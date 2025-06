🚨 Au început AUDIERILE miniștrilor lui Ilie Bolojan

13:17

Audierile pentru Ministerul Justiției sunt în desfășurare. Radu Marinescu și-a expus proiectul de mandat.

„Justiţia are nevoie în momentul de faţă categoric de independenţă. Eu sunt un adept al independenţei justiţiei. Ministrul Justiţiei este un factor politic, dar justiţia este apolitică, aşa trebuie să fie, aşa trebuie să rămână. Are nevoie de resursă, resursă umană, resursele materiale – bineînţeles, în condiţiile legii. Cunoaştem unde sunt bugetele şi cum sunt, are nevoie de asemenea de calitatea normei”, a spus el.

Marinescu a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate reunite ale Parlamentului.