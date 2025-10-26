Daniel Băluță (PSD), sigur pe candidatura sa la Primăria Capitalei: „Este o decizie pur formală în acest moment și așteptăm să o și implementăm”

Primarul Sectorului 4 București, Daniel Băluță, a declarat duminică seară, la Digi 24, că Partidul Social Democrat (PSD) va decide oficial, în următoarele două-trei zile, candidatura sa pentru Primăria Municipiului București (PMB) și că acest lucru reprezintă doar „o decizie pur formală în acest moment”.

„În următoarele 2-3 zile, lucrul acesta îl va face și Partidul Social Democrat. Este normal să trăim într-o lume în care ne respectăm colegii, respectăm regulile. De aceea, așteptăm cu nerăbdare Biroul Permanent, probabil că va fi marți sau miercuri, și în interiorul Partidului Social Democrat vom tranșa acest subiect”, a spus edilul.

Întrebat dacă decizia este deja clară și dacă mai există contracandidați în interiorul formațiunii, Băluță a precizat că procesul este o simplă formalitate.

„Evident, este o decizie pur formală în acest moment și așteptăm să o și implementăm”, a precizat el.

Acesta a mai precizat că își bazează candidatura pentru Primăria Capitalei pe rezultate concrete, nu pe calcule politice, subliniind că experiența acumulată în ultimii 10 ani, alături de comunitatea pe care o conduce, reprezintă principala sa carte de vizită.

„Pe mine mă recomandă rezultatele pe care le-am obținut împreună cu comunitatea Sectorului 4 și cu echipa mea. Fie că discutăm despre spitale, despre metrou, despre școli sau despre planșeul Unirii, toate sunt obiective care au crescut nivelul de trai și au schimbat complet fața sectorului. Sectorul 4 a reușit, în acești 10 ani, să aducă pentru România – nu doar pentru comunitatea noastră – mai mult de 5 miliarde de euro, gestionând proiecte extrem de importante de infrastructură”, a afirmat Băluță.

În privința competiției pentru Primăria Capitalei, Daniel Băluță a spus că o consideră benefică.

„Nu se pune problema să ne temem de o competiție. Este foarte bine că bucureștenii au de ales între oameni de calitate. Cu cât sunt mai mulți candidați valoroși, cu atât este mai bine. Important este ca fiecare dintre noi să ne prezentăm realizările și modul în care vedem Bucureștiul în următoarea perioadă. Asta mi se pare determinant”, a afirmat Daniel Băluță.

De asemenea, primarul Sectorului 4 a explicat și care au fost motivele ce l-au determinat să-și reconsidere decizia inițială de a aștepta până în 2028 pentru o candidatură la Primăria Capitalei.

„Am reevaluat decizia pe care o luasem inițial, aceea de a candida în anul 2028. Probabil că asta se datorează profesiei pe care o am. Un medic, de fiecare dată, se raportează la starea de fapt. Având în vedere statusul orașului și nevoile lui, consider că pot fi de ajutor comunității bucureștenilor. Obiectivul numărul unu este să depanăm acest oraș, pentru că sunt extrem de multe lucruri care nu funcționează. Trebuie să-l dezvoltăm și să-l transformăm într-un loc prietenos, cu cât mai puțină poluare, cu locuri de muncă bine plătite și un mediu în care bucureștenii să se simtă ca acasă”, a declarat Daniel Băluță.

În acest timp, liderii PNL, reuniți în această seară în sediul din Modrogan 22, l-au impus cu 11 voturi la 4 pe Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și apropiatul lui Ilie Bolojan – candidatul PNL la alegerile pentru Primăria București din 7 decembrie.

Potrivit surselor Gândul, ședința liberalilor a fost tensionată, având în vedere că și Stelian Bujduveanu, susținut de altă grupare din PNL, își dorea candidatura pentru Primăria București.

La ședință au participat lIlie Bolojan, Cătălin Predoiu, Dan Motreanu, Sebastian Burduja, Ciprian Ciucu, Stelian Bujduveanu, George Tuță, președinții organizațiilor de sector ai PNL și parlamentarii de București.