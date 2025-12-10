Bolojan ia de la persoanele cu handicap ca să acopere deficitul bugetar: „Facilități în exces. Orice persoană trebuie să contribuie”

Bolojan a vorbit despre eliminare facilităților pentru persoanele cu handicap la plata impozitelor. Premierul a declarat că „orice persoană trebuie să contribuie la facilitățile care-i fac viața mai bună”

„O parte din facilitățile alocate în exces au fost anulate. O parte din motivul pentru care nu ne încasam contribuțiile necesare la bugetele de stat. O persoană care are handicap ai făcut ca 10% din fondul construit din România să fie scutit de impozit.

Autoritățile locale erau private de niște venituri. Orice persoană trebuie să contribuie la facilitățile care-i fac viața mai bună. Eliminarea acestor execepții înseamnă constribuții la autoritățile locale”, a transmis premierul la B1 TV.