Primarul Timișoarei și președintele USR, Dominic Fritz, a organizat duminică, 27 septembrie, evenimentul-manifest „Timișoara. Revoluția continuă”, la șase ani de la alegerile locale din 2020, în urma cărora a câștigat primul său mandat de primar. Evenimentul are loc cu trei zile înainte de data la care este prevăzută încetarea mandatului său.

Fritz și-a invitat susținătorii la eveniment printr-un mesaj în care afirmă că întâlnirea va reprezenta atât o celebrare a perioadei în care a condus administrația locală, cât și un moment de reafirmare în contextul situației politice și juridice care îi afectează mandatul.

Discursul lui Dominic Fritz

Fritz a prezentat ultimii șase ani ca pe o dovadă că administrația poate fi schimbată și a acuzat PSD și AUR că au contribuit la înEdilul, care este și președintele USR, a respins ideea că discursul său reprezintă un „rămas-bun” sau un bilanț.

„Să înțelegem foarte bine ce nu este acest discurs: nu este un rămas-bun, pentru că nu plec nicăieri. Nu este nici măcar un bilanț, pentru că suntem abia la jumătatea mandatului pe care mi l-au încredințat timișorenii acum doi ani, pentru a doua oară”, a spus Fritz.

Fritz: „Ni s-a spus de atâtea ori: nu se poate”

Dominic Fritz și-a început discursul prin a rememora momentul în care a intrat în administrația locală și dificultățile pe care, spune el, echipa sa le-a întâmpinat.

„Când a început aventura noastră, foarte mulți oameni ne-au spus că ceea ce încercăm este imposibil. Un om venit din altă țară, care din când în când mai face confuzie între articolul hotărât și cel nehotărât, cu doar un partid tânăr în spate care nu fusese niciodată în Consiliul Local, să câștige Primăria Timișoarei în fața unui sistem care părea de neclintit? Părea imposibil”, a afirmat liderul USR.

Fritz a susținut că experiența de la Timișoara i-a demonstrat că schimbarea administrației este posibilă.

„«Nu se poate» e rareori o descriere a realității. De cele mai multe ori este doar apărarea celor cărora le convine realitatea așa cum este. Noi am refuzat să o acceptăm. Și am câștigat”, a declarat acesta.

Președintele USR a recunoscut însă că administrația sa nu a reușit să ducă la capăt toate proiectele propuse.

„Nu am reușit tot ce ne-am propus. Am greșit uneori, am avut proiecte care au mers prea încet”, a spus Fritz.

El a enumerat apoi investițiile pe care le consideră rezultate ale administrației sale, de la școli și transport public până la patrimoniu și proiecte europene.

„Am demonstrat că poți să conduci o administrație fără să împarți orașul între prieteni și dușmani, că poți să investești masiv în școli, în transport public, în cartiere și în spațiile publice, că poți să recuperezi patrimoniul orașului și să aduci investiții europene de o amploare pe care Timișoara nu o mai văzuse”, a afirmat primarul.

„Mandatul meu se termină pentru că o majoritate politică toxică pentru România a decis”

Dominic Fritz a vorbit apoi despre încetarea mandatului său, pe care a descris-o drept o nedreptate făcută în primul rând timișorenilor.

„Mandatul pe care voi, timișorenii, mi l-ați dat în 2020 și în 2024 nu se termină pentru că timișorenii au spus că s-au răzgândit. Se termină pentru că o majoritate politică toxică pentru România a decis să întrerupă, brutal și neconstituțional, ceea ce oamenii au început prin vot”, a susținut Fritz.

Edilul a spus că și-ar fi dorit să rămână în funcție și să își ducă proiectele la capăt.

„Mi-am dorit să continui munca de primar, să mă dovedesc vrednic de încrederea primită; am proiecte în care cred și lucruri pe care voiam să le termin”, a spus acesta.

În același timp, Fritz a afirmat că nu intenționează să se retragă din viața politică.

„Au putut să-mi încheie mandatul de primar. Nu pot să-mi încheie misiunea”, a declarat președintele USR.

Fritz acuză PSD și AUR că vor să țină USR departe de putere

O parte importantă a discursului a fost dedicată atacurilor la adresa PSD și AUR. Fritz a susținut că succesul USR în administrația locală reprezintă, în opinia sa, principala amenințare pentru vechiul sistem politic.

„Există însă ceva mult mai periculos pentru vechiul sistem decât toate acestea: să fim o alternativă politică reală care dovedește că se poate”, a afirmat liderul USR.

Fritz a continuat în aceeași notă și a spus că încheierea mandatului său ar demonstra că adversarii politici sunt preocupați de rezultatele USR.

„Să fie foarte clar: dacă a trebuit să schimbe regulile jocului ca să scape de mine, sunt panicați. Mi-au încetat mandatul cu contorsiunile lor legale penibile nu în ciuda succeselor noastre, ci din cauza succeselor noastre!”, a declarat el.

Liderul USR a susținut că partidul pe care îl conduce trebuie să demonstreze prin administrație că există o alternativă la actualul mod de funcționare a statului.

„USR este un pericol pentru că USR livrează. Dacă se poate la Timișoara, de ce nu se poate în România?”, a spus Fritz.

„România merită mai mult decât această alegere”

Dominic Fritz a anunțat și obiectivul politic pe care spune că USR îl urmărește: formarea unui guvern fără PSD și AUR.

„România merită mai mult decât această alegere. Și tocmai de aceea vreau să spun limpede, fără formule complicate și fără echivoc, care este obiectivul nostru politic: vom lupta pentru un guvern fără PSD, fără AUR”, a declarat acesta.

Fritz a spus că USR este pregătit inclusiv pentru alegeri anticipate, dacă aceasta va fi soluția pentru formarea unei majorități politice fără PSD și AUR.

„Dacă există posibilitatea democratică de a construi o asemenea majoritate acum, vom lupta pentru ea acum. Dacă va fi nevoie ca România să treacă prin alegeri anticipate, vom merge în fața românilor. Vom cere încrederea și vom lupta să câștigăm acele alegeri, fie acum, fie în 2028”, a afirmat liderul USR.

„Da, vrem puterea”

Fritz a recunoscut explicit că USR își dorește să ajungă la putere, dar a susținut că partidul nu urmărește funcții sau avantaje pentru membrii săi.

„Și nu mi-e teamă să spun ceva ce uneori pare suspect în politica românească: da, vrem puterea. Nu o vrem pentru funcții, pentru mașini cu girofar, pentru sinecuri și consilii de administrație, pentru rude, amante și prieteni care trebuie răsplătiți”, a declarat el.

Liderul USR a explicat apoi ce spune că urmărește partidul prin accesul la putere: investiții în educație și sănătate, administrații locale mai eficiente și păstrarea orientării europene a României.

„Vrem puterea de a construi școli mai bune și spitale în care oamenii sunt tratați cu demnitate. Vrem să facem orașe în care tinerii să vrea să rămână, o administrație care să nu îi umilească pe cei care au nevoie de ea și un stat care să nu privească cetățeanul ca pe un suspect și contribuabilul ca pe un fraier”, a spus Fritz.

„Nu lăsați dezamăgirea să se transforme în cinism”

În final, Dominic Fritz le-a cerut susținătorilor să nu renunțe la implicarea politică și civică și să continue să susțină proiectul USR.

„Nu vă cer să fiți triști pentru mine. Vă cer să nu vă retrageți. Nu lăsați dezamăgirea să se transforme în cinism și nu le faceți celor care vor o Românie resemnată cel mai mare cadou pe care li-l putem face: să ajungem la concluzia că nu mai are rost. Are rost”, a afirmat el.

Fritz a încheiat discursul cu un mesaj de mobilizare și cu o referire directă la Revoluția din 1989, eveniment care ocupă un loc central în memoria colectivă a Timișoarei.

„Nu vă pot promite că vom câștiga fiecare bătălie. Nu vă pot promite că va fi ușor și nici că schimbarea va veni atât de repede pe cât ne-am dori. Dar pot să vă promit ceva mult mai simplu. Nu mă opresc”, a spus Dominic Fritz.

Discursul s-a încheiat cu mesajul: „Timișoara a demonstrat deja că se poate. Acum e rândul României. Trăiască Timișoara liberă, trăiască România liberă, revoluția continuă! Împreună, înainte”.

Evenimentul „Timișoara. Revoluția continuă” are loc duminică, de la ora 14.00, la CRAFT, pe Bulevardul Eroilor de la Tisa nr. 22. Accesul în sală este permis până la ora 13.50, iar participarea se face pe bază de înscriere.

Dominic Fritz își va pierde mandatul de primar pe 30 septembrie

Prevederea prin care primarul Dominic Fritz urmează să-și piardă mandatul a fost introdusă de PSD în Legea ANI și stabilește încetarea mandatului în termen de 30 de zile în cazul aleșilor aflați în situații de incompatibilitate sau conflict de interese. Astfel, Fritz își va pierde mandatul de primar pe 30 septembrie.

CCR a stabilit că amendamentul PSD este constituțional și a explicat că o situație ale cărei efecte juridice continuă poate fi vizată de o lege nouă, fără încălcarea principiului neretroactivității. Totodată, Curtea a subliniat că protejarea integrității funcției publice este esențială.