Ciprian Ciucu, după ce a devenit candidatul PNL la Primăria Capitalei: „Vreau să nu mai stăm cu zilele fără apă caldă și căldură”

27 oct. 2025, 11:04, Știri politice
Ciprian Ciucu intră oficial în cursa pentru Primăria Capitalei. Edilul Sectorului 6 a fost votat duminică, într-o ședință tensionată a liberalilor, cu 11 voturi „pentru”, devenind candidatul PNL la alegerile din București din 7 decembrie. Contracandidatul său intern, Stelian Bujduveanu, a obținut doar 4 voturi, susținut de o altă aripă a partidului. Ciucu urmează să fie votat și în Biroul Politic Național, conform statutului PNL.

Luni, ediul sectorului 6 confirmă informația printr-o postare pe Facebook. Spune că decizia de a candida „nu a fost una ușoară”.

„Să știți că nu a fost o decizie ușoară. Am stat mult și am cântărit: unde pot avea un impact pozitiv mai mare. La Primăria Capitalei sau la Primăria Sectorului 6?
Am întrors decizia aceasta pe toate fețele. Acum ați aflat, nu de la mine, dar ați aflat că voi candida. De aceea vă scriu această scrisoare, pentru că este normal să vă spun de ce am luat acestă decizie”.

Prim-vicepreședintele PNL le transmite bucureștenilor din sectorul 6 că nu este vorba de o despărțire, ci de o continuare a drumului început.

„Dragii mei, Acesta nu este un mesaj de despărțire. Acesta este un mesaj de continuitate, este un mesaj prin care vă asigur că mergem mai departe. Nu plec nicăieri, rămân aici la noi în oraș, nu-mi schimb buletinul. Doar că mă duc la un alt nivel. Vom duce mai departe la alt nivel și Sectorul 6 (știu că mai am câteva zone care trebuie regenerate) dar și Bucureștiul!”

Ciucu: Mor de ciudă atunci când văd cum se prezintă alte orașe din lumea civilizată! Mor!

În postarea sa, Ciprian Ciucu subliniază că simte o frustrarea atunci când compară Capitala cu alte mari orașe europene. El adaugă că nu mai vrea ca bucureștenii „să stea cu zilele sau lunile fără apă și căldură”.

„Pentru că vreau și eu să trăiesc într-un oraș pus la punct! Mor de ciudă atunci când văd cum se prezintă alte orașe din lumea civilizată! Mor!
Vreau să arate bine, să ne facă să ne simțim bine, să fie ordonat, curat și plăcut! Aerul să fie curat, să nu ne mai îmbolnăvească! Să fie verde! Să miroasă frumos!

Vreau să nu mai stăm cu zilele sau chiar cu lunile fără apă caldă și fără căldură iarna! Vreau ca programul serviciilor noastre publice să fie predictibil. RATB-ul să ajungă la timp! Să fie bine conectat și stațiile de autobuz și tramvai să mă protejeze de ploaie și de soare!
Vreau să nu mai văd fațade degradate, dezordine în firme și publicitate!”.

Ciucu promite că își va scrie singur programul electoral și nu va apela la consultanți: „Mă voi apuca imediat să-mi creionez un program. Mie nu mi-l scriu altii, întodeauna mi-am scris programele singur. Ca să știu eu însumi ce îmi asum! Va fi sintetic pentru că nu am efectiv timp să scriu unul detaliat”.

Liberalul își anunță și sloganul de campanie: „BUCUREȘTIUL PUS LA PUNCT”.

Foto: Mediafax/ Alexandru Dobre

