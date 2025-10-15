Prima pagină » Știri politice » Ciprian Șerban a participat la străpungerea ultimei porțiuni a tunelului feroviar Mureni

Ciprian Șerban a participat la străpungerea ultimei porțiuni a tunelului feroviar Mureni

Cristina Corpaci
15 oct. 2025, 18:58, Știri politice
Ciprian Șerban a participat la străpungerea ultimei porțiuni a tunelului feroviar Mureni
Galerie Foto 4

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a verificat, miercuri, alături de Ion Simu, director general CFR SA, stadiul reabilitării liniei feroviare Brașov-Simeria, parte a Coridorului european Rin-Dunăre. Ministrul Transporturilor anunță pe pagina sa de Facebook că la finalizare, tronsonul va permite circulația cu viteza maximă de 160 km/h, îmbunătățind conectivitatea națională și europeană.

„Un moment cheie este străpungerea ultimei porțiuni a tunelului de cale ferată cu cale dublă de pe varianta nouă Mureni (lângă localitatea Mureni, județul Mureș). Tunelul măsoară 740 m și este realizat de Asocierea RailWorks (Alstom, Aktor, Arcada și Euro Construct), cu o valoare totală de 294 mil. lei (fără TVA)”, a mai spus Șerban.

Ministrul a verificat, cu această ocazie, și stadiul lucrărilor celor 2 tuneluri de la Ormeniș (7,1 km) și Homorod (5,2 km), unde avem 4 TBM-uri care excavează în acest moment.

„Toate aceste lucrări implică tehnologii avansate de foraj și consolidare, asigurând durabilitate pe termen lung și rezistență la condiții extreme. Înregistrăm pași importanți în modernizarea rețelei feroviare românești, promovând o mobilitate verde accesibilă tuturor. Aceste proiecte optimizează transportul și stimulează dezvoltarea economică locală și regională”, mai anunță Ciprian Șerban, ocazie cu care a felicitat organizatorii evenimentului de la Mureni.

Citește și

EXTERNE Germania alocă zece MILIARDE de euro pentru achiziția de DRONE militare în următorii ani
20:25
Germania alocă zece MILIARDE de euro pentru achiziția de DRONE militare în următorii ani
APĂRARE Ionuț Moșteanu anunță una dintre inițiativele programului SAFE: „Demarăm producția de drone în România cu tehnica din Ucraina”
20:20
Ionuț Moșteanu anunță una dintre inițiativele programului SAFE: „Demarăm producția de drone în România cu tehnica din Ucraina”
POLITICĂ Nicușor Dan a vorbit la telefon cu Antonio Costa. Cei doi se vor întâlni la summitul de săptămâna viitoare
19:59
Nicușor Dan a vorbit la telefon cu Antonio Costa. Cei doi se vor întâlni la summitul de săptămâna viitoare
ACTUALITATE Ionuț Moșteanu. România se înarmează în sprijinul Kievului: „Rusia nu o să atace un stat NATO, dar Ucraina e în război”
19:52
Ionuț Moșteanu. România se înarmează în sprijinul Kievului: „Rusia nu o să atace un stat NATO, dar Ucraina e în război”
EXTERNE Disidenții ruși din exil, ținta unei „anchete penale” a FSB. Peskov: „Agențiile noastre SPECIALE iau măsurile necesare”
19:38
Disidenții ruși din exil, ținta unei „anchete penale” a FSB. Peskov: „Agențiile noastre SPECIALE iau măsurile necesare”
APĂRARE Planul de REÎNARMARE al UE: Inițiative comune, care ar trebui să înceapă în 2026 pentru ca Europa să fie gata de LUPTĂ în 2030
18:11
Planul de REÎNARMARE al UE: Inițiative comune, care ar trebui să înceapă în 2026 pentru ca Europa să fie gata de LUPTĂ în 2030
Mediafax
BREAKING NEWS. Judecătorii militari au respins cererea de rejudecare a procesului soților Elena și Nicolae Ceaușescu
Digi24
VIDEO Copilul-fenomen cu origini românești: Luca Protopopescu a înfruntat simultan 12 adversari la șah. Când a început să joace
Cancan.ro
Ce a apărut azi în locul unde Elena a fost ucisă? Femeia s-a stins chiar în apropiere de propria casă
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Dublu viol în casa lui Michael Schumacher. Înaintea raporturilor sexuale, victima jucase biliard cu două colege și cu agresorul
Mediafax
Sistemul energetic este mai puternic și consumul, mai mic decât înainte de ´90, dar acum avem mai multe probleme. Ce s-a întâmplat în 35 de ani și previziuni de la vârful Dispecerului Național
Click
Scandal în toiul nopții la Adriana Bahmuțeanu acasă! Poliția, chemată la 1 dimineața: „E o nenorocire”
Wowbiz
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Antena 3
Accident incredibil la examenul auto: O femeie care încerca a treia oară să ia permisul a dat peste instructor
Digi24
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui concept de viață familială”
Cancan.ro
Titi Aur, analiza teribilului accident din Berceni! Cine este, de fapt, adevăratul vinovat al tragediei
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cu ce s-a ocupat cât timp soțul ei a fost plecat la Asia Express?
observatornews.ro
Angajații de la stat care riscă să rămână fără salarii. Ministerul cere reducerea cheltuielilor
StirileKanalD
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
KanalD
Imagini pline de durere de la priveghiul Elenei, mama ucisă pe trecerea de pietoni în Berceni. Când și unde va fi înmormântată
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
De ce se golește bateria mașinii care stă parcată? Concluziile unui mecanic
Descopera.ro
Care ANIMAL se poate CLONA singur?
Capital.ro
2.000 euro lunar pentru pensionari. Lucrezi din nou și achiți zero impozit. Decizie în țara cu aproape 1 milion de români
Evz.ro
Trendul de pe Tiktok care îi sperie pe părinți. Mihai Stoica, păcălit de fiica sa
A1
Câți ani are, de fapt, Olga Barcari, concurenta Asia Express - Drumul Eroilor. Nimeni nu i-ar fi ghicit vârsta
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Părintele Ciprian Petre Necula s-a stins din viață! Acesta avea vârsta de doar 47 de ani
RadioImpuls
Care este cauza morții preotului Ciprian Necula? Acesta s-a stins din viață mult prea devreme, la doar 48 de ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina:- Potrivit Kama Sutra sunt 64 de poziții?! Am putea și noi să mai încercăm altceva!
Descopera.ro
Un asteroid minuscul a zburat chiar deasupra Antarcticii și nimeni nu l-a văzut venind