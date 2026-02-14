Prima pagină » Actualitate » Dragoş Pîslaru se face scut pentru Ilie Bolojan: „Nu, nu Bolojan a dus România în gard”. Pe cine dă vina ministrul Fondurilor UE

Dragoş Pîslaru se face scut pentru Ilie Bolojan: „Nu, nu Bolojan a dus România în gard”. Pe cine dă vina ministrul Fondurilor UE

Luiza Dobrescu
14 feb. 2026, 12:03, Actualitate
Ministrul Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, tipul acela care nu suportă să fie întrerupt de ziarişti atunci când vorbeşte pentru că îşi pierde ideea şi nu mai are alta, îşi curăţă o scamă imaginară de pe haină şi se prezintă într-un expozeu dn care ar trebui să reţinem că îl apără pe premierul Ilie Bolojan de acele „zeci de politicieni habarniști ajunși peste noapte miniștri și, mai grav, prim-miniștri și-au bătut joc de banul public”.

„Ca economist cu studii absolvite la London School of Economics and Political Science, Harvard Business School, Universitatea din Viena și doctor în economie din partea Academiei Române” transmite Pîslaru acelora care ar putea să-i conteste raţionamentul pus în slujba apărării premierului Bolojan.

„Cine sunt ei? Sunt băieții ăia „deștepți”, care au lucrat toată viața la stat și cu toate astea:

  • zboară pe la Monaco în avioane private, dar nu mai găsesc facturile;
  • își dau jos ceasul Rolex de la mână și îl ascund în buzunar atunci când ies în conferințe de presă;
  • conduc mașini de 100.000 de Euro, închiriate de la firma „fostei” soții;
  • își fac vacanțele în resorturi de lux alături de amantele lor, ale căror firme sunt abonate la banul public.

O mulțime dintre acești politicieni habarniști stau astăzi bine-mersi în funcții călduțe la stat și îl critică pe Ilie Bolojan”, scrie Pîslaru, pe facebook, în timp ce din fotografia postată răzbate un aer de superioritate metafizică în combinaţie cu o seriozitate demnă de o cauză mai bune.

Dar expozeul lui Pîslaru nu se opreşte aici, ci continuă să lupte pe frontul lui Ilie Bolojan, în calitate de „economist cu studii absolvite la London School of Economics and Political Science, Harvard Business School, Universitatea din Viena și doctor în economie din partea Academiei Române”.

„Adică avem, în sfârșit, unul care își pune în joc toată reputația dovedită de bun administrator ca să ne scoată din groapă și ce face politicianul nostru oportunist? Îl sabotează pe unde-l prinde, de teamă să nu crească Bolojan! Toți îi dau lecții, dar niciunul nu vrea să-i ia locul.

Ca economist cu studii absolvite la London School of Economics and Political Science, Harvard Business School, Universitatea din Viena și doctor în economie din partea Academiei Române, pot să explic cât de absurd este să vă lamentați că există scădere de -0,2% cu ajustare sezonieră la o reducere de deficit de 2,6%, în condițiile în care investițiile au preluat mai toată reducerea de consum. Recesiunea e de fapt o însănătoșire dramatică a modelului de creștere economică, iar voi, din nepricepere ori viclenie, stați pe margine și vociferați că se prăbușește România”, mai spune el.

Însă, curajul nu l-a părăsit nici acum şi vine cu un text decisiv în care identifică şi vinovaţii care au „dus România în gard”, cărora le transmite şi un mesaj, pe finalul postării.

„Nu, nu Bolojan a dus România în gard în cele câteva luni de când e prim-ministru. România a fost dusă în gard ca rezultat al strategiei economice geniale a guvernelor conduse de economistul nostru minune de la Buzău și gașca lui experți.

Oamenii cinstiți și de bună-credință din România înțeleg foarte bine că este nevoie de eficiență în guvern, în primării și în administrație, că trebuie să decăpușăm companiile de stat, că am trăit prea mult timp pe datorie, că nu se mai poate să umplem instituțiile publice de nepoți și de amante.

Mesajul meu pentru acești băieți „deștepți” este cât se poate de clar: dacă nu vreți să ajutați la repararea dezastrului pe care tot voi l-ați cauzat, măcar aveți decența și bunul simț să nu stați în calea celor care încearcă”, îşi încheie argumentarea Dragoş Pîslaru, fără să ia în calcul celebra vorbă care spune că numai rataţii încearcă.

Firma fondată de Dragoș Pîslaru, contracte de milioane de lei cu ministerul pe care îl conduce. Cel mai recent contract apărut în SEAP

Definiția incompetenței vine de la ministrul Fondurilor UE. Avem bani europeni, dar nu știm să-i cheltuim

