„Bătaie” între PSD și USR pe amendamentul cu reducerea subvențiilor. Sorin Grindeanu: „E bine să se respecte adevărul”

Sunt tensiuni în coaliție între USR și PSD. Miza este paternitatea amendamentului privind reducerea subvenției partidelor cu 40% în 2026, față de nivelul din anul 2024. Chestionat pe acest subiect, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, spune că, într-o coaliție, „în momentul în care anumite lucruri sunt făcute și asumate de către un partid politic, eu cred că e bine să se respecte adevărul”.

Liderul PSD mai spune că se aștepta să găsească „mai multă susținere și înțelegere” pe amendamentele propuse de social-democrați la noul pachet de măsuri fiscale.

„Cum aceiași colegi de la USR țin să scoată în evidență pe anumite componente din anumite ministere pe care le-au preluat. Acuma, cât de răi au fost cei care au fost înainte, fie că a fost liberal, fie că au fost pesediști. Eu zic că nu poate să meargă numai la bine, mai trebuie să meargă și la rău și trebuie să respectăm adevărul, chiar dacă vorbim de bine sau de rău. Așteptam, în schimb, dincolo de preluarea acestor amendamente pe care noi le-am făcut, să avem mai multă susținere.

De exemplu, la amendamentele pe care le-am făcut și, din păcate, am fost singuri, n-am avut susținere să se aplice CASS-ul de la 4.000 lei, nu de la 3.000 lei la pensii (….) N-am găsit înțelegere. Am fost singurii care am susținut în coaliție aceste lucruri, care nu au așa un mare impact, dar aveau o valoare morală importantă”, adaugă Grindeanu.