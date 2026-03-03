Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Îi ies profețiile lui Dumitru Dragomir? ”Mi-e și frică să le spun. Am spus că Nicușor Dan va fi președinte”

Îi ies profețiile lui Dumitru Dragomir? ”Mi-e și frică să le spun. Am spus că Nicușor Dan va fi președinte”

03 mart. 2026, 15:37, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Invitat în ediția de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, Dumitru Dragomir a făcut mărturisiri savuroase. Supranumit Oracolul din Bălcești, fostul președinte al LPF a explicat de unde îi vine faimoasa poreclă, dând explicații despre cea mai spectaculoasă profeție a sa: Nicușor Dan președinte. 

Chestionat de moderatorul emisiunii dacă este justificata titulatura de Oracolul din Bălcești și dacă ”îi ies chiar toate” predicțiile, invitatul a confirmat, punctând că a știut că Nicușor Dan va ajunge președinte cu mult înainte ca acesta să se înscrie măcar în cursa pentru funcția de Primar General (n.r. – la alegerile locale din iunie 2024).

În proporție de 90% (n.r. – se adeveresc predicțiile) că mi-e și frică. Mi-e frică și mă întreabă nevastă-mea, mă întreabă copiii câte ceva și știu ce va urma și mi-e frică să le spun. Și-n politică și-n tot. Un an și 3 luni înainte, când Nicușor (Dan) nici nu se gândea să concureze la președinție, l-am dat președinte. Nu concurase nici pentru Primăria Capitalei la al doilea mandat

Provocat să explice cum a ajuns la această profeție, dacă a fost vorba de premoniție sau de un șir de deducții, Dragomir a explicat astfel:

Domne, am pus cap la cap evenimentele din ultimii 5 ani. Nu citesc în cafea, sunt un om care am citit și citesc foarte mult. De aici îmi place să fac o analiză a evenimentelor și a lucrurilor și le și țin minte, chiar dacă am 80 de ani acum. Încă sunt verde la minte

