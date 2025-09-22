Cosmin Corendea, REACȚIE la propunerea de a deschide relațiile cu Taiwanul: România trebuie să se focuseze pe optimizarea legăturilor cu China

Deputatul AUR Cosmin Corendea, vicepreședintele Comisiei pentru politică externă din Camera Deputaților, a declarat în exclusivitate pentru Gândul faptul că România ar trebui să se focuseze pe optimizarea realistă a legăturilor economice și culturale pe care le are de peste 75 de ani cu China.

Declarația vine în contextul în care mai mulți parlamentari USR, PNL, PSD și UDMR au lansat o scrisoare deschisă adresată președintelui Nicușor Dan, premierului Ilie Bolojan și ministrei Afacerilor Externe, Oana Țoiu prin care cer „normalizarea relațiilor cu Taiwanul”.

„Am citit cu atenție și îngrijorare propunerea parlamentarilor coaliției de a deschide relațiile cu Taiwanul, și nu am putut redescoperi decât amatorismul în politică externă a actualei guvernări, chiar și reprezentată prin parlamentari, și convingerea că există o mare diferență între a fi amator de politică externă și a face, cu adevărat, a fi un profesionist în politic externă. Inițiativa dânșilor o găsesc puierilă și neadecvată, în contextul relațiilor României cu China și în contextul relațiilor externe actuale ale României, care sunt inexistente, unele dintre ele, și neglijate, altele dintre ele. În acest context, România nu cred că poate să-și permită să pericliteze o relație cu un partener de peste 75 de ani, al 8-a lea partener comercial al României, cu un volum al comerțului bilateral între cele două țări de aproximativ 10 miliarde de dolari. Dânșii, am văzut, că cer deschiderea reciprocă a reprezentanților României la Taipei și viceversa”, spune Cosmin Corendea, pentru Gândul.

Vicepreședintele Comisiei pentru politică externă din Camera Deputaților susține că „nicio țară mare din cadrul Uniunii Europene, și nici măcar Statele Unite, nu au o reprezentanță diplomatică tocmai datorită relațiilor cu China, pe care aceștia o respectă și pe care, se pare, că noi nu o apreciem la adevărata valoare”.

Potrivit deputatului AUR, se dorește, de asemenea, negocierea unui tratat de garantare a investițiilor și debitarea dublei taxări.

„Un amănunt economic care ar putea fi îndreptat sau o atenție economică care ar putea fi îndreptată asupra deficitului comercial de aproape 8 miliarde pe care România îl are cu China și mai mult decât atât, ar trebui să se considere ce ar presupune din punct de vedere economic, diplomatic, geopolitic și chiar strategic o eventuală deschidere a relațiilor cu Taewanul, ce restricții comerciale ar putea aduce, ce reducere a investițiilor Chinei în România ar putea produce sau chiar și scăderea încrederii investitorilor, având în vedere instabilitatea politică de care de dovadă, prin aceste decizii, această coaliție de guvernământ”, precizează el.

El susține că se dorește consolidarea cooperării pe teme strategice, cum ar fi lupta împotriva războaielor informaționale.

„Acest lucru ar trebui să fie mai atent analizat prin prisma relației cu China, care nu face altceva decât să poată să aibă niște riscuri strategice, din acest punct de vedere, mult mai ridicate decât o eventuală deschidere a relațiilor cu Taiwanul. S-a mai reiterat, de asemenea, adoptarea unei rezoluții oficiale în Parlamentul României, care să excludă reunificarea Taiwanului cu China prin forță, în linie cu poziția exprimată de Parlamentul European. Ei bine, într-o foarte scurtă lecție de diplomație în politica externă, orice cuvânt contează, este ca și în drept. Așa că le-aș atrage atenția inițiatorilor că este o mare diferență între principiu unei singure Chine și politica unei singure Chine, la care România, ca și toate statele membre Uniunii Europene, aderează, o promovează. Deci România promovează politica unei singure Chine, și nu principiul unei singure Chine, de care vorbesc acești inițiatori”, arată el.

„Nu este de luat în considerare o asemenea inițiativă”

Corendea mai spune că „România ar trebui să se focuseze pe relațiile externe pe care deja le are și mai ales să se focuseze eventual pe o mai bună relație economică și diplomatică cu China, în contextul geopolitic actual”.

„În loc să venim cu ideii năstrușnice, România ar trebui să se focuseze pe optimizarea realistă a legăturilor economice și culturale, pe care le avem de peste 75 de ani cu China, și, eventual, să adreseze lipsurile din aparatul Ministerului Afacerilor Externe, care, în anumite cazuri, avem interimate la nivel de ambasador din 2009, și care periclitează, într-o formă continuată, relațiile cu statele unde România alege să nu aibă reprezentanță diplomatică la cel mai înalt nivel”, conchide Corendea.

Scrisoarea deschisă adresată președintelui Nicușor Dan, premierului Ilie Bolojan și ministrei Afacerilor Externe, Oana Țoiu a fost semnată de senatorii Cristian Ghinea (USR), Daniel Fenechiu (PNL), Cristian Țâgârlaș (PNL), Ovidiu Jitaru (PNL), Sorin Moise (PSD), dar și de deputații Alexandru Muraru (PNL), Szabolcs NAGY, Zoltán Miklós, Botond Csoma, din partea UDMR.

Propunerile parlamentarilor:

Deschiderea reciprocă a reprezentanțelor României la Taipei și a Taiwanului la București, pentru a facilita schimburile și contactele;

Negocierea unui tratat de garantare a investițiilor și de evitare a dublei taxări, pentru a oferi un cadru legal stabil și predictibil investitorilor;

Adoptarea unei rezoluții oficiale în Parlamentul României care să excludă reunificarea Taiwanului cu China prin forță, în linie cu poziția exprimată de Parlamentul European;

Consolidarea cooperării pe teme strategice, cum ar fi lupta împotriva războaielor informaționale, prin parteneriate între agențiile de dezvoltare ale celor două țări;

Eliminarea practicilor birocratice care îngreunează interacțiunea cetățenilor și investitorilor taiwanezi cu autoritățile române.

