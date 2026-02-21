Prima pagină » Știri politice » Kelemen Hunor, „săgeți” către Bolojan: „Suntem la limită, când deschizi foarte multe fronturi te trezești că nu mai stă nimeni în spatele tău”

Cristian Lisandru
21 feb. 2026, 14:01, Știri politice
Kelemen Hunor, liderul UDMR, a avertizat că societatea românească se află într-un punct critic. Lucrurile nu merg bine nici din punct de vedere social, nici economic. Nivelul de suportabilitate al populației este „la limită”, spune Hunor, în contextul măsurilor de austeritate luate de guvernul condus de Ilie Bolojan.

  • În emisiunea „Insider politic” de la Prima TV, Kelemen Hunor a vorbit despre tensiunile create prin deciziile guvernamentale, dar și despre scăderea nivelului de trai.
  • Acesta a spus că românii resimt tot mai puternic efectele inflației și ale contextului economic european.

Kelemen Hunor a explicat că – încă de anul trecut  – a avertizat asupra riscului de a fi deschise, simultan, prea multe conflicte politice și reforme, fără a avea capacitatea de a le gestiona.

„Eu am spus și anul trecut, imediat după formarea coaliției, să nu deschidem mai multe fronturi decât putem gestiona. Mai trebuie să și închizi din când în când. Este o logică elementară, nu numai în politică, în orice domeniu, dar în politică și mai mult, pentru că lucrezi cu toată societatea. Când deschizi foarte multe fronturi, la un moment dat te trezești că nu mai stă nimeni în spatele tău”, a precizat Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor: „Suntem la limită”

Kelemen Hunor a specificat, însă, că înțelege dorința guvernului condus de Ilie Bolojan de a rezolva rapid problemele legate de buget și finanțe. Totuși, a avertizat că ritmul reformelor poate depăși capacitatea societății de a le suporta și există riscul de a „pierde tot”.

„Poți să treci peste suportabilitatea societății, adică poți să treci cu riscul de a pierde tot”, a spus liderul UDMR.

Hunor a mai spus că situația în România, la acest moment, este una critică. În consecință, pe acest fond de austeritate, diferențele sociale devin din ce în ce mai mari.

„Suntem la limită. La limită și în anumite zone sociale, nu vorbesc geografic, fiindcă în toate zonele geografice din România există o discrepanță, există o prăpastie mare în societate între clasa medie și oamenii săraci. Pe cifre, ce se vede este că, în 2026, la început, clasa medie de jos a pierdut foarte mult din speranța de a trăi mai bine. Oamenii nu mai au posibilitatea de economisire și nici posibilitatea de a consuma așa cum erau obișnuiți”, a avertizat Kelemen Hunor.

