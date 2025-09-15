SUA acuză CHINA că interpretează eronat acordurile semnate la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial pentru a pune presiune asupra Taiwanului

SUA acuză China că realizează o interpretare eronată a documentelor din epoca celui de-al Doilea Război Mondial intenționat, pentru a pune presiune asupra Taiwanului și a-l izola, având în vedere că acordurile nu au stabilit un statut politic final al insulei.

Cea de-a 80-a aniversare a sfârșitului celui de-al Doilea Război Mondial a fost marcată de o dispută de proporții între Taipei și Beijing, cu privire la semnificația documentelor istorice.

Guvernul de la Beijing susține că acorduri precum Declarația de la Cairo și Proclamația de la Potsdam justifică revendicările sale legale de suveranitate asupra insulei, deoarece formularea prevede că Taiwanul urma să fie „restituit” sub stăpânirea chineză.

Guvernul Taiwanului susține că niciun acord de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial nu a menționat Republica Populară Chineză a lui Mao Zedong, deoarece aceasta nu exista la momentul respectiv, prin urmare, Beijingul nu are dreptul să revendice insula, potrivit cotidianului The Strait Times.

China nu renunță la pretențiile asupra insulei Taiwan

„China interpretează greșit, în mod intenționat, documentele din epoca celui de-al Doilea Război Mondial, inclusiv Declarația de la Cairo, Proclamația de la Potsdam și Tratatul de la San Francisco, pentru a încerca să-și susțină campania coercitivă de subjugare a Taiwanului”, a transmis Institutul American din Taiwan, ambasada de facto a SUA. „Narativele Beijingului sunt pur și simplu false și niciunul dintre aceste documente nu a determinat statutul politic final al Taiwanului”, conform comunicatului Institutului American.

Tratatul de pace de la San Francisco a fost semnat de Japonia în 1951, renunțând la pretențiile sale asupra Taiwanului.

SUA a încheiat legăturile oficiale cu Taipeiul în 1970, când a recunoscut Beijingul, dar a rămas cel mai important susținător al insulei.

