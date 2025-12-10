Au fost plantați atât de mulți copaci în China încât ciclul apei a fost perturbat. Cum a putut reîmpădurirea să agraveze seceta

China a plantat atât de mulți copaci încât a reușit să perturbe ciclul apei în toată țara. Programele masive de reîmpădurire din ultimele decenii au avut un efect secundar neașteptat: au deplasat apa dulce dintr-o regiune în alta, iar uneori seceta a fost agravată serios.

China s-a angajat într-un amplu proces de reîmpădurire

Începând cu anii 70, China s-a angajat în acest proces de reîmpădurire. Programul de Protecție a Pădurilor Naturale și proiectul Marelui Zid Verde au fost inițiative majore în sensul acesta. Obiectivul a fost combaterea deșertificării și protejarea mediului.

Rezultatele par impresionante la prima vedere. În ultimii 50 de ani, suprafața împădurită a Chinei a crescut de la aproximativ 10% în 1949 la peste 25% în prezent. S-au plantat și protejat păduri pe o suprafață de până la 1,7 milioane de kilometri pătrați.

Efecte negative asupra resurselor de apă

Un studiu realizat recent a arătat că aceste eforturi au modificat profund ciclul apei în China. Cercetătorii au constatat că între 2001 și 2020, schimbările în acoperirea vegetală au dus la o scădere a apei dulci disponibile în regiunile expuse musonului din est și în zona aridă din nord-vest. Teritoriile acestea reprezintă 74% din suprafața terestră a Chinei.

Trei procese majore deplasează apa între continente și atmosferă: evaporarea, transpirația plantelor și precipitațiile. Reîmpădurirea modifică semnificativ evapotranspirația, care depinde de vegetație, disponibilitatea apei și energia solară primită.

Cercetătorii au observat că evapotranspirația a crescut mai mult decât precipitațiile, ceea ce înseamnă că o parte mai mare din apă se evaporă acum în atmosferă.

Acest fenomen nu afectează uniform întreaga țară: vânturile pot transporta umiditatea pe distanțe de până la 7.000 de kilometri, astfel că apa evaporată într-un loc pică adesea sub formă de ploaie mult mai departe.

Care sunt consecințele pentru gestionarea apei în China

Această redistribuire are implicații importante pentru gestionarea resurselor de apă în China, unde acestea sunt deja inegal repartizate. Nordul țării deține doar 20% din resursele de apă, dar găzduiește 46% din populație și 60% din terenurile agricole.