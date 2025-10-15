Ciprian Șerban a participat la străpungerea ultimei porțiuni a tunelului feroviar Mureni

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a verificat, miercuri, alături de Ion Simu, director general CFR SA, stadiul reabilitării liniei feroviare Brașov-Simeria, parte a Coridorului european Rin-Dunăre. Ministrul Transporturilor anunță pe pagina sa de Facebook că la finalizare, tronsonul va permite circulația cu viteza maximă de 160 km/h, îmbunătățind conectivitatea națională și europeană.

„Un moment cheie este străpungerea ultimei porțiuni a tunelului de cale ferată cu cale dublă de pe varianta nouă Mureni (lângă localitatea Mureni, județul Mureș). Tunelul măsoară 740 m și este realizat de Asocierea RailWorks (Alstom, Aktor, Arcada și Euro Construct), cu o valoare totală de 294 mil. lei (fără TVA)”, a mai spus Șerban.

Ministrul a verificat, cu această ocazie, și stadiul lucrărilor celor 2 tuneluri de la Ormeniș (7,1 km) și Homorod (5,2 km), unde avem 4 TBM-uri care excavează în acest moment.