Prima pagină » Știri politice » Ce manevre face Clotilde Armand în USR Sector 1 pentru a prelua puterea ABSOLUTĂ. Este acuzată că îndepărtează oamenii vechi din filială

Ce manevre face Clotilde Armand în USR Sector 1 pentru a prelua puterea ABSOLUTĂ. Este acuzată că îndepărtează oamenii vechi din filială

30 sept. 2025, 08:00, Știri politice
Ce manevre face Clotilde Armand în USR Sector 1 pentru a prelua puterea ABSOLUTĂ. Este acuzată că îndepărtează oamenii vechi din filială

Fosta primăriță a Sectorului 1 este acuzată că ar încerca să îndepărteze oamenii vechi din filiala USR Sectorul 1, care este condusă de omul ei de bază, Andrei Nicolaescu. În prezent, Clotilde Armand este vicepreședinte al acestei filiale, iar, potrivit surselor Gândul, fostul edil ar fi început încă de pe acum „războiul” pentru o nouă candidatură la Primăria Sectorului 1. Am aflat ce pregătește Armand pentru următoarea perioadă în cadrul filialei Sector 1.

După ce a pierdut primăria, dar și mandatul de senatoare, Clotilde Armand nu a mai fost agreată în partid, fiind declarată incompatibilă în urma unui raport al ANI. Pe de altă parte, la începutul anului, a pierdut și președinția filialei USR Sector 1.

Practic, Clotilde Armand a rămas fără nicio funcție importantă, având și interdicția de a ocupa o funcție publică timp de trei ani, așa cum a decis, definitiv, Înalta Curte de Casație și Justiție.

Surse politice au precizat în exclusivitate pentru Gândul că fosta primăriță își pregătește încă de pe acum terenul pentru susținerea candidaturii la Primăria Sectorului 1, din 2028.

„Oamenii vechi din partid, care au construit filiala, și care nu au susținut-o în totalitate, sunt cumva îndepărtați. Nu li se mai comunică nimic, nu sunt informați. De asemenea, toate acțiunile care se fac în prezent se desfășoară cu membri noi. Aceștia nu cunosc problemele din filială. Ei pot fi folosiți ca masă de manevră, atât pentru viitoarea campanie, dar și pentru voturi interne. Practic, se construiește o nouă filială. Ce este foarte ciudat este că întâlnirile dintre Clotilde Armand și noii membri au loc la o adresă privată, nu la adresa filialei. Oamenii vechi habar nu au despre aceste întâlniri”, au explicat surse politice pentru Gândul.

Oamenii aduși de Clotilde Armand, „prozeliți”

Aceleași surse mai spun că Armand face aceste combinații pentru a fi din nou votată pentru o nouă candidatură la Primăria Sectorului 1.

„Este avidă de putere și de funcții. Interdicția de a ocupa funcții publice îi expiră până în 2028. În mod clar își dorește din nou un mandat de primar. Practic, aduce noi adepți, îi spală pe creier și-i folosește în campanie să strângă semnături. Prozeliți”, mai spun sursele Gândul.

Chiar dacă nu mai este președinte de filială, Clotilde Armand deține puterea în USR Sector 1. O face prin „săgeata” ei, Andrei Nicolaescu, omul care i-a fost consilier personal.

De altfel, Armand a fost acuzată că a făcut tot felul de manevre și la alegerile interne, din ianuarie.

„Armand are o serie de membri pe care îi vezi doar la alegeri”

„Armand are o serie de membri, nu știu de unde i-a adunat, pe care îi vezi doar când sunt alegeri generale. Oamenii aceștia, care ar trebui să activeze zi de zi, ei apar doar când se votează. Tot respectul pentru dânșii, dar ei nu pot fi activi din punct de vedere politic”, susținea Oliver Păiuși, fost viceprimar al Sectorului 1 din partea USR, în mandatul Armand.

Armand, declarată incompatibilă

În decembrie 2024, Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a decis că fostul primar al Sectorului 1, Clotilde Armand, s-a aflat în incompatibilitate. Clotilde Armand contestase raportul întocmit de Agenția Națională de Integritate (ANI). Ea este acuzată că s-a numit manager al unui proiect cu fonduri europene, mărindu-și indemnizația.

În luna noiembrie a anului 2022, ANI a stabilit că primarul Clotilde Armand s-a aflat în conflict de interese şi incompatibilitate. 

Potrivit legii, după decizia ICCJ, Clotilde Armand a primit interdicția să mai ocupe funcții publice timp de trei ani. Astfel, și-a pierdut mandatul de senatoare în Parlamentul României.

În aprilie 2024, Clotilde Armand a fost trimisă în judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1. Ea este acuzată de „folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane”.

RECOMANDAREA AUTORULUI: 

Mediafax
METEO. Prognoza pe patru săptămâni: început de octombrie rece și ploios, urmat de temperaturi normale
Digi24
Traian Băsescu: „Urmaşii lui Ştefan cel Mare l-au învăţat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele”
Cancan.ro
Un mire a murit fulgerător în toiul nunții sale! A căzut secerat în timp ce dansa cu mireasa lui, în fața invitaților îngroziți 😲
Prosport.ro
FOTO. Blonda de 26 de ani s-a afișat cu milionarul de 64 de ani, care are 5 divorțuri
Adevarul
Ce spun basarabenii despre România. „Dacă o să vedem că-i bâja, poate ne-om și uni la un moment dat”| REPORTAJ
Mediafax
Ajung banii pentru pensii și salarii? Răspunsul premierului Bolojan / „Octombrie va fi o lună în care vom putea evalua un prim efect al măsurilor”
Click
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”
Wowbiz
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Antena 3
O acrobată a căzut de la 5 metri înălțime și a murit, în timpul spectacolului, la un circ din Germania. Mariana avea 27 de ani
Digi24
VIDEO Incendiu de amploare la un hotel din Prahova închis de ISU: două tinere care lucrau în hotel au murit. Primele ipoteze privind ca
Cancan.ro
Marina, o artistă de circ de doar 27 de ani, a murit în timpul unui show. Tragedia a avut loc sub privirile îngrozite ale spectatorilor 😲
Ce se întâmplă doctore
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
observatornews.ro
Avion în pericol la aterizarea pe Otopeni. A trecut la 80 de metri sub o dronă ridicată ilegal
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
KanalD
Se schimbă vremea! Meteorologii anunță NINSORI, PLOI și temperaturi în scădere! Care sunt zonele vizate
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Amenda de motocultor în 2025: De ce sunt pedepsiți cei care circulă cu aceste utilaje pe un drum public
Descopera.ro
Ceaiul vechi de secole care face MINUNI în organism
Capital.ro
Călin Georgescu își face partid politic? Anunț pentru românii care l-au votat: Sunt în slujba poporului!
Evz.ro
Derapaj neo-legionar al lui Călin Georgescu. Susține "Românizarea" capitalului românesc, măsura aplicată de Ion Antonescu și Horia Sima în 1940
A1
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a născut
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Un nou mesaj din partea mamei Andreei Cuciuc, după ce a mărturisit că fiica ei ar fi fost omorâtă. Ce spune soția artistului Igor Cuciuc: “O să am grijă să primească fiecare ce a oferit.”
RadioImpuls
Durerea din spatele tăcerii lui Cristian Botgros! Nimeni nu a știut cât de mult suferă... până acum. Adriana Ochișanu scoate la iveală DETALII SENSIBILE despre suferința fiului ei: "Sunt trăirile lui sufletești"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
„Cel mai înalt pod din lume” a fost inaugurat în China