru jurist al Consiliului de Conducere al Iranului, un organism însărcinat cu îndeplinirea rolului de lider suprem până când Adunarea Experților va alege un nou lider.

Arafi va face parte din Consiliul de conducere temporar alături de președintele Masoud Pezeshkian și președintele Curții Supreme Gholamhossein Mohseni Ejei.

