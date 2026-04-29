Radu Miruță, ministrul Apărării și interimar la Transporturi, a publicat, pe Facebook, o serie de imagini alături de veterani de război și angajați ai structurilor militare, cu ocazia Zilei Veteranilor, celebrată la data de 29 aprilie. Este relevant de menționat că veteranii de război fac parte din acea categorie de cetățeni cărora premierul Ilie Bolojan (girat de USR), le-a impus plata contribuției la Casa de Asigurări de Sănătate.

Miruță a transmis un mesaj în care și-a exprimat respectul și aprecierea față de militarii români ,care au luptat pentru apărarea țării în cel de-Al Doilea Război Mondial. Ministrul Apărării s-a fotografiat alături de doi veterani Guțu Victor, 102 ani, și Georgescu Andrei, 101 ani, și a vorbit despre realizările și cariera militară a acestora.

„Guțu Victor, 102 ani, în 1944 și-a suspendat cursurile universitare și a mers pe front să apere România, apoi a ajuns profesor universitar.

Georgescu Andrei, 101 ani, în 1943 a plecat pe front pentru a apăra România. Ulterior a ajuns medic.

Sunt doar 2 dintre cei încă 288 de veterani care au luptat în al Doilea Război Mondial. Astăzi am stat la aceeași masă cu oameni care au ținut România în picioare atunci când a fost cel mai greu.

Și mi-am dat seama cât de puțin spunem, de fapt, când spunem „veterani”.

De Ziua Veteranilor, am avut onoarea să îi ascult. Nu doar să îi privesc cu respect, ci să le aud poveștile. Și, sincer, a fost unul dintre cele mai emoționante momente trăite în ultima perioadă”, a transmis ministrul Apărării.

„Domnul general Victor Guțu are 102 ani. Și nu-i arată deloc. În ’44 era elev sergent și pleca pe front, lăsând în urmă facultatea și viața de student. A ajuns să lucreze la fortificațiile de pe linia Focșani–Nămoloasa–Galați, într-un moment în care fiecare metru conta.

După război, nu s-a oprit din munca de construcție. A lucrat în proiectare până la 70 de ani, apoi a avut curajul să o ia de la capăt ca antreprenor și a condus propria firmă încă 23 de ani. Da, da, știu este ca un scenariu de film viața sa… Câtă voință! A făcut sport de performanță timp de 30 de ani. A avut o căsnicie de 50 de ani. O viață întreagă trăită cu echilibru, disciplină și o energie care te pune pe gânduri.

Domnul general Andrei Georgescu-Ionescu are 101 ani.

A vrut să fie medic. N-a reușit din prima. A venit războiul și a fost înrolat. A ajuns la Sibiu, la un batalion de reparații auto, și a făcut parte din ultima promoție regală. A primit gradul de sublocotenent de la Regele Mihai.

După război, nu a renunțat la visul lui. A intrat la Medicină, a devenit pediatru și și-a dedicat viața copiilor. Și-a cunoscut soția în spital, ea era asistentă. Sunt împreună de 70 de ani.

O viață construită simplu, dar solid, cu răbdare și credință în ceea ce contează.

I-am întrebat care e secretul longevității.

Mi-au răspuns fără ezitare: moderație și mișcare”, a mai transmis Radu Miruță.

Bolojan a obligat veteranii de război să plătească CASS

Ca parte a măsurilor de austeritate, premierul Ilie Bolojan a decis obligativitatea plății CASS în cazul veteranilor de război, a mamelor în concediu de maternitate și a deținuților politici.

„Fiecare sumă de bani care este economisită, fiecare sumă de bani pe care nu o cheltuim pentru că nu mai avem de unde să o cheltuim, este un act de responsabilitate pentru oamenii cărora le luăm impozite și taxe”, a declarat Bolojan, la în septembrie anul trecut.

Premierul a subliniat că această abordare nu și-o va schimba „indiferent că sunt premier sau sunt pur și simplu un simplu parlamentar sau un simplu cetățean”.

FOTO: Facebook

