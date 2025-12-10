Prima pagină » Știri politice » Bolojan, mulțumit că Buzoianu a scăpat cu funcția intactă, după dezastrul de la Paltinu: „Deciziile ministrului reflectă răspunderea celor implicați”

Bolojan, mulțumit că Buzoianu a scăpat cu funcția intactă, după dezastrul de la Paltinu: „Deciziile ministrului reflectă răspunderea celor implicați”

Ruxandra Radulescu
10 dec. 2025, 21:35, Știri politice
Bolojan, mulțumit că Buzoianu a scăpat cu funcția intactă, după dezastrul de la Paltinu:

Ilie Bolojan a vorbit despre criza apei din Prahova și Dâmbovița, dar și despre raportul Corpului de Control al ministrei Diana Buzoianu. 

„Aici sunt mai multe aspecte. Cea mai importantă problemă a fost să luăm măsurile necesare pentru a asigura oamenii de acolo cu apă potabilă, să repunem în funcțiune alimentarea cu apă menajeră.

Pe fondul undei defecțiuni la unul din baraje, în loc să se acționeze programat, cu implicare a tuturor factorilor care fac ca apa să ajungă la locuințe. Pe fondul unor greșeli ale celor implicați nu s-au estimat consecințele negative și nici nu s-au anunțat oamenii.

Am solicitat doamnei ministru să rezolve problemele sistemice. Astfel incât să intervenim la acel baraj programat, agenții din zonă și oamenii să știe, cu provizii de apă.

Aceste demisii sunt asumate de către conducătorii instituțiilor care au avut o responsabilitate directă în rezolvarea acestor probleme. Administrația Bazinală Prahova, Apele Române, ESZ, trebuie să răspundă direct.

Fiecare dintre noi care suntem într-o funcție publică are o răspundere directă dacă sub semnătura ta s-a întâmplat ceva, ai și o răspundere morală. Ministrul Sănătății spre exemplu.

Deciziile propuse de Ministrul Mediului reflectă răspunderea directă a celor implicați în această situație”, a declarat Ilie Bolojan.

