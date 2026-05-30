ONG din România, teoria conspirației despre incidentul cu drona de la Galați. Îl contrazice pe Nicușor Dan

Ruxandra Radulescu
ONG-ul Funky Citizens, unul dintre cei mai mari susținători ai președintelui Nicușor Dan, în timpul campaniei, îl contrazic pe șeful statului, care a spus că drona din Galați a fost deviată spre România de ucraineni. Organizația susține că două conturi de social media au distribuit, coordonat, mesaje alarmiste despre drone, evacuări și pregătirea populației chiar înainte ca drona să explodeze pe teritoriul României, transmite inPolitics.

Teoria lansată de ONG-ul Funky Citizens susține că ar fi existat o „pregătire psihologică premeditată a publicului”, „coordonată temporal cu momentul atacurilor”.

Mai exact, acest scenariu implică, fără să dovezi, faptul autorii respectivelor mesaje ar fi știut că urmează atacul, iar asta nu ar fi posibil decât în complicitate cu lansatorii de drone, adică armata rusă.

Funky Citizens a publicat ieri, la orele 18,00 o analiză detaliată a peste 14.000 de postări care au inundat rețelele sociale în noaptea de 28 spre 29 mai 2026, când o dronă s-a prăbușit peste un imobil din Galați.

„Mesajele coordonate despre drone și pregătirea populației au apărut înainte de impactul dronei asupra blocului din Galați, ceea ce sugerează o pregătire psihologică premeditată a publicului, coordonată temporal cu momentul atacurilor.”, scrie ONG-ul Funky Citizens.

ONG-ul prezintă date privind distribuirea sincronizată a unor postări pe social-media, despre drone și situații de urgență cu aproximativ două zile înainte ca drona să lovească blocul din Galați.

Mesajele nu reprezintă, însă, o dovadă că autorii postărilor ar fi avut cunoștință despre atacul care urma să aibă loc, sau că ar fi existat vreo legătură între rețelele online identificate și autorii atacului.

ONG-ul exploatează teama populației, pe fondul războiului de la graniță

Postările despre drone sunt la ordinea zilei și reflectă, mai degrabă, teama legitimă a oamenilor, în contextul războiului de la granița cu Ucraina, și neîncrederea în mesajele oficiale ale autorităților, după ce mai multe drone au intrat în spațiul aerian al României, în ultimul an, iar guvernanții nu au putut spune concret de ce nu au fost doborâte.

Teoria ONG-ului Funky Citizens, un precedent periculos de dezinformare online

Ipoteza ONG-ului Funky Citizens, cu privire la securitatea națională, într-un context social extrem de tensionat, reprezintă un precedent periculos, în ceea ce privește dezinformarea online.

Un astfel de scenariul determină populația să creadă că anumite grupări din România ar fi acționat în sincronizare cu cei care au lansat drona, adică cu Rusia.

Nicușor Dan a recunoscut că drona a fost deviată de ucraineni pe teritoriul României

ONG-ul Funky Citizens, una dintre organizațiile „#reziștilor”, și-a manifestat sprijinul față de Nicușor Dan în campania prezidențială și a îndemnat oamenii la vot. Cu toate acestea, aceeași organizație îl contrazice pe președintele Nicușor Dan, care a recunoscut că drona care s-a prăbușit peste blocul din Galați a fost deviată de armata ucraineană.

„A fost un grup de 43 de drone care au venit din partea estică, au traversat Ucraina la 20-30 de kilometri de la nord de Dunăre, dinspre est spre vest.Pe măsură ce au trecut pe teritoriul ucrainean, o parte din ele au fost doborâte și una dintre ele lovită probabil deasupra orașului Reni”, a relatat Nicușor Dan.

