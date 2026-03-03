Prima pagină » Știri politice » MAE lasă pe drumuri românii rămași în Orientul Mijlociu, fără resurse financiare: „Mecanismul european nu oferă compensații pentru hoteluri”

MAE lasă pe drumuri românii rămași în Orientul Mijlociu, fără resurse financiare: „Mecanismul european nu oferă compensații pentru hoteluri”

Ruxandra Radulescu
03 mart. 2026, 14:22, Știri politice
MAE lasă pe drumuri românii rămași în Orientul Mijlociu, fără resurse financiare:

Andrei Țărnea, reprezentantul MAE, a fost întrebat ce se întâmplă cu românii care au rămas blocați în Orientul Mijlociu pe banii lor și nu mai au resurse.

Reprezentantul MAE a fost întrebat ce se întâmplă cu românii nevoiți să rămână în zonele de conflict și nu mai au resurse pentru cazare.

„Mecanismul european nu oferă compensații cetățenilor ci statelor. Nu oferă compensații pentru hoteluri.

Prioritatea numărul unu e pentru copii neînsoțiți de familie, persoane cu patologii, familii cu copii”, a declarat reprezentantul MAE.

31 de elevi şi 10 cadre didactice, blocați în Orientul Mijlociu

28 de copii din Vrancea, însoțiți de 2 profesoare, sunt blocați în Dubai, pe fondul conflictului declanșat în Orientul Mijlociu. Cazul lor nu este singular, însă, pentru că alți 31 de elevi și 10 profesori din Neamț se află în Emiratele Arabe Unite, Israel și Egipt, iar întoarcerea în România nu este, deocamdată, posibilă.

Liviu-Ionuț Ciocoiu – inspector școlar general al județului Neamț – a declarat pentru Agerpres că, potrivit informațiilor care au fost centralizate de școlile din județ, 31 de elevi și 10 cadre didactice se află în zona Orientului Mijlociu, dar și în state din apropiere.

„Din raportarea primită de la şcoli, avem 31 de elevi şi 10 cadre didactice care sunt în zona Orientului Mijlociu.

Concret:

29 de elevi şi 6 cadre didactice sunt în Emiratele Arabe Unite;

3 cadre didactice sunt în Israel;

Un cadru didactic este în Egipt;

Un elev este în Sri Lanka;

Un alt elev este în India.Toţi sunt bine, sănătoşi, în siguranţă şi aşteaptă nerăbdători să se întoarcă acasă”, a declarat Liviu-Ionuţ Ciocoiu.

Conform declarației inspectorului școlar general din județul Neamț, elevii și profesorii blocați în Orientul Mijlociu aparțin unui număr de 16 școli din județul Neamț, dar și Casei Corpului Didactic.

Mii de zboruri din Orientul Mijlociu au fost anulate

Mii de zboruri au fost anulate în urma atacurilor SUA-Israel asupra Iranului, iar sute de mii de pasageri au rămas blocați. Aeroporturile și companiile aeriene din Golf au suspendat operațiunile normale până în dimineața zilei de marți, 3 martie. Luni seara, un număr limitat de servicii speciale urmau să plece din Emiratele Arabe Unite.

