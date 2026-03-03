Când sunt Floriile în 2026. Ce semnifică această sărbătoare și ce obiceiuri există

Anul acesta Floriile au loc cu o săptămână înainte de Paște, mai exact pe data de 5 aprilie. Sărbătoarea reprezintă un moment important în calendarul creștin, cu o profundă semnificație religioasă și culturală.

Când sunt Floriile în 2026

Floriile depind în fiecare an de data Paștelui, acestă sărbătoare este celebrată în duminica dinaintea Învierii Domnului. Anul acesta, ele sunt pe data de 5 aprilie. În calendarul ortodox și cel catolic, data diferă în funcție de calculul Paștelui, care se stabilește după echinocțiul de primăvară și prima lună plină de după acesta. Semnificația religioasă a Floriilor este legată de intrarea lui Iisus Hristos în Ierusalim, moment în care a fost întâmpinat de mulțime cu ramuri de finic și cu aclamații.

În tradiția noastra, ramurile de finic au fost înlocuite cu ramuri de salcie, ele sunt sfințite la biserică și apoi duse acasă. Se spune că ele protejează gospodăria și aduc sănătate și belșug. Floriile sunt și o zi de bucurie, însă și de reflecție, marcând un moment de trecere de la sărbătoarea triumfală la perioada solemnă a Patimilor.

În această zi, credincioșii participă la slujbe dedicate, iar preoții binecuvântează ramurile de salcie, ce devin simbol al credinței și al speranței. De asemenea, este una dintre puținele zile din Postul Paștelui în care este dezlegare la pește, ceea ce aduce o adevărată notă festivă mesei de familie.

Obiceiuri și tradiții de Florii

Pe lângă semnificația religioasă, Floriile sunt o sărbătoare cu numeroase tradiții populare. În multe zone ale țării, oamenii păstrează ramurile sfințite la icoane sau la ușă, pentru a proteja casa de rele. Se rede că, dacă vremea este frumoasă de Florii, și Paștele va fi senin.

Totodată, există obiceiul ca ramurile de salcie să fie puse la pomii fructiferi pentru a asigura o recoltă bogată. Un alt aspect important este faptul că în această zi își sărbătoresc onomastica persoanele care poartă nume de flori: Florin, Florina, Violeta, Camelia, Narcis, Lăcrămioara și multe altele. Este una dintre cele mai populare zile onomastice din România.

