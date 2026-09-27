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Răspunsul ministrului rus de Externe după ce a fost întrebat dacă Rusia mai consideră baza de la Deveselu o țintă

Răspunsul ministrului rus de Externe după ce a fost întrebat dacă Rusia mai consideră baza de la Deveselu o țintă
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Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a evitat în glumă să răspundă unei întrebări despre baza militară de la Deveselu și dacă aceasta mai este considerată o țintă de către Rusia din cauza sistemului american de apărare antirachetă instalat acolo, relatează TASS.

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Întrebarea i-a fost adresată lui Lavrov la conferința de presă susținută după săptămâna de nivel înalt a celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU.

Cum a comentat Serghei Lavrov dacă baza de la Deveselu mai este o țintă

Un jurnalist al unei publicații românești i-a amintit lui Lavrov de declarațiile făcute în urmă cu aproximativ un deceniu de președintele rus Vladimir Putin, care spusese că baza de la Deveselu se numără printre țintele Rusiei din cauza armamentului american amplasat acolo.

Jurnalistul l-a întrebat pe Lavrov dacă Rusia „mai țintește România”.

„Ei bine, este un secret”, a răspuns ministrul rus de Externe, râzând.

Ce spunea Putin despre Deveselu

Declarațiile la care a făcut referire jurnalistul datează din mai 2016, când sistemul american Aegis Ashore de la Deveselu devenea operațional.

Pe 12 mai 2016, atunci secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a anunțat oficial, la baza militară din județul Olt, că sistemul american de apărare antirachetă este operațional. Baza se află la aproximativ 180 de kilometri sud de București.

La scurt timp după inaugurarea sistemului, Vladimir Putin a declarat, în cadrul unei conferințe de presă susținute după discuțiile cu premierul Greciei, că Rusia va fi nevoită să ia măsuri pentru a contracara ceea ce considera o amenințare reprezentată de amplasarea unor elemente ale sistemului american de apărare antirachetă în România.

Putin susținea atunci că, deși la Deveselu erau instalate rachete cu o rază de acțiune de 500 de kilometri, aceasta urma să crească până la 1.000 de kilometri în câțiva ani.

România a insistat că sistemul este defensiv

Ministerul român de Externe a respins ulterior ideea că sistemul de la Deveselu ar reprezenta o amenințare pentru Rusia.

MAE a precizat că acordul privind amplasarea sistemului american de apărare antirachetă în România stabilește caracterul defensiv al instalației și că aceasta nu este îndreptată împotriva Rusiei.

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