Diana Buzoianu le transmite celro prezenți la evenimentul organizat de USR că Revoluția începută la Timișoara continuă și că celor de la PSD le este teamă de USR. Buzoianu a mai spus că procedurile legale prin care s-a decis ca Fritz să își înceteze mandatul de primar, reprezintă reacția disperată a PSD.

„Peste 3 zile, Dominic nu mai e primar. (…) Am o veste: vreau să le mulțumesc foarte mult. Pentru că au reușit ce nu a reușit USR în zece ani de zile. Să arate, cu o mișcare disperată, cât de frică le este de USR. Uitați-vă cât de mult le-a trebuit: un parlament, un guvern demis pe drum, o curte constituțională, o lege cu numele unui om pe ea, o mașinărie care a lucrat luni de zile ca să scoată un primar din primărie. Forța nu arată așa. Așa arată frica. Ce i se poate reproșa lui Dominic? Nu ce a greșit. Ci ce a dovedit. A dovedit că se poate conduce un oraș fără să furi. A dovedit că se pot da afară șefii care nu fac nimic, a dovedit că se pot recupera imobilele (…) și a dovedit că o echipă de politicieni, oameni obișnuiți, pot să câștige în fața unui sistem putred.”

Buzoianu reclamă că s-a încercat înlăturarea ei de la minister

Diana Buzoianu spune că anumite partide au încercat să o înlăture le Ministerul Mediului prin moțiuni de cenzură și a transmis că USR nu reprezintă o minoritate.

„Pe mine au încercat să mă scoată din minister cu câte o moțiune o dată la câteva luni de zile. Pe Dominic l-au dat afară cu o lege. Practic, mecanismele diferă, dar reflexul este același.

Ei își imaginează că noi suntem minoritatea, că dacă îl dărâmă pe Dominic și mai dărâmă încă câțiva, gata, s-a terminat. Au câștigat războiul.”

Buzoianu a făcut exerciții de imaginație cu cei prezenți

Diana Buzoianu le-a cerut USR-iștilor prezenți să ridice mâna dacă au o persoană dragă care e plecată în diaspora. Apoi, le-a cerut să ridice din nou mâna cei care cunosc pe cineva căruia i s-a comis un abuz și nu a găsit dreptatea. Apoi le-a transmis acestora: „Voi sunteți armata de care lor le este frică, pentru că PSD își imaginează că noi suntem singuri. PSD nu înțelege că, de fapt, noi suntem cei care vrem să schimbăm lucrurile.”

Buzoianu le-a cerut, din nou, să se gândească la o persoană, cu nume și prenume:

„Vreau să vă gândiți că este aici, cu voi, și că puteți să îi spuneți un singur lucru: lupt pentru voi să nu mai treceți prin ce ați trecut. Muncesc și fac tot ce pot ca să fii acasă”, a transmis aceasta.

Buzoianu face o paralelă între Revoluția din 1989 și evenimentul USR

Buzoianu mai afirmă că Dominic Fritz a ales să rămână în România pentru a construi în numele țării și transmite că Rovluția din 1989 continuă.

„Povestea lui Dominic este povestea noastră, a tuturor. A celor care am ales să rămânem în țară, să construim aici, să livrăm aici și să luptăm. (..) Rovoluția, care a început aici, nu se termină. Nu era o promisiune, era o poză a relității. Timișoara rămâne a timișorenilor. De aici a pornit atunci, de aici va porni și acum. Și de data asta nu se termină cu câștigarea unei primării, se termină cu câștigarea binelui în toată țara”, a conchis Buzoianu.