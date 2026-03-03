Prima pagină » Social » Când sunt Floriile în 2026. Ce semnifică această sărbătoare și ce obiceiuri există

Când sunt Floriile în 2026. Ce semnifică această sărbătoare și ce obiceiuri există

03 mart. 2026, 15:32, Social
Când sunt Floriile în 2026. Ce semnifică această sărbătoare și ce obiceiuri există

Anul acesta Floriile au loc cu o săptămână înainte de Paște, mai exact pe data de 5 aprilie. Sărbătoarea reprezintă un moment important în calendarul creștin, cu o profundă semnificație religioasă și culturală.

Când sunt Floriile în 2026

Floriile depind în fiecare an de data Paștelui, acestă sărbătoare este celebrată în duminica dinaintea Învierii Domnului. Anul acesta, ele sunt pe data de 5 aprilie. În calendarul ortodox și cel catolic, data diferă în funcție de calculul Paștelui, care se stabilește după echinocțiul de primăvară și prima lună plină de după acesta. Semnificația religioasă a Floriilor este legată de intrarea lui Iisus Hristos în Ierusalim, moment în care a fost întâmpinat de mulțime cu ramuri de finic și cu aclamații.

În tradiția noastra, ramurile de finic au fost înlocuite cu ramuri de salcie, ele sunt sfințite la biserică și apoi duse acasă. Se spune că ele protejează gospodăria și aduc sănătate și belșug. Floriile sunt și o zi de bucurie, însă și de reflecție, marcând un moment de trecere de la sărbătoarea triumfală la perioada solemnă a Patimilor.

În această zi, credincioșii participă la slujbe dedicate, iar preoții binecuvântează ramurile de salcie, ce devin simbol al credinței și al speranței. De asemenea, este una dintre puținele zile din Postul Paștelui în care este dezlegare la pește, ceea ce aduce o adevărată notă festivă mesei de familie.

Obiceiuri și tradiții de Florii

Pe lângă semnificația religioasă, Floriile sunt o sărbătoare cu numeroase tradiții populare. În multe zone ale țării, oamenii păstrează ramurile sfințite la icoane sau la ușă, pentru a proteja casa de rele. Se rede că, dacă vremea este frumoasă de Florii, și Paștele va fi senin.

Totodată, există obiceiul ca ramurile de salcie să fie puse la pomii fructiferi pentru a asigura o recoltă bogată. Un alt aspect important este faptul că în această zi își sărbătoresc onomastica persoanele care poartă nume de flori: Florin, Florina, Violeta, Camelia, Narcis, Lăcrămioara și multe altele. Este una dintre cele mai populare zile onomastice din România.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

RĂZBOI Crescătorii de animale din România, afectați de războiul din Orientul Mijlociu. Se tem că rămân cu animalele nevândute pentru că nu pot exporta mieii în țările arabe
15:26
Crescătorii de animale din România, afectați de războiul din Orientul Mijlociu. Se tem că rămân cu animalele nevândute pentru că nu pot exporta mieii în țările arabe
LEGE Amenzi de 100.000 de euro pentru românii din această țară. La ce trebuie să fie atenți atunci când taie gardul viu
14:26
Amenzi de 100.000 de euro pentru românii din această țară. La ce trebuie să fie atenți atunci când taie gardul viu
CONTROVERSĂ După copiii din Vrancea blocați în Dubai, apare încă un caz îngrijorător. 31 de elevi și 10 profesori din Neamț nu pot pleca nici ei din Orientul Mijlociu
12:53
După copiii din Vrancea blocați în Dubai, apare încă un caz îngrijorător. 31 de elevi și 10 profesori din Neamț nu pot pleca nici ei din Orientul Mijlociu
INEDIT Noua tehnologie de iluminat care promite facturi la energie mai mici. Ne putem lua adio de la LED
12:44
Noua tehnologie de iluminat care promite facturi la energie mai mici. Ne putem lua adio de la LED
RĂZBOI Lista completă a zborurilor anulate marți pe Aeroportul Otopeni din cauza conflictului din Orientul Mijlociu
11:12
Lista completă a zborurilor anulate marți pe Aeroportul Otopeni din cauza conflictului din Orientul Mijlociu
Gândul de Vreme Cum se schimbă vremea în orele următoare. Prognoza ANM, în exclusivitate pentru Gândul
10:44
Cum se schimbă vremea în orele următoare. Prognoza ANM, în exclusivitate pentru Gândul
Mediafax
Război în Orientul Mijlociu, ziua a patra
Digi24
Răspunsul lui Starmer după ce Trump s-a declarat „dezamăgit” de el
Cancan.ro
Ce este pata roșie de pe gâtul lui Donald Trump, de fapt. S-a aflat tot adevărul!
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Adevarul
Zeci de mii de români nu pot ieși la pensie din cauza lipsei unui document extrem de important
Mediafax
Topul celor mai îndatorate țări din lume. Ce loc ocupă România?
Click
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider”
Digi24
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
Cancan.ro
Cum a reușit Viorel Dejeu, un medic chirurg, să plece din Dubai: 'Informație care poate ajuta!'
Ce se întâmplă doctore
Ecuația piureului. Câte minute trebuie să lași cartofii să fiarbă, de fapt. Detaliul care face diferența
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
România va produce drone militare autonome dotate cu muniție. Orbotix Industries, consorțiu cu trei firme românești
Descopera.ro
Din ce este făcută coaja de ou?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Substanțe toxice din ecrane, descoperite în creierul delfinilor din Marea Chinei de Sud
FLASH NEWS Ce metode folosea Alexandru Bălan, fostul spion din Republica Moldova, în comunicarea cu agenții KGB. Dat în judecată de DIICOT pentru trădare
16:21
Ce metode folosea Alexandru Bălan, fostul spion din Republica Moldova, în comunicarea cu agenții KGB. Dat în judecată de DIICOT pentru trădare
EXCLUSIV Cum explică Mitică Dragomir fascinația românilor pentru Dubai. ”E minunea de la Maglavit/Am prezis că Dubai va supăra Iranul”
16:17
Cum explică Mitică Dragomir fascinația românilor pentru Dubai. ”E minunea de la Maglavit/Am prezis că Dubai va supăra Iranul”
EDUCAȚIE Mihai Dimian a depus jurământul la Cotroceni și a devenit oficial noul ministru al Educației
16:11
Mihai Dimian a depus jurământul la Cotroceni și a devenit oficial noul ministru al Educației
REACȚIE Patrick André de Hillerin îl acuză de ipocrizie pe vicepreședintele Camerei Deputaților, blocat în Dubai: „Tupeistul ăsta chiulea de la serviciu. Vacanța parlamentarilor s-a terminat pe 1 februarie”
16:10
Patrick André de Hillerin îl acuză de ipocrizie pe vicepreședintele Camerei Deputaților, blocat în Dubai: „Tupeistul ăsta chiulea de la serviciu. Vacanța parlamentarilor s-a terminat pe 1 februarie”
ECONOMIE BNR a publicat noi cifre dezastruoase. Leul s-a depreciat puternic în raport cu moneda europeană
16:00
BNR a publicat noi cifre dezastruoase. Leul s-a depreciat puternic în raport cu moneda europeană
EXCLUSIV Dumitru Dragomir, reacție exclusivă despre războiul SUA-Iran: „Trump vrea să rămână în istorie, nu există riscul să se împotmolească în Iran”
15:57
Dumitru Dragomir, reacție exclusivă despre războiul SUA-Iran: „Trump vrea să rămână în istorie, nu există riscul să se împotmolească în Iran”

Cele mai noi

Trimite acest link pe