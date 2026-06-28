Dupa justiție politică, Fritz acuză și controale politice la firmele contractate de primărie. De la ce a pornit un nou scandal cu PSD

Dominic Fritz s-a declarat revoltat, după ce o echipă a Inspectoratului Teritorial de Muncă a venit să verifice una dintre firmele contractate de primăria Timișoara. Autoritățile și-au făcut prezența în timp ce edilul dăduse ordin firmei respective să demoleze un local ce aparținea unui social-democrat. Amintim, însă, că Dominic Fritz a fost găsit vinovat de Curtea Supremă de Justiție (ÎCCJ) pentru conflict de interese, după ce a aprobat un PUZ, unui arhitect care îl sponsorizase în campania electorală.

Dominic Fritz aruncă responsabilitatea tot în curtea PSD-ului, pentru faptul că autoritățile au făcut verificări, având în vedere verdictul recent al ÎCCJ. Edilul acuză că a fost ținta unei tentative de „intimidare”.

„Intimidările nu funcționează la Timișoara. Săptămâna aceasta am demolat o terasă și un bar construite ilegal pe domeniul public. Terenul e concesionat de foarte mulți ani unui cunoscut om de afaceri și politician PSD, dar construcțiile au fost ridicate ilegal”, a transmis Fritz într-o postare pe Facebook.

„Cine a dat cui un telefon? A venit pe linie de partid?”

Edilul consideră că acțiunile inspectorilor ITM ar fi fost coordonate politic. Fritz afirmă că are de gând să ceară explicații în mod oficial cu privire la intervenția autorităților.

„Demolarea a fost acompaniată de amenințări și scandal. „Mor cu voi de gât”. „Îi fac plângere penală lui Fritz”. Doar două din multele invective aruncate către echipa primăriei.” Iar după două ore, miraculos, apare pe teren o echipă a Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) pentru a controla firma cu care primăria face demolările. Cum au ajuns acolo? Cine a dat cui un telefon? A venit pe linie de partid? Voi cere răspunsurile și oficial”, mai spune edilul Timișoarei.

Fritz, declarat în stare de „conflict de interese” de Înalta Curte de Casație și Justiție

La data de 18 iunie, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a fost declarat în stare de „conflict de interese” de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Agenția Națională de Integritate (ANI) a susținut că edilul a aprobat un referat privind modificarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ).

Documentația tehnică pentru beneficiarul acestui PUZ a fost realizată de către firma unui arhitect, care era și consilier local USR. Acesta l-ar fi împrumutat anterior pe Dominic Fritz cu 25.000 de lei, în campania electorală din 2020.

Primarul Timișoarei depusese contestație

Aprobarea acestui document administrativ ar fi putut afecta imparțialitatea exercitării funcției publice și ar fi generat astfel o situație de conflict de interese.

În februarie 2026, Curtea de Apel Timișoara a respins contestația formulată de Dominic Fritz și a menținut raportul de evaluare întocmit de Agenția Națională de Integritate. Apoi, în aprilie 2026, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins ca inadmisibilă o cerere de revizuire depusă de edil.