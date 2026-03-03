Radu Miruță: Iranul ocolește ”chirurgical” statele NATO. Conflictul este unul regional

În contextul temerilor privind o escaladare a conflictului din Orientul Mijlociu, autoritățile monitorizează comportamentul Iranului față de Alianța Nord-Atlantică. Radu Miruță consideră că, momentan, acțiunile militare nu vizează statele membre NATO, ci sunt limitate la un duel regional, relatează Mediafax.

„Deocamdată, acțiunea care a început și este în desfășurare în Iran nu este o acțiune a NATO, este o acțiune a Statelor Unite, Israel. NATO deocamdată nu este implicat acolo și am văzut că este și o atenție din partea Iranului cu privire la evitarea unui stat membru NATO”, a spus ministrul, marțil, la Digi24.

Radu Miruță: ”Este mai degrabă este un conflict regional în zona Iranului”

Miruță a menționat că Turcia a fost ”chirurgical” ocolită, ceea ce îl face pe ministrul Apărării să aibă convingerea că nu este preocupare împotriva unei țări membru NATO, ci mai degrabă este un conflict regional în zona Iranului.

„Dacă ați observat, din toate țările care au fost atacate de Iran, care spune ceea ce s-a întâmplat, Turcia a fost chirurgical ocolită, ceea ce ne duce cu convingerea că nu este preocupare împotriva unei țări membru NATO, ci mai degrabă este un conflict regional în zona Iranului”, a adăugat Miruță.

Ministrul a fost întrebat și despre posibilitatea ca Statele Unite sau Israelul să fi cerut sprijin logistic sau militar României: „Pentru ce s-a întâmplat în Iran, vă răspund și răspunsul este nu. Nu a primit o asemenea discuție”, a subliniat acesta. De asemenea, întrebat dacă s-a solicitat ajutor militar sau echipament din partea Israelului, ministrul a replicat scurt: „Pe zonă militară, nu”.

SURSA VIDEO: DIGI24

