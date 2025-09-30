Fosta primăriță a Sectorului 1 este acuzată că ar încerca să îndepărteze oamenii vechi din filiala USR Sectorul 1, care este condusă de omul ei de bază, Andrei Nicolaescu. În prezent, Clotilde Armand este vicepreședinte al acestei filiale, iar, potrivit surselor Gândul, fostul edil ar fi început încă de pe acum „războiul” pentru o nouă candidatură la Primăria Sectorului 1. Am aflat ce pregătește Armand pentru următoarea perioadă în cadrul filialei Sector 1.

După ce a pierdut primăria, dar și mandatul de senatoare, Clotilde Armand nu a mai fost agreată în partid, fiind declarată incompatibilă în urma unui raport al ANI. Pe de altă parte, la începutul anului, a pierdut și președinția filialei USR Sector 1.

Practic, Clotilde Armand a rămas fără nicio funcție importantă, având și interdicția de a ocupa o funcție publică timp de trei ani, așa cum a decis, definitiv, Înalta Curte de Casație și Justiție.

Surse politice au precizat în exclusivitate pentru Gândul că fosta primăriță își pregătește încă de pe acum terenul pentru susținerea candidaturii la Primăria Sectorului 1, din 2028.

„Oamenii vechi din partid, care au construit filiala, și care nu au susținut-o în totalitate, sunt cumva îndepărtați. Nu li se mai comunică nimic, nu sunt informați. De asemenea, toate acțiunile care se fac în prezent se desfășoară cu membri noi. Aceștia nu cunosc problemele din filială. Ei pot fi folosiți ca masă de manevră, atât pentru viitoarea campanie, dar și pentru voturi interne. Practic, se construiește o nouă filială. Ce este foarte ciudat este că întâlnirile dintre Clotilde Armand și noii membri au loc la o adresă privată, nu la adresa filialei. Oamenii vechi habar nu au despre aceste întâlniri”, au explicat surse politice pentru Gândul.

Oamenii aduși de Clotilde Armand, „prozeliți”

Aceleași surse mai spun că Armand face aceste combinații pentru a fi din nou votată pentru o nouă candidatură la Primăria Sectorului 1.

„Este avidă de putere și de funcții. Interdicția de a ocupa funcții publice îi expiră până în 2028. În mod clar își dorește din nou un mandat de primar. Practic, aduce noi adepți, îi spală pe creier și-i folosește în campanie să strângă semnături. Prozeliți”, mai spun sursele Gândul.

Chiar dacă nu mai este președinte de filială, Clotilde Armand deține puterea în USR Sector 1. O face prin „săgeata” ei, Andrei Nicolaescu, omul care i-a fost consilier personal.

De altfel, Armand a fost acuzată că a făcut tot felul de manevre și la alegerile interne, din ianuarie.

„Armand are o serie de membri pe care îi vezi doar la alegeri”

„Armand are o serie de membri, nu știu de unde i-a adunat, pe care îi vezi doar când sunt alegeri generale. Oamenii aceștia, care ar trebui să activeze zi de zi, ei apar doar când se votează. Tot respectul pentru dânșii, dar ei nu pot fi activi din punct de vedere politic”, susținea Oliver Păiuși, fost viceprimar al Sectorului 1 din partea USR, în mandatul Armand.

Armand, declarată incompatibilă

În decembrie 2024, Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a decis că fostul primar al Sectorului 1, Clotilde Armand, s-a aflat în incompatibilitate. Clotilde Armand contestase raportul întocmit de Agenția Națională de Integritate (ANI). Ea este acuzată că s-a numit manager al unui proiect cu fonduri europene, mărindu-și indemnizația.

În luna noiembrie a anului 2022, ANI a stabilit că primarul Clotilde Armand s-a aflat în conflict de interese şi incompatibilitate.

Potrivit legii, după decizia ICCJ, Clotilde Armand a primit interdicția să mai ocupe funcții publice timp de trei ani. Astfel, și-a pierdut mandatul de senatoare în Parlamentul României.

În aprilie 2024, Clotilde Armand a fost trimisă în judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1. Ea este acuzată de „folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane”.

