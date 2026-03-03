Prima pagină » Social » Crescătorii de animale din România, afectați de războiul din Orientul Mijlociu. Se tem că rămân cu animalele nevândute pentru că nu pot exporta mieii în țările arabe

Crescătorii de animale din România, afectați de războiul din Orientul Mijlociu. Se tem că rămân cu animalele nevândute pentru că nu pot exporta mieii în țările arabe

Conflictul din Orientul Mijlociu pune pe butuci activități economice care se bazau pe exporturi. Sunt afectați direct crescătorii de ovine si bovine, dar și cei care au făcut investiții personale în imobiliare. Acum era perioada în care plecau, în țările arabe, sute de miei din mai multe zone din Oltenia.

Marian Isăilă deține o fermă de animale în localitatea Curtișoara din județul Olt. Are 500 de oi, dintre care 180 de miei. Acum, fermierul deja se gândește cum va putea hrăni animalele, pentru că rămâne cu ele.

„Vor rămâne foarte mulți miei, prețurile vor scădea”

„Bineînțeles că ne afectează, vedeți dumneavoastră, acum în preajma sărbătorilor de Paște se vindeau către arabi, către țările arabe, acum, dacă este exportul închis, mai greu cu piața, cu vânzarea.

Piața românească nu consumă atâta carne cât am produce noi. Era un mare ajutor exportul. Vor rămâne foarte mulți miei, prețurile vor scădea.

Cheltuieli au oamenii, că porumbul l-am cumpărat cu 1,30 lei/kg. Balotul de lucernă este 35-40 de lei. Foarte scump”, spune Marian Isăilă.

„Cea mai mare afectare vine pentru fermieri”

„De o parte, persoanele fizice care au investit în zona respectivă având case, hoteluri, mai ales apartamente pe care le închiriază și să spunem că această tendință este la început de drum.

Motiv pentru care războiul îi afectează și pe cei care au făcut investiții, dar și pe cei care intenționau să facă investiții. Pentru că această zonă este din ce în ce mai mult vizitată de către turiști, care, văzând care sunt posibilitățile, și care sunt prețurile tentante, au tentația de a investi în zonă.

Pe de altă parte, sunt și firme care au investit în imobiliare, dar consider că cea mai mare afectare vine pentru fermieri, pentru crescătorii de animale, în principal oi care sunt cerute și care făceau obiectul unor asemenea tranzacții și în anii precedenți”, spune Gabriel Vlăduț, președintele Camerei de Comerț Oltenia.

Anul trecut exportul a mers foarte bine. Fermierii au vândut mieii chiar și cu 25 lei pe kilogram.

