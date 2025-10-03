La BILANȚUL celor 100 de zile, vezi ce a răspuns premierul Bolojan la întrebarea Gândul: Ați folosit de multe ori termenul de echitate. Unde mai este echitatea, domnule premier, dacă ați tăiat bani de la mame, pensionari, studenți și, în schimb, ne împrumutăm cu 17 miliarde de euro prin programul SAFE pentru cheltuieli cu înarmarea?

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat direct de reporterul GÂNDUL, la bilanțul primelor sale 100 de zile de mandat, ce mai înseamnă „echitatea” pe care a invocat-o în mod repetat, în condițiile în care măsurile economice luate au lovit în mame, pensionari, studenți și veterani de război, prin majorarea TVA și introducerea unor noi contribuții, în timp ce statul român se împrumută cu 17 miliarde de euro, prin programul european SAFE, pentru cheltuieli de înarmare.

Întrebarea GÂNDUL: În cele 100 de zile de mandat ați folosit de multe ori termenul de echitate. Unde mai este echitatea, domnule premier, dacă ați tăiat bani de la mame, pensionari, studenți, de la toată lumea prin creșterea TVA? În schimb, ne împrumutăm cu 17 miliarde de euro prin programul SAFE pentru cheltuieli cu înarmarea, bani care vor fi plătiți tot de cetățeni. Înțelegem că este un război la graniță, dar omul de rând se uită la veniturile sale. Ce îi răspundeți unui pensionar, unui angajat, unei mame, când întreabă de echitate?”

Bolojan: Accesarea creditului SAFE de către România a fost o decizie corectă

„Sunt două aspecte. CASS este o sursă de venit pentru Casa de Sănătate care trebuie să asigure servicii decente pentru toți cei care ajung la un medic în România. Nu poți să ai servicii medicale gratuite nici pentru pensionari, nici pentru oameni cu probleme de invaliditate, nici pentru mame, nici pentru adulți, nici pentru copii, dacă sistemul nu este finanțat. Dacă ai doar 6,3 milioane de contributori, cum aveam, și 16 milioane de beneficiari, nu funcționează acest sistem. Niciun vehicul nu funcționează dacă nu ai venituri. Este foarte simplu. Nicio familie nu poate cheltui mai mult decât are. Aceste măsuri au fost măsuri corecte.

Dar încercarea de a le suprapune pe un alt domeniu, care este total diferit, și anume apărarea țării noastre și o graniță sigură în Europa de Est, în așa fel încât, atunci când e Ziua Marinei, oamenii să stea liniștiți pe faleză și să nu le cadă bombele… asta înseamnă că această apărare are un cost. Acest cost trebuie gândit cum îl acoperim.

Iar această formulă prin care, în loc să luăm credite la nivel de piață mult mai dezavantajoase, putem beneficia de un credit gândit de UE, cu dobânzi de cinci ori mai mici, cu o perioadă de grație de 10 ani, cu o perioadă de rambursare de 10 ani… Ar fi fost o eroare să nu îl accesăm. Dacă nu aveam deficit, nu era nevoie să luăm acest credit. În condițiile în care suntem, vă rog să verificați și celelalte țări din estul Europei ce au făcut.

A încurca datele problemei nu are nicio legătură cu realitatea, ci sunt abordări ideologice. Consider că accesarea creditului SAFE de către România a fost o decizie corectă. Este un element de siguranță pentru cetățenii noștri”, a fost răspunsul lui Ilie Bolojan la întrebarea GÂNDUL.

Împrumuturi pentru arme, tăieri pentru cetățeni

Reamintim că România se împrumută cu 17 miliarde de euro prin programul SAFE, fonduri dedicate consolidării capacității de apărare. În acest context, Ministerul Apărării a inițiat procedurile pentru achiziția a peste 200 de tancuriAbrams, cu un cost estimat la peste 6,5 miliarde de euro, fără TVA.

Tancul Abrams s-a dovedit falimentar în războiul din Ucraina, remarcă presa străină și arată că doar 4 din cele 31 de tancuri trimise de americani au mai rămas în serviciu.

Focus, una dintre cele mai mari reviste germane, remarcă: Majoritatea distrugerilor au fost realizate prin atacuri cu drone.

În aceeași vreme, Business Insider scrie că Ucraina are deja o problemă cu tancurile Abrams, dar aceasta se va înrăutăți.

Revista de specialitate Military Watch Magazine scrie de asemenea despre eșecul Abrams în Ucraina.

Foto: Alexandru Dobre/ Mediafax