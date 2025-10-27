Băluță, convins că alegerile din Capitală nu vor afecta coaliția: „Discutăm despre trei persoane mature”. Urmează să fie desemnat candidatul PSD

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, afirmă luni, la Parlament, că nu crede că alegerile locale parțiale din București, programate pentru 7 decembrie, vor zdruncina și mai tare coaliția de guvernare.

„Sunt convins că nu va fi afectată coaliția de campania electorală, pentru că discutăm despre trei partide europene, discutăm de trei persoane mature, raționale, care reprezintă niște partide extrem de așezate”, spune Daniel Băluță, într-o conferință de presă.

Social-democratul nu vede niciun obstacol că cele trei partide cu interes la București din coaliție au ales să meargă cu candidați separați. El a făcut apel și la experimentul doctorului Cîrstoiu, din 2024.

„Este foarte important ca fiecare partid să aibă propria lui identitate atunci când se prezintă în fața alegătorilor. Experiențele trecute ne-au demonstrat că nu a fost o idee foarte bună să mergem”, adaugă edilul Sectorului 4.

Daniel Băluță adaugă că marți sau miercuri va fi desemnat oficial candidatul PSD la alegerile din Capitală, desfășurate pe 7 decembrie.

„În următoarele 2-3 zile, lucrul acesta îl va face și Partidul Social Democrat. Este normal să trăim într-o lume în care ne respectăm colegii, respectăm regulile. De aceea, așteptăm cu nerăbdare Biroul Permanent, probabil că va fi marți sau miercuri, și în interiorul Partidului Social Democrat vom tranșa acest subiect”, spune edilul.

Foto/ Video: Facebook/ PSD

AUTORUL RECOMANDĂ: