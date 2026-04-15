AUR a depus legea prin care locuințele fără apă, canalizare și gaze să fie scutite de impozit

AUR a depus în Parlament o inițiativă legislativă care urmărește scutirea de impozit a locuințelor care nu beneficiază de racordare la utilități.

România reală nu este cea din rapoartele cosmetizate ale guvernanților și nici cea din discursurile seci ale unei clase politice rupte de suferința oamenilor. România reală este țara în care milioane de români trăiesc și astăzi fără apă curentă, fără canalizare și fără gaze naturale, în timp ce statul le cere, cu o cinică regularitate, să plătească taxe și impozite ca și cum ar beneficia de toate condițiile minime ale unui trai decent.

Parlamentarii AUR Mihai Enache și Lucian Mușat au depus în Parlamentul României o inițiativă legislativă care prevede scutirea de la plata impozitului pentru locuințele care nu beneficiază cumulat de apă, canalizare și gaze naturale.

Această inițiativă legislativă pornește de la un principiu simplu, dar esențial: românii trebuie să aibă demnitatea de a fi proprietari și să se bucure de respect real pentru proprietatea lor.

Statul nu poate pretinde taxe și impozite tot mai mari de la oameni pe care îi abandonează în condiții nedemne, fără apă, fără canalizare, fără gaze sau fără energie electrică. Proprietatea nu trebuie transformată într-o povară pentru cetățean, ci apărată și respectată. Atâta vreme cât statul nu își îndeplinește obligațiile minime față de cetățeni, nu are nicio legitimitate să îi pedepsească fiscal pe cei care trăiesc în lipsuri.

„Este o altă inițiativă prin care vrem să redăm românilor demnitatea de a fi proprietari. Am depus, în urmă cu câteva săptămâni, proiectul care prevede taxare zero pentru prima locuință, așa cum au majoritatea românilor. Acum venim cu o nouă soluție de demnitate și de normalitate pentru românii care sunt forțați de guvernare și de autoritățile locale să trăiască în condiții de ev mediu: fără gaze, fără apă, fără canalizare, fără energie electrică.

Atâta timp cât statul nu oferă aceste servicii de bază, acești români trebuie să fie scutiți de impozit, de impozitele acelea mărite de coaliția de guvernare a domnului Bolojan, cu tot cu PSD, cu tot cu USR, cu tot cu UDMR. Acele impozite majorate de multe ori. Românii trebuie să fie demni de a fi proprietari pe casele lor, iar Guvernul nu trebuie să îi jefuiască, mai ales pe aceia care nu beneficiază de aceste servicii de bază. Este doar o stare de normalitate”, a declarat Mihai Enache, liderul deputaților AUR.

„În timp ce alte state investesc în tehnologie, infrastructură și viitor, România anului 2026 încă își condamnă propriii cetățeni la condiții de secol trecut. Deși statul a încasat taxe peste taxe, deși a împovărat românii cu biruri tot mai mari, deși s-a împrumutat cu peste 230 de miliarde de euro, iar aparatul administrativ s-a umflat până la absurd, rezultatul este unul rușinos: zeci de procente din populație trăiesc fără utilități de bază, în localități abandonate de autorități și transformate în victime ale nepăsării politice.

În România anului 2026, peste 60% din populație și 70% dintre unitățile administrativ-teritoriale nu sunt conectate la rețeaua de gaze naturale, peste 40% dintre români nu beneficiază de canalizare, iar peste 25% nu au apă curentă. Cu alte cuvinte, milioane de familii sunt obligate să trăiască în condiții incompatibile cu orice pretenție de stat european, dar sunt tratate de autorități ca și cum ar locui în zone complet dezvoltate și complet racordate la infrastructura publică. România are astăzi peste 3000 de primării și 41 de consilii județene, însă, în ciuda acestui aparat administrativ uriaș, zeci de mii de gospodării continuă să trăiască fără apă curentă, canalizare și gaze, abandonate de autorități și lăsate în afara oricărei minime normalități”, a declarat deputatul AUR, Lucian Mușat.

Prin această lege, AUR nu doar că propune o reparație fiscală minimă pentru românii supuși abuzurilor fiscale din ultimele luni ale guvernării PSD-PNL-USR-UDMR, ci pune și o presiune reală asupra autorităților locale și centrale pentru a accelera, de urgență, investițiile în infrastructura de bază.