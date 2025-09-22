Prima pagină » Știri politice » Cosmin Corendea, REACȚIE la propunerea de a deschide relațiile cu Taiwanul: România trebuie să se focuseze pe optimizarea legăturilor cu China

Cosmin Corendea, REACȚIE la propunerea de a deschide relațiile cu Taiwanul: România trebuie să se focuseze pe optimizarea legăturilor cu China

Olga Borșcevschi
22 sept. 2025, 19:14, Știri politice
Cosmin Corendea, REACȚIE la propunerea de a deschide relațiile cu Taiwanul: România trebuie să se focuseze pe optimizarea legăturilor cu China

Deputatul AUR Cosmin Corendea, vicepreședintele Comisiei pentru politică externă din Camera Deputaților, a declarat în exclusivitate pentru Gândul faptul că România ar trebui să se focuseze pe optimizarea realistă a legăturilor economice și culturale pe care le are de peste 75 de ani cu China.

Declarația vine în contextul în care mai mulți parlamentari USR, PNL, PSD și UDMR au lansat o scrisoare deschisă adresată președintelui Nicușor Dan, premierului Ilie Bolojan și ministrei Afacerilor Externe, Oana Țoiu prin care cer „normalizarea relațiilor cu Taiwanul”.

„Am citit cu atenție și îngrijorare propunerea parlamentarilor coaliției de a deschide relațiile cu Taiwanul, și nu am putut redescoperi decât amatorismul în politică externă a actualei guvernări, chiar și reprezentată prin parlamentari, și convingerea că există o mare diferență între a fi amator de politică externă și a face, cu adevărat, a fi un profesionist în politic externă. Inițiativa dânșilor o găsesc puierilă și neadecvată, în contextul relațiilor României cu China și în contextul relațiilor externe actuale ale României, care sunt inexistente, unele dintre ele, și neglijate, altele dintre ele. În acest context, România nu cred că poate să-și permită să pericliteze o relație cu un partener de peste 75 de ani, al 8-a lea partener comercial al României, cu un volum al comerțului bilateral între cele două țări de aproximativ 10 miliarde de dolari. Dânșii, am văzut, că cer deschiderea reciprocă a reprezentanților României la Taipei și viceversa”, spune Cosmin Corendea, pentru Gândul.

Vicepreședintele Comisiei pentru politică externă din Camera Deputaților susține că „nicio țară mare din cadrul Uniunii Europene, și nici măcar Statele Unite, nu au o reprezentanță diplomatică tocmai datorită relațiilor cu China, pe care aceștia o respectă și pe care, se pare, că noi nu o apreciem la adevărata valoare”.

Potrivit deputatului AUR, se dorește, de asemenea, negocierea unui tratat de garantare a investițiilor și debitarea dublei taxări.

„Un amănunt economic care ar putea fi îndreptat sau o atenție economică care ar putea fi îndreptată asupra deficitului comercial de aproape 8 miliarde pe care România îl are cu China și mai mult decât atât, ar trebui să se considere ce ar presupune din punct de vedere economic, diplomatic, geopolitic și chiar strategic o eventuală deschidere a relațiilor cu Taewanul, ce restricții comerciale ar putea aduce, ce reducere a investițiilor Chinei în România ar putea produce sau chiar și scăderea încrederii investitorilor, având în vedere instabilitatea politică de care de dovadă, prin aceste decizii, această coaliție de guvernământ”, precizează el.

El susține că se dorește consolidarea cooperării pe teme strategice, cum ar fi lupta împotriva războaielor informaționale.

„Acest lucru ar trebui să fie mai atent analizat prin prisma relației cu China, care nu face altceva decât să poată să aibă niște riscuri strategice, din acest punct de vedere, mult mai ridicate decât o eventuală deschidere a relațiilor cu Taiwanul. S-a mai reiterat, de asemenea, adoptarea unei rezoluții oficiale în Parlamentul României, care să excludă reunificarea Taiwanului cu China prin forță, în linie cu poziția exprimată de Parlamentul European. Ei bine, într-o foarte scurtă lecție de diplomație în politica externă, orice cuvânt contează, este ca și în drept. Așa că le-aș atrage atenția inițiatorilor că este o mare diferență între principiu unei singure Chine și politica unei singure Chine, la care România, ca și toate statele membre Uniunii Europene, aderează, o promovează. Deci România promovează politica unei singure Chine, și nu principiul unei singure Chine, de care vorbesc acești inițiatori”, arată el.

„Nu este de luat în considerare o asemenea inițiativă”

Corendea mai spune că „România ar trebui să se focuseze pe relațiile externe pe care deja le are și mai ales să se focuseze eventual pe o mai bună relație economică și diplomatică cu China, în contextul geopolitic actual”.

În loc să venim cu ideii năstrușnice, România ar trebui să se focuseze pe optimizarea realistă a legăturilor economice și culturale, pe care le avem de peste 75 de ani cu China, și, eventual, să adreseze lipsurile din aparatul Ministerului Afacerilor Externe, care, în anumite cazuri, avem interimate la nivel de ambasador din 2009, și care periclitează, într-o formă continuată, relațiile cu statele unde România alege să nu aibă reprezentanță diplomatică la cel mai înalt nivel”, conchide Corendea.

Scrisoarea deschisă adresată președintelui Nicușor Dan, premierului Ilie Bolojan și ministrei Afacerilor Externe, Oana Țoiu a fost semnată de senatorii Cristian Ghinea (USR), Daniel Fenechiu (PNL), Cristian Țâgârlaș (PNL), Ovidiu Jitaru (PNL), Sorin Moise (PSD), dar și de deputații Alexandru Muraru (PNL), Szabolcs NAGY, Zoltán Miklós, Botond Csoma, din partea UDMR.

Propunerile parlamentarilor:

  • Deschiderea reciprocă a reprezentanțelor României la Taipei și a Taiwanului la București, pentru a facilita schimburile și contactele;
  • Negocierea unui tratat de garantare a investițiilor și de evitare a dublei taxări, pentru a oferi un cadru legal stabil și predictibil investitorilor;
  • Adoptarea unei rezoluții oficiale în Parlamentul României care să excludă reunificarea Taiwanului cu China prin forță, în linie cu poziția exprimată de Parlamentul European;
  • Consolidarea cooperării pe teme strategice, cum ar fi lupta împotriva războaielor informaționale, prin parteneriate între agențiile de dezvoltare ale celor două țări;
  • Eliminarea practicilor birocratice care îngreunează interacțiunea cetățenilor și investitorilor taiwanezi cu autoritățile române.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

ULTIMA ORĂ Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, din cauza dronei rusești care a intrat în spațiul aerian al României
20:23
Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, din cauza dronei rusești care a intrat în spațiul aerian al României
INEDIT Bolojan și-a luat la Bruxelles ghiozdanul de peste 1.000 de euro. Să aibă în ce căra proiectele de austeritate
20:16
Bolojan și-a luat la Bruxelles ghiozdanul de peste 1.000 de euro. Să aibă în ce căra proiectele de austeritate
POLITICĂ Ponta iese din rând și anunță că votează moțiunea AUR împotriva ministrei USR Diana Buzoianu. Ce l-a convins
19:56
Ponta iese din rând și anunță că votează moțiunea AUR împotriva ministrei USR Diana Buzoianu. Ce l-a convins
POLITICĂ BOLOJAN s-a dus la Bruxelles ca să se vadă cu românca Roxana Mînzatu. Care au fost temele de discuție dintre cei doi oficiali
19:31
BOLOJAN s-a dus la Bruxelles ca să se vadă cu românca Roxana Mînzatu. Care au fost temele de discuție dintre cei doi oficiali
EXTERNE Maia Sandu și opoziția adresează MESAJE concurente alegătorilor înaintea alegerilor parlamentare de duminică
19:03
Maia Sandu și opoziția adresează MESAJE concurente alegătorilor înaintea alegerilor parlamentare de duminică
POLITICĂ După ce a contestat legea care înăsprește manifestațiile fasciste, Nicușor Dan condamnă antisemitismul cu prilejul Roș Hașana 5786-Anul Nou Iudaic
18:33
După ce a contestat legea care înăsprește manifestațiile fasciste, Nicușor Dan condamnă antisemitismul cu prilejul Roș Hașana 5786-Anul Nou Iudaic
Mediafax
Germania se pregătește de un conflict între NATO și Rusia. Forțele armate planifică modul în care vor trata până la 1.000 de soldați răniți pe zi
Digi24
Angelina Jolie, replică dură despre ceea ce se întâmplă în acest moment în SUA
Cancan.ro
Geanina Tinca, o româncă de 26 de ani, a dispărut la Napoli. Unde a fost văzută ultima dată
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Adevarul
Sute de mii de români, în pericol să fie dați afară din Regatul Unit. Farage amenință că le ridică statutul obținut în urma Brexit: „Să aplice pentru vize”
Mediafax
Ajutoarele de energie pot fi folosite de mâine pentru plata facturilor de către aproximativ jumătate din beneficiarii verificați. Câți români au mers la poștă pentru depunerea cererii
Click
Irina Fodor reacționează după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la „Asia Express”: „A fost șocant, nu ne așteptam!”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
O prezentatoare TV a murit după ce s-a prăbușit cu avionul în timpul primei ei lecții de zbor
Digi24
Ce s-a întâmplat cu un copil de 11 ani care a vrut să-și facă toate temele de vacanță într-o singură zi
Cancan.ro
Vă mai amintiți de Lavinia Miloșovici? Cu ce se ocupă acum gimnasta care a pozat în reviste pentru bărbați
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră! Nu o să ghiciți cine este
observatornews.ro
Specia care s-a înmulţit rapid în Marea Neagră. Considerată delicatesă în SUA, se vinde cu 100 de dolari
StirileKanalD
Viteza i-a curmat viața. Un tânăr de 29 de ani a murit la volanul mașinii, după un accident teribil, în Tecuci
KanalD
Un bărbat din Suceava a murit după o banală durere de burtă! Ionuț era tatăl a trei copii și o simplă greșeală i-a adus sfârșitul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Experiența unui proprietar de Dacia Bigster Hybrid pe un drum de 2.000 km până în Grecia și înapoi
Descopera.ro
De ce unele WC-uri au 2 butoane de tras apa?
Capital.ro
Doliu în televiziune! O celebră prezentatoare TV a murit: Zeița Multimedia, unică și frumoasă, cu un zâmbet contagios
Evz.ro
Mama lui Fuego, imagini unice. Artistul a făcut publică o poză cu cea care i-a dat viațî
A1
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
Stirile Kanal D
Iulia a murit la 20 de ani, după câteva zile de la decesul surorii sale, proaspăt măritată. Un accident teribil le-a adus sfârșitul
Kfetele
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
RadioImpuls
Ce s-a întâmplat cu bărbatul care a căzut dintr-un balon cu aer cald? Tragedia a paralizat întreaga zonă, iar DUREREA celor care l-au privit neputincioși va rămâne pentru totdeauna: "Suntem profund întristați"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă pune un detectiv pe urmele Bubulinei: - A plecat cu șeful ei!
Descopera.ro
Un posibil leac pentru „sindromul inimii frânte”: Terapia și exercițiile fizice
UTILE Ce este regula BANCOMATULUI, de fapt. Ziua în care nu trebuie să scoți bani de la ATM
20:17
Ce este regula BANCOMATULUI, de fapt. Ziua în care nu trebuie să scoți bani de la ATM
GALERIE FOTO Zeci de mii de persoane au PROTESTAT în Italia împotriva acțiunilor Israelului în Gaza. Mai multe porturi au fost blocate
19:38
Zeci de mii de persoane au PROTESTAT în Italia împotriva acțiunilor Israelului în Gaza. Mai multe porturi au fost blocate
RELIGIE TRADIȚIILE respectate de creștini în Sâmbăta morților sau Moșii de toamnă. Când pică și ce se dă de pomană în această zi
19:32
TRADIȚIILE respectate de creștini în Sâmbăta morților sau Moșii de toamnă. Când pică și ce se dă de pomană în această zi
SPORT Final epic al sezonului 2025 Sport Arena Streetball. Sportivi de legendă, actori sau cântăreți și-au dat întâlnire pe terenul de baschet
18:56
Final epic al sezonului 2025 Sport Arena Streetball. Sportivi de legendă, actori sau cântăreți și-au dat întâlnire pe terenul de baschet
RELIGIE A fost CANONIZAT cuviosul Gherasim Iscu, ultimul stareț al mănăstirii Tismana. La slujba de sfințire au venit credincioși din toată țara
18:46
A fost CANONIZAT cuviosul Gherasim Iscu, ultimul stareț al mănăstirii Tismana. La slujba de sfințire au venit credincioși din toată țara