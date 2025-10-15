Ciprian Șerban a participat la străpungerea ultimei porțiuni a tunelului feroviar Mureni

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a verificat, miercuri, alături de Ion Simu, director general CFR SA, stadiul reabilitării liniei feroviare Brașov-Simeria, parte a Coridorului european Rin-Dunăre. Ministrul Transporturilor anunță pe pagina sa de Facebook că la finalizare, tronsonul va permite circulația cu viteza maximă de 160 km/h, îmbunătățind conectivitatea națională și europeană.
„Un moment cheie este străpungerea ultimei porțiuni a tunelului de cale ferată cu cale dublă de pe varianta nouă Mureni (lângă localitatea Mureni, județul Mureș). Tunelul măsoară 740 m și este realizat de Asocierea RailWorks (Alstom, Aktor, Arcada și Euro Construct), cu o valoare totală de 294 mil. lei (fără TVA)”, a mai spus Șerban.
Ministrul a verificat, cu această ocazie, și stadiul lucrărilor celor 2 tuneluri de la Ormeniș (7,1 km) și Homorod (5,2 km), unde avem 4 TBM-uri care excavează în acest moment.
„Toate aceste lucrări implică tehnologii avansate de foraj și consolidare, asigurând durabilitate pe termen lung și rezistență la condiții extreme. Înregistrăm pași importanți în modernizarea rețelei feroviare românești, promovând o mobilitate verde accesibilă tuturor. Aceste proiecte optimizează transportul și stimulează dezvoltarea economică locală și regională”, mai anunță Ciprian Șerban, ocazie cu care a felicitat organizatorii evenimentului de la Mureni.