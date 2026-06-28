Prima pagină » Știri politice » Dupa justiție politică, Fritz acuză și controale politice la firmele contractate de primărie. De la ce a pornit un nou scandal cu PSD

Dupa justiție politică, Fritz acuză și controale politice la firmele contractate de primărie. De la ce a pornit un nou scandal cu PSD

Ruxandra Radulescu
Dupa justiție politică, Fritz acuză și controale politice la firmele contractate de primărie. De la ce a pornit un nou scandal cu PSD
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Dominic Fritz s-a declarat revoltat, după ce o echipă a Inspectoratului Teritorial de Muncă a venit să verifice una dintre firmele contractate de primăria Timișoara. Autoritățile și-au făcut prezența în timp ce edilul dăduse ordin firmei respective să demoleze un local ce aparținea unui social-democrat. Amintim, însă, că Dominic Fritz a fost găsit vinovat de Curtea Supremă de Justiție (ÎCCJ) pentru conflict de interese, după ce a aprobat un PUZ, unui arhitect care îl sponsorizase în campania electorală.

Dominic Fritz aruncă responsabilitatea tot în curtea PSD-ului, pentru faptul că autoritățile au făcut verificări, având în vedere verdictul recent al ÎCCJ. Edilul acuză că a fost ținta unei tentative de „intimidare”.

„Intimidările nu funcționează la Timișoara. Săptămâna aceasta am demolat o terasă și un bar construite ilegal pe domeniul public. Terenul e concesionat de foarte mulți ani unui cunoscut om de afaceri și politician PSD, dar construcțiile au fost ridicate ilegal”, a transmis Fritz într-o postare pe Facebook.

„Cine a dat cui un telefon? A venit pe linie de partid?”

Edilul consideră că acțiunile inspectorilor ITM ar fi fost coordonate politic. Fritz afirmă că are de gând să ceară explicații în mod oficial cu privire la intervenția autorităților.

„Demolarea a fost acompaniată de amenințări și scandal. „Mor cu voi de gât”. „Îi fac plângere penală lui Fritz”. Doar două din multele invective aruncate către echipa primăriei.”

Iar după două ore, miraculos, apare pe teren o echipă a Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) pentru a controla firma cu care primăria face demolările. Cum au ajuns acolo? Cine a dat cui un telefon? A venit pe linie de partid? Voi cere răspunsurile și oficial”, mai spune edilul Timișoarei.

Fritz, declarat în stare de „conflict de interese” de Înalta Curte de Casație și Justiție

La data de 18 iunie, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a fost declarat în stare de „conflict de interese” de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Agenția Națională de Integritate (ANI) a susținut că edilul a aprobat un referat privind modificarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ).

Documentația tehnică pentru beneficiarul acestui PUZ a fost realizată de către firma unui arhitect, care era și consilier local USR. Acesta l-ar fi împrumutat anterior pe Dominic Fritz cu 25.000 de lei, în campania electorală din 2020.

Primarul Timișoarei depusese contestație

Aprobarea acestui document administrativ ar fi putut afecta imparțialitatea exercitării funcției publice și ar fi generat astfel o situație de conflict de interese.

În februarie 2026, Curtea de Apel Timișoara a respins contestația formulată de Dominic Fritz și a menținut raportul de evaluare întocmit de Agenția Națională de Integritate. Apoi, în aprilie 2026, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins ca inadmisibilă o cerere de revizuire depusă de edil.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Gorghiu și Thuma au furat startul și s-au întâlnit cu președintele Israelului înaintea altor oficiali din România. Președintele Nicușor Dan are întâlnirea mâine
16:18
Gorghiu și Thuma au furat startul și s-au întâlnit cu președintele Israelului înaintea altor oficiali din România. Președintele Nicușor Dan are întâlnirea mâine
ULTIMA ORĂ Propunere surpriză a unor parlamentari. Patriarhul Daniel să fie premierul desemnat de Nicușor Dan. Cum argumentează
16:14
Propunere surpriză a unor parlamentari. Patriarhul Daniel să fie premierul desemnat de Nicușor Dan. Cum argumentează
EVENIMENT Preşedintele Israelului, la Marşul Vieţii de la Iaşi: „Cum a fost posibil ca într-un mare oraş european să fie şters chipul lui Dumnezeu din om?”. Ce a spus în discursul său. Gândul a scris în premieră că președintele va ține luni un discurs și în Parlament
16:02
Preşedintele Israelului, la Marşul Vieţii de la Iaşi: „Cum a fost posibil ca într-un mare oraş european să fie şters chipul lui Dumnezeu din om?”. Ce a spus în discursul său. Gândul a scris în premieră că președintele va ține luni un discurs și în Parlament
FLASH NEWS Siegfried Mureșan răspunde atacurilor PSD și susține că social-democrații ”vor ține mereu România la marginea Europei”
15:39
Siegfried Mureșan răspunde atacurilor PSD și susține că social-democrații ”vor ține mereu România la marginea Europei”
REACȚIE Cătălin Predoiu a făcut un studiu și a aflat de ce PNL a pierdut jumătate din votanți. Pe cine dă vina liberalul
14:38
Cătălin Predoiu a făcut un studiu și a aflat de ce PNL a pierdut jumătate din votanți. Pe cine dă vina liberalul
REACȚIE Șeful PNL Cluj ironizează “boții lui Bolojan”: Ac-ti-va-rea!
14:01
Șeful PNL Cluj ironizează “boții lui Bolojan”: Ac-ti-va-rea!
Mediafax
Presa germană: România, prinsă în focul încrucișat al războiului Rusiei împotriva Ucrainei
Digi24
„Ura, suntem live!”. Aventurile Dianei Șoșoacă la Moscova: laudă Kremlinul și se plânge că nu merge Facebook. Meta e interzisă în Rusia
Cancan.ro
O fetiță de doar 7 ani a murit la o piscină celebră din București. Ireal ce făceau părinții ei în acest timp
Prosport.ro
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Adevarul
De ce au abandonat împărații romani Dacia. Motivele uneia dintre cele mai controversate decizii din istoria Imperiului Roman
Mediafax
Director CNAIR: Nivel insuficient de mobilizare pe șantierele unui lot al A0 Nord
Click
De ce a plecat Diana Matei din MApN după aproape 20 de ani. Câți bani câștiga: „Mi-e foarte greu...”
Digi24
Ziua în care patru bombe nucleare au căzut pe teritoriul Spaniei. O tragedie aviatică ale cărei urmări se simt și 60 de ani mai târziu
Cancan.ro
BREAKING‼️ E cod ROȘU😲 ANM anunță prăpăd și recomandă să NU ieșiți din case↘️
Ce se întâmplă doctore
Cum arată casa de la țară a lui Cheloo. Rapper-ul a lăsat în urmă viața agitată de la oraș și s-a mutat în Breaza. Are o curte imensă
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Video / Skoda Octavia Facelift 2.0 TDI. De ce rămâne una dintre favoritele românilor
Descopera.ro
De ce generațiile mai tinere par să îmbătrânească mai repede și cum le afectează asta sănătatea?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la Balul Bobocilor şi pune ochii pe o tipă: - Vrei să dansezi?
Descopera.ro
Jamaican Blue Mountain: de ce una dintre cele mai exclusiviste cafele din lume este cultivată printre nori
AGRICULTURĂ Comuna din România în care localnicii primesc apă cu porția. Doar 8 ore pe zi beneficiază de apa din rețea, odată cu vremea caniculară. Care este motivul
16:10
Comuna din România în care localnicii primesc apă cu porția. Doar 8 ore pe zi beneficiază de apa din rețea, odată cu vremea caniculară. Care este motivul
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 29 iunie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
16:02
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 29 iunie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
LOTO Numerele extrase la Loto, duminică 28 iunie 2026. Premiu uriaș la 6/49
15:30
Numerele extrase la Loto, duminică 28 iunie 2026. Premiu uriaș la 6/49
FLASH NEWS Lovitură în plin sezon estival. Wizz Air renunță la mai multe zboruri din România. Aeroporturile din Timișoara și Craiova sunt cele mai afectate
15:25
Lovitură în plin sezon estival. Wizz Air renunță la mai multe zboruri din România. Aeroporturile din Timișoara și Craiova sunt cele mai afectate
EVENIMENT Calea Victoriei este pietonală, duminică, 28 iunie. Ce puteți face în această seară, în București
15:20
Calea Victoriei este pietonală, duminică, 28 iunie. Ce puteți face în această seară, în București
VIDEO Gest controversat în Franța în timpul unui protest pe caniculă. Un primar i-a stropit de la etajul Primăriei cu un furtun pe protestatari. A urmat o întreagă dezbatere
14:58
Gest controversat în Franța în timpul unui protest pe caniculă. Un primar i-a stropit de la etajul Primăriei cu un furtun pe protestatari. A urmat o întreagă dezbatere

Cele mai noi

Trimite acest link pe