Bolojan vrea „rapid” angajarea răspunderii pe reforma administrației locale: „Primarii să nu stea cu mâna întinsă”

Premierul Ilie Bolojan cere urgentarea discuțiilor din coaliție prvind pachetul reformei administrației locale, cel care a blocat negocierile de mai bine de o lună de zile. Liderul de la Palatul Victoria vrea ca și acestă reformă să fie asumată de Guvern în Parlament, asemenea celorlalte două pachete fiscale.

„Nu e altă soluție decât asumarea răspunderii privind administrația locală. Asta trebuie să facem cât mai repede posibil”, spune Bolojan, la Radio România Actualități.

Șeful Guvernului le-a transmis primarilor „să nu stea cu mâna întinsă” și „să-și încaseze impozitele”.

„Ce trebuie să precizăm: în acești ani, Guvernul României din bugetele naționale transferă bani către zona locală. E vorba de miliarde”, adaugă Bolojan.

Reforma adminitrației locale, blocată în coaliție

Reamintim că pachetul privind reforma administrației locale trebuia inițial inclus în pachetul 2. În ultima lună de zile, în ședința coaliției, cele patru partide de guvernare nu s-au putut pune de acord asupra formei finale. De principiu, s-a agreat concedierea a 10% din totalul posturilor ocupate, spun surse guvernamentale.

PSD își dorește să fie și a doua variantă, cea a reducerii cheltuielilor cu 10%, și condiționează reforma locală de reforma administrației centrale. (DETALII AICI)

Sursa: RRA