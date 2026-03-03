Prima pagină » Știri politice » Oana Gheorghiu pledează pentru „disciplinarea veniturilor” în raport cu performanța, la o săptămână după tăierile masive din administrație

Oana Gheorghiu pledează pentru „disciplinarea veniturilor” în raport cu performanța, la o săptămână după tăierile masive din administrație

Ruxandra Radulescu
03 mart. 2026, 13:23, Știri politice
Oana Gheorghiu pledează pentru

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat luni, 2 martie, în fața reprezentanților Băncii Mondiale, că viitorul economic al României depinde de abordarea unei dorecții noi bazată pe competitivitate și inovare. Afirmațiile au fost făcute în cadrul dezbaterii ”România: creştere economică bazată pe competitivitate”, organizată de Guvern în parteneriat cu Grupul Băncii Mondiale și vin la o săptămână după ce Guvernul Bolojan a anunțat noi tăieri în aparatul de stat.

Oana Gheorghiu a precizat că schimbarea modelului economic reprezintă o prioritate în ceea ce privește creșterea productivității și competitivitatea.

„În esenţă, discuţia noastră se rezumă la următorul lucru: ce traseu va alege România pentru anii care urmează. Ceva timp, România a urmat un model care a generat rezultate – costurile forţei de muncă competitive şi consum intern puternic. Dar acest model, în momentul de faţă, se apropie de limitele sale. Convergenţa salariilor avansează, dar creşterea productivităţii trebuie şi ea să accelereze.

Dacă vrem să evităm ceea ce economiştii numesc stagnarea la nivelul convergenţei reale, adică capcana venitului mediu, trebuie să mergem mai departe, trebuie să facem o schimbare bazată pe competitivitate, inovare, care nu mai este opţională”, a declarat Oana Gheorghiu.

„Reformarea întreprinderilor de stat vine cu schimbarea modelului economic”

Reforma companiilor de stat și transparența selecției profesioniștilor din cadrul consiilor directoare sunt elemente cheie pentru sustenabilitatea bugetară, a mai subliniat vicepremierul.

„Nu putem vorbi cu credibilitate despre o creştere inteligentă atât timp cât întreprinderile publice generează pierderi cronice, nu creează valoare şi funcţionează fără vreo guvernanţă profesională. Reformarea întreprinderilor de stat nu este, prin urmare, un aspect separat; este o parte esenţială, care vine cu schimbarea modelului economic.

Guvernanţa reală, selectarea profesională şi transparentă a consiliilor directoare, răspunderea managerilor şi disciplina financiară nu sunt detalii tehnice. Acestea sunt condiţii cheie pentru competitivitate, pentru sustenabilitate bugetară şi pentru încrederea publicului”, a declarat Gheorghiu.

Gheorghiu mizează pe „momentele de presiune pentru a reforma instituţiile şi politicile publice”

Gheorghiu a mai adăugat, printre altele că „disciplinarea veniturilor” în raport cu performanța, reprezintă una dintre caracteristicile de bază ale țărilor care au manifestat o creștere economică semnificativă.

„Tranziţiile de succes sunt dinamice – crearea de noi activităţi şi de noi companii care înlocuiesc ce nu mai este viabil, adaptându-se în acelaşi timp la contextul din jurul nostru şi astfel încât să ne folosim la maximum resursele. Asta include talent, capital şi energie. Talentul este resursa cea mai rară.

Ţările care au trecut rapid de la venituri medii la venituri mari au mai multe caracteristici în comun: au protejat antreprenoriatul, întreprinderile libere, au disciplinat veniturile şi le-au protejat în ceea ce priveşte performanţa, au dezvoltat capitalul uman şi recompense pe baza meritelor şi s-au folosit de momentele de presiune pentru a reforma instituţiile şi politicile publice care nu mai corespundeau scopului iniţial”, a afirmat Gheorghiu.

FOTO: Mediafax

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Anunțul MAE pentru românii disperați că nu pot contacta consulatele: „Această problemă va rămâne pe toată durata crizei”
14:14
Anunțul MAE pentru românii disperați că nu pot contacta consulatele: „Această problemă va rămâne pe toată durata crizei”
FLASH NEWS Simion: „Guvernarea uzurpatoare trebuie să cadă! Fără un alt guvern nu vom avea niciodată alegeri libere”
14:06
Simion: „Guvernarea uzurpatoare trebuie să cadă! Fără un alt guvern nu vom avea niciodată alegeri libere”
POLITICĂ PSD le cere partenerilor de guvernare să aibă o atitudine constructivă în negocierile privind bugetul: ”Trebuie să țină cont de greutățile oamenilor”
13:27
PSD le cere partenerilor de guvernare să aibă o atitudine constructivă în negocierile privind bugetul: ”Trebuie să țină cont de greutățile oamenilor”
NEWS ALERT Nicușor Dan îl primește pe noul ambasador al SUA în România la Palatul Cotroceni. Cine este Darryl Nirenberg
13:08
Nicușor Dan îl primește pe noul ambasador al SUA în România la Palatul Cotroceni. Cine este Darryl Nirenberg
FLASH NEWS Nicușor Dan a semnat decretul de numire a lui Mihai Dimian în funcția de ministru al Educației și Cercetării. Depunerea jurământului are loc azi
12:27
Nicușor Dan a semnat decretul de numire a lui Mihai Dimian în funcția de ministru al Educației și Cercetării. Depunerea jurământului are loc azi
POLITICĂ Gabriela Firea, mesaj clar către premierul Ilie Bolojan: „Nu putem vota un buget care ignoră solicitările românilor”
12:15
Gabriela Firea, mesaj clar către premierul Ilie Bolojan: „Nu putem vota un buget care ignoră solicitările românilor”
Mediafax
Război în Orientul Mijlociu, ziua a patra
Digi24
Răspunsul lui Starmer după ce Trump s-a declarat „dezamăgit” de el
Cancan.ro
Ce este pata roșie de pe gâtul lui Donald Trump, de fapt. S-a aflat tot adevărul!
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Adevarul
Zeci de mii de români nu pot ieși la pensie din cauza lipsei unui document extrem de important
Mediafax
Topul celor mai îndatorate țări din lume. Ce loc ocupă România?
Click
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider”
Digi24
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
Cancan.ro
Cum a reușit Viorel Dejeu, un medic chirurg, să plece din Dubai: 'Informație care poate ajuta!'
Ce se întâmplă doctore
Ecuația piureului. Câte minute trebuie să lași cartofii să fiarbă, de fapt. Detaliul care face diferența
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Cum a devenit fabrica de tractoare din Iran, construită de România, cea mai mare din Orientul Mijlociu
Descopera.ro
Din ce este făcută coaja de ou?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Un studiu gigant dezvăluie că secretul sănătății inimii nu stă în dietele fără grăsimi sau carbohidrați
FLASH NEWS Președintgele turc Erdogan, anunț de ultimă oră: „Am mobilizat toate resursele noastre”
14:11
Președintgele turc Erdogan, anunț de ultimă oră: „Am mobilizat toate resursele noastre”
EXTERNE Iranul își arată forța din subteran. Baza secretă cu drone și rachete, pregătită împotriva SUA și Israelului
14:10
Iranul își arată forța din subteran. Baza secretă cu drone și rachete, pregătită împotriva SUA și Israelului
REACȚIE Șeful diplomației ruse susține că nu există dovezi privind dezvoltarea armelor nucleare de către Iran
14:05
Șeful diplomației ruse susține că nu există dovezi privind dezvoltarea armelor nucleare de către Iran
CONTROVERSĂ Femeile din armata rusă. Câți bani primește o deținută pentru a lupta un an pe frontul din Ucraina. Oficial, în „Rusia ideală” a lui Putin, serviciul militar creează doar „bărbați adevărați”
13:54
Femeile din armata rusă. Câți bani primește o deținută pentru a lupta un an pe frontul din Ucraina. Oficial, în „Rusia ideală” a lui Putin, serviciul militar creează doar „bărbați adevărați”
ENERGIE Psihologia inversă a ministrului Ivan încurajează speculatorii. ”E nevoie doar de o scânteie ca să ne trezim cu cozi uriașe la benzinării”
13:52
Psihologia inversă a ministrului Ivan încurajează speculatorii. ”E nevoie doar de o scânteie ca să ne trezim cu cozi uriașe la benzinării”
ECONOMIE Ce planuri are proprietarul Kaufland și Lidl cu lanțul românesc de magazine La Cocoș
13:39
Ce planuri are proprietarul Kaufland și Lidl cu lanțul românesc de magazine La Cocoș

Cele mai noi

Trimite acest link pe