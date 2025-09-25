De ce nu a mers Nicușor Dan la ONU: Am considerat că e mai important să fiu în țară/ M-am uitat pe niște legi/ Activitate de președinte

Președintele Nicușor Dan își justifică lipsa prezenței de la reuniunea ONU prin faptul că a considerat mai important să fie în țară pentru ședințele coaliției, întrevederile cu investitorii străini și ședința CSAT.

„Am considerat că e mai important să fiu în țară în perioada asta de 5-6 zile. Am făcut o ședință de coaliție. Am avut niște discuții cu niște investitori care sunt în România. Am avut o ședință CSAT. M-am uitat pe niște legi care trebuie promulgate sau trimise… Activitate de președinte”, spune șeful statului la Digi 24.

În locul său, România a fost reprezentată de ministra de Externe, Oana Țoiu.

„Tot timpul e un calcul de oportunitate. România a fost prezentă, a avut o delegație condusă de doamna ministru de Externe. În toate, cum să le spun, secțiunile acestei conferințe, România și-a exprimat punctul de vedere. Ne-am consultat înainte ca delegația să plece, numai că tot timpul e un calcul de oportunitate…”, adaugă Nicușor Dan.

Sursa: Digi24