Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat luni, 2 martie, în fața reprezentanților Băncii Mondiale, că viitorul economic al României depinde de abordarea unei dorecții noi bazată pe competitivitate și inovare. Afirmațiile au fost făcute în cadrul dezbaterii ”România: creştere economică bazată pe competitivitate”, organizată de Guvern în parteneriat cu Grupul Băncii Mondiale și vin la o săptămână după ce Guvernul Bolojan a anunțat noi tăieri în aparatul de stat.

Oana Gheorghiu a precizat că schimbarea modelului economic reprezintă o prioritate în ceea ce privește creșterea productivității și competitivitatea.

„În esenţă, discuţia noastră se rezumă la următorul lucru: ce traseu va alege România pentru anii care urmează. Ceva timp, România a urmat un model care a generat rezultate – costurile forţei de muncă competitive şi consum intern puternic. Dar acest model, în momentul de faţă, se apropie de limitele sale. Convergenţa salariilor avansează, dar creşterea productivităţii trebuie şi ea să accelereze. Dacă vrem să evităm ceea ce economiştii numesc stagnarea la nivelul convergenţei reale, adică capcana venitului mediu, trebuie să mergem mai departe, trebuie să facem o schimbare bazată pe competitivitate, inovare, care nu mai este opţională”, a declarat Oana Gheorghiu.

„Reformarea întreprinderilor de stat vine cu schimbarea modelului economic”

Reforma companiilor de stat și transparența selecției profesioniștilor din cadrul consiilor directoare sunt elemente cheie pentru sustenabilitatea bugetară, a mai subliniat vicepremierul.

„Nu putem vorbi cu credibilitate despre o creştere inteligentă atât timp cât întreprinderile publice generează pierderi cronice, nu creează valoare şi funcţionează fără vreo guvernanţă profesională. Reformarea întreprinderilor de stat nu este, prin urmare, un aspect separat; este o parte esenţială, care vine cu schimbarea modelului economic. Guvernanţa reală, selectarea profesională şi transparentă a consiliilor directoare, răspunderea managerilor şi disciplina financiară nu sunt detalii tehnice. Acestea sunt condiţii cheie pentru competitivitate, pentru sustenabilitate bugetară şi pentru încrederea publicului”, a declarat Gheorghiu.

Gheorghiu mizează pe „momentele de presiune pentru a reforma instituţiile şi politicile publice”

Gheorghiu a mai adăugat, printre altele că „disciplinarea veniturilor” în raport cu performanța, reprezintă una dintre caracteristicile de bază ale țărilor care au manifestat o creștere economică semnificativă.

„Tranziţiile de succes sunt dinamice – crearea de noi activităţi şi de noi companii care înlocuiesc ce nu mai este viabil, adaptându-se în acelaşi timp la contextul din jurul nostru şi astfel încât să ne folosim la maximum resursele. Asta include talent, capital şi energie. Talentul este resursa cea mai rară. Ţările care au trecut rapid de la venituri medii la venituri mari au mai multe caracteristici în comun: au protejat antreprenoriatul, întreprinderile libere, au disciplinat veniturile şi le-au protejat în ceea ce priveşte performanţa, au dezvoltat capitalul uman şi recompense pe baza meritelor şi s-au folosit de momentele de presiune pentru a reforma instituţiile şi politicile publice care nu mai corespundeau scopului iniţial”, a afirmat Gheorghiu.

