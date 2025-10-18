Europarlamentarul Diana Iovanovici-Șoșoacă, liderul SOS România, a participat la gala care a marcat 20 de ani de existență a canalului RT (fost Russia Today), eveniment la care a fost prezent și Vladimir Putin. Șoșoacă a menționat că liderul rus i-a transmis mulțumiri pentru participarea la eveniment.

Diana Șoșoacă a publicat pe Facebook imagini video din sala Teatrului Bolșoi din Moscova, arătând că întâlnirea sa cu Vladimir Putin este cât se poate de reală.

În interviul acordat RT, liderul S.O.S. România a denunțat cenzura impusă mass-mediei libere în Europa: „Posturi ca Russia Today au devenit simboluri ale curajului și libertății de exprimare. Adevărul nu poate fi îngropat sub sancțiuni, pentru că adevărul este Dumnezeu însuși. În timp ce canale independente sunt blocate sau interzise, propaganda globalistă este promovată agresiv în toate statele membre ale Uniunii Europene”.