Prima pagină » Știri politice » Bolojan dă replică la acuzațiile AUR legate de contractele cu OMV: „România câștigă mai mult ca țară”

Bolojan dă replică la acuzațiile AUR legate de contractele cu OMV: „România câștigă mai mult ca țară”

10 dec. 2025, 21:48, Știri politice

Premierul Ilie Bolojan face lumină în scandalul OMV. După ce AUR l-a acuzat pe premier că a prelungit fără explicaţii şi în secret concesiunea de explorare pentru perimetrul XIX Neptun, la presiunea grupului austriac OMV, încălcând legislaţia românească, Bolojan nu spune dacă a fost sau nu ilegal. „România va câștiga mai mult ca țară”, spune premierul.

„După 20 de ani, după ce în România a privatizat Petrom, dacă ne aducem aminte, am reușit să echilibrăm contractele cu compania OMV Petrom în așa fel încât statul român să câștige mai mult majorând cu 40% redevențele, statul român să nu mai aibă cheltuieli transferând companiei obligațiile de mediu, în așa fel încât, când se închide un puț de exemplu care nu mai era folosit și se rezolvă o problemă de mediu – să nu plătească statul român sute de milioane de euro. Asta înseamnă că toate litigiile care erau cu România au fost închise, dar în același timp înseamnă că avem un interes economic să fim o țară independentă energetic, avem un interes să existe o predictibilitate în acest domeniu, și practic cea mai mare companie care este în România, are și ea nevoie să aibă predictibilitate, să fie încurajată să investească mai mult, să mențină capacitățile de producție în România, să devină un operator regional”, spune premierul.

Noile contracte „echilibrează lucrurile”, iar „România va câștiga mai mult ca țară”. Așa motivează premierul Bolojan prelungirea contractelor cu OMV Petrom.

„Au fost niște negocieri lungi, n-au fost niște negocieri simple, dar acest pachet, în mod evident, prin comparație și prin indicatorii financiari, echilibrează lucrurile. România va câștiga mai mult ca țară, atât din punct de vedere al impozitelor, cât și menținerea investițiilor importante în anii viitori în acest sector și asigurându-ne independența energetică în anii următori”, spune Ilie Bolojan.

