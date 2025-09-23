După ani de dușmănie, Gâdea, în DIALOG cu Elena Udrea la Antena 3. Băsescu a lipsit

După ani de dușmănie, Elena Udrea s-a prezentat la emisiunea „Sinteza Zilei”de la Antena 3 CNN,unde a răspuns întrebărilor lui Mihai Gâdea.

Fosta ministră a Turismului și unul dintre oamenii cheie ai fostului președinte Traian Băsescu din perioada guvernării Partidului Democrat Liberal a vorbit la liber despre serviciile secrete din România și despre acțiunile fostului director adjunct al Serviciului Român de Informații, Florian Coldea.

Udrea, despre „cătușiada” din anul 2015

Elena Udrea se consideră „victimă” a „cătușiadei” care a început din 2015, prin dosarele și condamnările făcute în timp ce DNA era condus de Laura Codruța Koveși. Pe de altă parte, ea a afirmat că nu știe nici azi dacă fostul premier Adrian Năstase a fost vinovat.

„Multe lucruri le-am aflat noi acum, de curând. Pentru că, așa cum am mai spus și la o altă apariție publică, în ultimii ani am constatat și eu că sistemul acesta care se edifica în România nu era gândit aici. El era implementat aici. S-au găsit oamenii potriviți care au excelat în a pune în practică tot planul acesta de a construi un stat paralel care să preia puterea politică în România. S-a găsit un Florian Coldea care a fost foarte bun în rolul pe care l-a primit și pe care l-a executat foarte bine, însă nu, planul nu a fost românesc”, a afirmat Elena Udrea.

Elena Udrea o blamează și pe Monica Macovei pentru că ar fi condus ONG-uri „soroșiște” care susțineau în mod explicit condamnarea fostului premier Adrian Năstase.

„Amintiți-vă că în MCV-urile acelea care veneau, în rapoartele MCV, care veneau de la Bruxelles și care erau făcute fix de ONG-urile soroșiste conduse de Monica Macovei în România, se spunea acolo aproape explicit că Adrian Năstase trebuie condamnat. Păi cum ar putea rezista justiția din România la recomandările acelea? Dacă nu faceți așa, nu vi se ridică MCV-ul”.

Udrea: Suferința copilului meu nu am cum să o șterg

Udrea crede că fostul președinte Traian Băsescu a crezut în „discursul pe care am fost luată și eu, cu discursul anticorupție”.

„Vă dau exemplu PSD-ului, care, ani de zile, a mers și a susținut membrii de partid, i-a susținut în fața justiției. Eu nu spun că era bine, Doamne, ferește, lucrul acesta, că nu amestec una cu alta. După care, discursul anticorupției a fost atât de puternic, că a fost construit împotriva lor, încât ușor-ușor au început să se delimiteze de toți colegii lor care erau acuzați”, a mai spus fosta ministră.

„Acele fotografii la Paris au fost făcute de serviciile românești, domnul Coldea, sprijinit de serviciile franceze. Documentele nu se puteau da și primi de orice cetățean de pe stradă. În cazul meu au mers pana la capăt, din țintă au reușit să mă facă și victimă. În cazul celorlalți, fie oamenii nu i-au mai deranjat cu nimic, fie au făcut pact cu ei. În ce mă privește nu a fost nici una, nici alta. Ce mai pot să dau înapoi? Suferința copilului meu nu am cum să o șterg. În cazul meu nu este un deal, ci o răzbunare combinată între cei din România și cei care controlau statul paralel din afară.”

„La întâlnirea cu FBI din Costa Rica, am dat informații. Erau interesați cum s-a construit acest stat paralel”

„Eu am dat niște informații economice despre care eu știam, în 2018-2019, apoi a venit administrația Biden la conducere și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. La întâlnirea cu FBI din Costa Rica am dat informații despre anumite persoane, domnul Coldea si doamna Koveși, nu mai erau la conducere atunci. Erau interesați de cum s-a construit acest stat paralel. Discuția a fost după ce fusesem eliberată în decembrie”, a dezvăluit Udrea.

„Am regretat multe și multe nu le-aș mai face la fel. Eu mă adaptez la orice condiții, deși condițiile din închisoare sunt foarte grele, dar pentru suferința copilului meu. Unele le-am făcut fără să știu ce resort era în spate. Eu chiar credeam că lupta împotriva corupției nu era reală. Am regretat că strigam jos cu corupția, mă bucuram când vedeam ca justiția are rezultate excepționale și a mai arestat pe cineva. Azi sunt circumspectă, când aud de o acuzație spun că sigur cineva e în spate. Cu experiența de astăzi multe lucruri le-aș face diferit. Sunt multe lucruri pe care nu le-am povestit. Încă pot să controlez discursul și ceea ce spun. Dacă vreodată o să pierd controlul cine știe câte o să povestesc. Nu e un avertisment, mă refeream daca mă senilizez de la vârstă. După atâția ani nu ar ajuta la nimic să le spun, ar produce doar confuzie.”

Udrea: N-a existat lider ocult mai puternic decât Coldea

Elena Udrea a adăugat la Antena 3 CNN, că azi nu mai mai există un lider atât de puternic al sistemului ocult, cum a fost Florian Coldea, dar sunt „grupări care încearcă să joace”.

„Nu mai există un lider atât de puternic cum a fost Florian Coldea. Sunt mai multe grupări care fiecare încearcă să joace… cei care au fost cu domnul Hellvig, cei care sunt cu fostul director al SPP, sunt mai multe grupări care încearcă să joace. Nu mai există forța statului paralel pe care au avut-o și nici statul paralel așa cum era el gândit atunci. Mai există doamna Kovesi care mai are posibilitatea să influențeze justiția de la Bruxelles în continuare.”

Udrea, despre „mazilirea” Dianei Șoșoacă: Un precedent periculos

Fosta ministră precizează că ridicarea imunității europarlamentarului Diana Șoșoacă ar constitui un precedent periculos.

„Înseamnă că orice europarlamentar poate fi scos din Parlamentul European. Mă uitam la cazul Șoșoacă de astăzi. Eu nu o cunosc pe doamna Șoșoacă, nu știu foarte bine de ce este acuzată, însă mi se pare ciudat că la 10 zile după ce a strigat în Parlamentul European împotriva Maiei Sandu, și a strigat „Basarabia e România”, să se facă această cerere de a se ridica imunitatea unui europarlamentar român. Plus că e un precedent periculos dacă se întâmplă asta. Înseamnă că orice europarlamentar poate fi scos din Parlamentul European”, afirmă Udrea.

Elena Udrea a precizat că este curios că această ridicarea imunității este cerută pentru un europarlamentar român: „Vrem să spargem noi gheața și cerem ridicarea imunității unui europarlamentar român”.

