Cristian Diaconescu și Luminița Odobescu, foști consilieri ai lui Nicușor Dan, vor fi trimiși ambasadori. Ce post i se pregătește lui Dacian Cioloș

Președintele Nicușor Dan a semnat, luni, decretele prin care i-a eliberat din funcție pe consilierii prezidențiali Cristian Diaconescu și Luminița Odobescu, iar cei doi se pregătesc deja pentru noi posturi în diplomație. Pentru o nouă funcție este vehiculat și Dacian Cioloș. Fostul premier a avut un rol important în negocierile privind actuala formulă de guvernare.

Potrivit surselor Gândul, Cristian Diaconescu, actual consilier pe securitate națională, va fi numit ambasador al României în Turcia.

În același timp, Luminița Odobescu, consilier pentru afaceri europene și fost ministru de Externe, este propusă pentru postul de ambasador la Madrid, iar partea spaniolă ar fi agreat deja informal această numire.

Mandatele lor la Cotroceni se încheie oficial la 1 noiembrie.

Pe lista surprizelor se află și fostul premier Dacian Cioloș, vehiculat pentru postul de ambasador al României la Uniunea Europeană, funcție ocupată acum de Iulia Matei.

Totodată, ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, urmează să fie rechemat în țară, după ce și-a anunțat intenția de a-și încheia cariera diplomatică.

Foto colaj: Mediafax + Facebook