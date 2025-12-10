Prima pagină » Știri politice » Ilie Bolojan anunță o posibilă decizie pe salariul minim săptămâna viitoare: „Personal, susțin o menținere a salariului minim”

10 dec. 2025, 21:15, Știri politice
Înghețarea salariului minim a fost discutată miercuri la Consiliul Tripartit, la care au participat reprezentanți ai Guvernului, patronatelor și sindicatelor. Ilie Bolojan vine acum și explică culisele discuțiilor. Pe masa Guvernului sunt două ipoteze, spune premierul: creșterea salariului minim sau stagnarea lui. Concluzia discuțiilor este că o decizie va veni săptămâna viitoare. Chiar liderul sindicalist, Bogdan Hossu, a spus după discuții că premierul „urăște salariații și cetățenii din România” – pentru că optează pentru înghețarea lui. La acest lucru, Ilie Bolojan a replicat la B1TV că „sunt exprimări pe care oamenii le pot face”.

„Sunt exprimări pe care oamenii le pot face. Azi am avut un Consiliu Tripartit. Subiectul principal a fost legat de salariul minim pentru anul următor. Există două ipoteze: să se facă o creștere a salariului minim, și să rămână salariul același și pe anul viitor. Fiecare are anumite efecte negative dar și pozitive. (..) Ca să poți să iei un salariu, este nevoie ca o societate comercială să funcționeze în bună regulă, iar patronatele au argumentat că sunt sectoare întregi care sunt la limita de rentabilitate. Pur și simplu, a crește salariul minim înseamnă a duce aceste societăți comerciale într-o zonă de funcționare care nu mai menține niște echilibre financiare, ceea ce ar duce la reduceri de posturi. Prin urmare, concluzia este că vom lua o decizie săptămâna viitoare, în așa fel încât, înainte de sărbători, să avem o ordonanță care să clarifice ce regulă se va aplica de anul viitor”, spune Bolojan.

În opinia premierului, pe care și-a și exprimat-o de mai multe ori, este mai bine ca salariul minim să fie înghețat și în 2026, pentru a „evita niște complicații”.

„Personal, cu toate argumentele, opțiunea mea este să susținem o menținere a salariului minim la nivelul acestui an, pentru că în felul acesta evităm niște complicații care sunt date atât de plafonările salariilor din sectorul public, dar și de realitățile economice din anumite sectoare”, spune Ilie Bolojan.

