Cum au reacționat piețele după măsurile fiscale. Bolojan: „Am reușit să ne îmrumutăm la DOBÂNZI mici. Agențiile de rating au apreciat primul pachet”

Premierul Ilie Bolojan declară vineri, la Palatul Victoria, că a „agențiile de rating au apreciat acest prim pachet ca un pas important”, cu referire la împrumuturile de pe piețele externe ale României. „Am reușit să ne îmrumutăm la dobânzi mici”, adaugă prim-ministrul.

„A doua zi, am lansat o emisiune de fonduri, practic pentru a ne împrumuta, și am văzut o perspectivă îmbunătățită vizavi de România, pe care au avut-o piețele, prin modul în care au reacționat, în sensul în care toate titlurile care au fost puse la cumpărare au fost subscrise. Am reușit să ne împrumutăm la dobânzi mai mici, pentru că marja de risc pentru România este mai scăzută, ceea ce înseamnă economii importante, ca să vă faceți o imagine, au fost economii de peste 200 de milioane de euro în dobânzi în următorii 14 ani cumulat, pe care România le va economisi doar la contractarea acestui pachet.”